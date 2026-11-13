''Було б ганьбою'': в РФ накинулися з образами на збірну Узбекистану. Вона обігравала Росію 2:0

Колишній футболіст московського ЦСКА Володимир Пономарьов різко розкритикував збірну Росії за товариський матч з Узбекистаном. Команда Валерія Карпіна програвала 0:2, але зуміла здійснити переможний камбек, однак її гра викликала лише насмішки з боку колишнього нападника.

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Водночас в інтерв’ю Rusfootball Пономарьов виявив традиційну для росіян зневагу та зверхність щодо суперників. Прихильник диктаторського режиму Володимира Путіна назвав національну команду Узбекистану бездарною, з якою збірна РФ влаштувала цирк.

"Я подумав, що прийшов до цирку. Тому що те, що я бачив, нагадувало гру ведмедів у хокей у цирку. Такому супернику треба було забивати п’ять м’ячів. Збірна Узбекистану взагалі не вміє грати у футбол, а ми з цією бездарною командою провозилися півтора тайму і навіть привезли собі м’ячі. Було б ганьбою, якби ми програли", – сказав Пономарьов.

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Нагадаємо, російська збірна не бере участі в офіційних матчах із лютого 2022 року. Нещодавно в країні-агресорці повідомили про "безстрокове відсторонення" команди від міжнародних турнірів.

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