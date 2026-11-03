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Букмекери сказали, хто виграє матч "Шахтар" – "Спортінг" у Лізі чемпіонів

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
105
Букмекери сказали, хто виграє матч "Шахтар" – "Спортінг" у Лізі чемпіонів
"Шахтар" приймає "Спортінг"

Донецький "Шахтар" у вівторок, 3 листопада, проведе четвертий матч основного етапу Ліги чемпіонів. У номінально домашньому зустрічі в Лондоні "гірники" приймуть лісабонський "Спортінг", який напередодні протистояння з українцями оголосив про відставку головного тренера.

Гру прийме стадіон на домашній арені "Челсі" – "Стемфорд Брідж". Початок – о 19:45 за київським часом.

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Букмекери сказали, хто виграє матч ''Шахтар'' – ''Спортінг'' у Лізі чемпіонів

Прогноз на матч "Шахтар" – "Спортінг". Джерело: GGBET

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У матчі "Шахтаря" проти "Спортінг" експерти GGBET вважають більш імовірною перемогу гостей – коефіцієнт 2,05. Тоді як шанси "Шахтаря" оцінюють в 3,57. Хто сильніший? Обирай на ggbet.ua!

Зазначимо, що команди зустрічалися двічі у 2008 році. Тоді португальці обидва рази були сильнішими, перемігши українців з однаковим рахунком 1:0.

У турнірній таблиці Ліги чемпіонів "Спортинг" набрав шість очок і розташувався на 12-й сходинці, а "Шахтар" здобув чотири очки й посідає 17-те місце.

Букмекери сказали, хто виграє матч ''Шахтар'' – ''Спортінг'' у Лізі чемпіонів

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів. Джерело: УЄФА

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