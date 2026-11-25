Донецький "Шахтар" уже в середу, 26 листопада, відкриє для себе другу половину основного етапу розіграшу Ліги чемпіонів. "Гірники" під керівництвом тренера Арди Турана в п’ятому турі турніру приймуть у номінально домашній грі в Лондоні стамбульський "Фенербахче".

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Поєдинок приймає стадіон "Стемфорд Брідж", який є домашнім для "Челсі". Час початку гри – 22:00 за київським часом.

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У матчі "Шахтаря" проти "Фенербахче" експерти GGBET вважають перемогу гостей імовірнішою – коефіцієнт 1,78. Тоді як шанси "Шахтаря" оцінюють у 3,78. Хто сильніший? Обирай на ggbet.ua!

Зазначимо, що стамбульська команда в четвертому турі Ліги чемпіонів сенсаційно перемогла на своєму полі англійський "Ліверпуль". Своєю чергою українці мінімально програли в Лондоні португальському "Спортінгу". До очного протистояння "гірники" та "канарки" підійшли сусідами в турнірній таблиці.

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