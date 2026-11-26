Один з лідерів й найдосвідченіших гравців збірної України з баскетболу Олександр Липовий пропустив літні вікна у відборі до чемпіонату світу-2027, але наразі готовий допомогти команді у поєдинках із Португалією 26 листопада і Чорногорією – 29-го у Ризі. На думку форварда, на "синьо-жовтих", які наразі очолюють групу і можуть достроково отримати путівку на мундіаль, чекають два дуже різні, але важкі матчі. А з чорногорцями можна нарватися й на скандальні моменти та "психологічні ігри" добре знайомого українцям Звездана Мітровича.

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"Португальці – жорсткі, можливо, не такі розумні, як греки, але за грою вони мені десь між Іспанією і Грецією. Їхній великий плюс в том, що вони вже багато років грають разом, багато років одна й та ж сама команда. І їхня сила у тому, що вони зіграні. У них добре взаємопорозуміння. Тим паче, що вони ще й грають вдома", – підкреслив Олександр.

"У нас великі кадрові втрати. А ще й я, Кобзистий і Лукашов – без клубу, ігрової практики не було. Так, я і Лукашов, ми вже граємо на досвіді. А як Саша Кобзистий увіллється, буде вже залишити від нього. Ми потренувалися лише три рази", – відзначив Липовий.

А буквально через три дні після Португалії на Україну вже чекають чорногорці: "Мені здається, що останній раз я грав із Чорногорію, коли ще був Олексій Лень. Років шість тому, чи навіть більше. Я пам'ятаю, що там був Дублєвич і Іванович. І вони нам забили 60 очок на двох. Зараз у них багато нових гравців. З усього їхнього складу я, напевно, знаю, може, кількох. Але у них, можна сказати, сербський баскетбол – брудний, в'язкий".

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"Звездан Митрович буде розмовляти з цими суддями. І всім нам, кого він знає, буде там залазити в голову. Тобто, оці дві гри будут дуже різні, але обидві непрості. Чи може матч із Чорногорією бути більш скандальним? Може, може...", – розповів Олександр.

Не могли не обговорити з Липовим і Грецію, адже баскетболіст грав там багато років, а нам ще доведеться їхати до неї в гості у лютому.

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"Мені здається, якщо у Греції приїдуть всі, то буде дуже важко. Та й зараз, коли ми будемо грати у них в кінці лютого вже у наступному вікні, буде дуже важко. Я знаю, що там дуже люблять баскетбол. Приїдеш на "OAKA Арену" в Афінах, де "Панатінаїкос" збирає 20 тисяч. Спробуй там зіграти. І не має значення, який там у них буде склад. Греки – то є греки. Вони вміють грати у баскетболі. Вони жорстко грають і дуже розумно. Хоча вони, можливо, не такі бігучі, як іспанці", – вважає наш лідер.

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Збірна України має дуже непогані шанси на перемогу у матчі з Португалією. Експерти GGBET дають такий прогноз: 1,86 – на виграш команди Айнарса Багатскіса, 2,16 – на господарів майданчику в Матозінюші.

Коефіцієнти взяті з сайту GGBET та діють станом на 14:30.

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