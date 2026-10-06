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Бубка отримав "автоматичну" посаду в Україні

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
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Бубка отримав "автоматичну" посаду в Україні
Сергій Бубка

Національний олімпійський комітет України сформував керівництво на новий чотирирічний цикл. Одним із рішень Генеральної асамблеї стало включення Сергія Бубки до складу Виконавчого комітету без окремого голосування.

6 жовтня відбулася XLIII звітно-виборча Генеральна асамблея НОК України, на якій було затверджено керівний склад організації на період 2026–2030 років.

Президентом НОК на новий термін переобрали Вадима Гутцайта. Він був єдиним кандидатом на виборах. Його кандидатуру підтримали 164 делегати, голосів "проти" не було, ще двоє учасників голосування утрималися.

Бубка отримав ''автоматичну'' посаду в Україні

Вадим Гутцайт. Джерело: НОК України

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Також асамблея затвердила новий склад керівництва організації. Першим віце-президентом став Олексій Перевезенцев. Посади віце-президентів обійняли Олексій Дніпров, Олександр Крикун та Марія Булатова. Секретарем НОК обрано Людмилу Панченко.

Окрему увагу привернуло формування Виконавчого комітету, до якого увійшли 21 особа. Під час засідання Гутцайт зачитав повний список членів виконкому. До нього без додаткового голосування були включені Сергій Бубка та Валерій Борзов.

Бубка отримав ''автоматичну'' посаду в Україні

Сергій Бубка

Таке рішення пов’язане з їхнім статусом діючих членів Міжнародного олімпійського комітету від України. Згідно з принципом ex officio, вони отримали місця у виконавчому органі автоматично. Під час затвердження складу виконкому зауважень чи заперечень з боку делегатів не пролунало.

Таким чином, після завершення виборчої процедури НОК України офіційно розпочав новий олімпійський цикл під керівництвом Вадима Гутцайта, а членство Бубки та Борзова у Виконавчому комітеті було закріплено на період до 2030 року.

Скандал навколо Бубки триває з 2023 року після розслідувань Bihus.Info. Журналісти повідомляли, що пов’язана з родиною олімпійського чемпіона компанія на окупованій частині Донецької області після початку повномасштабної війни була зареєстрована в російському реєстрі юридичних осіб і укладала контракти на постачання палива структурам так званої "ДНР".

Бубка отримав ''автоматичну'' посаду в Україні

Сергій Бубка. Джерело: ІААФ

Сам Бубка відкидав звинувачення і заявляв, що проти нього ведеться кампанія з дискредитації. За словами колишнього спортсмена, він не відвідував Донецьк з 2014 року і завжди підтримував Україну.

Бубка отримав ''автоматичну'' посаду в Україні

Бубка на Абсолютному чемпіонаті світу. Джерело: Кадр із відео

Як повідомляв OBOZ.UA, у березні цього року депутати Верховної Ради відхилили пропозицію щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського державних нагород та почесних звань Сергія Бубки та Яни Клочкової. Під час голосування, яке відбулося 10 березня, ініціатива набрала лише трохи більше 100 голосів "за".

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