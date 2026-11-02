Віцечемпіон Ігор-80 у Москві Костянтин Волков звинуватив легендарного Сергія Бубку у вживанні допінгу, який сприяв його високим результатам. Представник Росії також висміяв спроби колишнього стрибуна з жердиною, який 35 разів встановлював світові рекорди, стати президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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Про це Волков заявив в інтерв’ю пропагандистському виданню "Спорт-Экспресс". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна також обурився, що Бубка виступав проти допуску російських легкоатлетів до міжнародних змагань після вторгнення РВ в Україну.

"Сьогодні ж допінгові та інші справи повністю виключені для російських і білоруських атлетів. А раніше було інакше: у Бубки всі результати – це чиста фарма. Востаннє бачився з ним у Донецьку. Він говорив про свої плани стати президентом МОК. Я тоді зі свого боку сказав йому: "Сергію, у тебе суперник Томас Бах. Фехтування – аристократичний вид спорту. Бах – це прізвище давніх німецьких родів. А ти хто? Ти – Бубка. Просто колгосп". Я бачив, що він висловився про те, що не можна допускати російських легкоатлетів до змагань. Після цього руки йому не подам", – сказав Волков.

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Зазначимо, що в березні цього року Бубку закликали позбавити звання Героя України, однак Верховна Рада не підтримала подання відповідного запиту президенту Володимиру Зеленському.

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