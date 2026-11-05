Бойкот. Збірна Франції відмовилася грати з Росією та знялася з чемпіонату світу з одного з видів хокею

Збірна Франції зі следж-хокею (різновиду хокею на льоду, у якому спортсмени з фізичними обмеженнями пересуваються майданчиком на спеціальних санях) відмовилася від участі в чемпіонаті світу в Мексиці. Причиною стало повернення російських команд на міжнародну арену: у програмі турніру передбачено матч французів саме проти збірної Росії.

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Чемпіонат світу в групі C під егідою World Para Ice Hockey (WPIH) відбудеться з 8 по 13 грудня 2026 року в місті Метерес (передмістя Мехіко). Збірна Франції мала зустрітися з російською командою 10 грудня.

5 листопада Французька федерація хокею на льоду (FFHG) опублікувала офіційну заяву, у якій пояснила своє рішення наслідками вердикту Спортивного арбітражного суду (CAS) від 30 жовтня. Суд дозволив повернути російські національні команди до змагань під егідою Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

У FFHG висловили жаль з приводу цього рішення та заявили, що воно недостатньо враховує організаційні проблеми, з якими можуть зіткнутися організатори міжнародних турнірів. За інформацією французької федерації, після оголошення про можливе повернення Росії кілька національних організацій повідомили про відмову проводити матчі проти російських збірних. Крім того, окремі міста відмовилися приймати змагання за їхньої участі, а деякі державні органи оголосили про обмеження на в’їзд російських команд.

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Французька федерація наголосила, що чемпіонат у Мексиці проводиться незалежно від IIHF, однак участь російської збірної та запланована зустріч із нею не дають змоги гарантувати нормальне проведення турніру за обставин, що склалися.

У заяві також зазначається, що рішення відмовитися від чемпіонату зачепить спортсменів і тренерський штаб, які готувалися до змагань. Керівництво FFHG висловило жаль з приводу наслідків для національної команди.

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Окремо французька федерація звернула увагу на можливі проблеми з організацією інших міжнародних турнірів після повернення російських збірних.

"Повернення російських збірних також може ускладнити проведення міжнародних чемпіонатів, вплинути на переходи між дивізіонами та поставити під загрозу участь жіночої збірної Франції в чемпіонаті світу в елітній групі в листопаді 2027 року", – вважають у французькій федерації.

У заключній частині заяви було підтверджено підтримку України.

"Від початку війни FFHG підтримувала українську хокейну федерацію, зокрема допомагала з розміщенням у Франції юних українських хокеїстів, які прибули самостійно або в супроводі матерів і сестер", – йдеться в тексті.

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Також французська організація повідомила, що й надалі стежитиме за розвитком ситуації в міжнародному хокеї. У 2028 році Франція виступить організатором чемпіонату світу серед жіночих збірних в елітному дивізіоні.

Як повідомляв OBOZ.UA, одразу шість європейських хокейних федерацій виступили проти проведення матчів своїх національних збірних із командою Росії на чемпіонаті світу 2027 року, який має відбутися в Німеччині. До бойкоту приєдналися Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Чехія та Латвія після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке відкрило російським хокеїстам шлях на міжнародні змагання.