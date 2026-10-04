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"Боремося за країну, як наші воїни на передовій". Циганков порівняв гру у збірній України з фронтом. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read4 хв
icon 615
"Боремося за країну, як наші воїни на передовій". Циганков порівняв гру у збірній України з фронтом. Відео
Футболіст дав невелике інтерв'ю під час прес-конференції

Збірна України продовжує підготовку до матчу Ліги націй проти Угорщини у словацькій Трнаві. Перед грою півзахисник Віктор Циганков заявив, що футболісти сприймають виступи за національну команду як можливість представляти країну в умовах війни та дарувати позитивні емоції вболівальникам.

На передматчевій пресконференції українець відповів на запитання угорського журналіста про те, наскільки складно проводити домашні матчі за межами України та виступати без звичної підтримки трибун.

''Боремося за країну, як наші воїни на передовій''. Циганков порівняв гру у збірній України з фронтом. Відео

Віктор Циганков. Джерело: Кадр із трансляції

За словами Циганкова, неможливість грати на рідних стадіонах залишається серйозною проблемою для команди. Він зазначив, що всі в збірній хотіли б бачити українських уболівальників на домашніх матчах і відчувати їхню підтримку безпосередньо на арені.

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"Звичайно, те, що ми не можемо грати вдома, це великий мінус для нас, тому що ми хочемо бачити всіх своїх уболівальників і відчувати їхню підтримку та тепло. Ми хочемо якнайкраще грати для них, щоб після фінального свистка вони пишалися тим, що ми боремося за нашу країну, як наші воїни борються на передовій", – сказав Циганков.

Футболіст додав, що в нинішніх умовах команда може віддячити вболівальникам за підтримку лише своєю грою та результатами на полі.

"Що ми можемо зробити, це лише виходити на кожну гру й намагатися вигравати матчі, показувати той футбол, який вони хочуть бачити, і досягати потрібних результатів. І, звичайно, ставлення. Ставлення в кожній грі, за що ми боремося і за кого ми боремося", – підкреслив гравець збірної України.

''Боремося за країну, як наші воїни на передовій''. Циганков порівняв гру у збірній України з фронтом. Відео

Циганков (другий зліва) на прес-конференції перед матчем Україна – Угорщина. Джерело: Кадр із відео

Як повідомляв OBOZ.UA, підопічні Мальдери в понеділок, 5 жовтня, зіграють матч четвертого туру групового етапу Ліги націй. Номінально домашній поєдинок проти національної збірної Угорщини відбудеться у словацькому місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського.

Для України це буде другий матч проти Угорщини в нинішньому розіграші Ліги націй. Зустріч першого кола відбулася 25 вересня в Будапешті й завершилася перемогою української збірної з рахунком 1:0.

''Боремося за країну, як наші воїни на передовій''. Циганков порівняв гру у збірній України з фронтом. Відео

Календар України в Лізі націй. Джерело: УАФ

Нагадаємо, що у другому турі Україна зіграла внічию з Грузією (0:0), а в третьому з рахунком 0:3 зазнала сенсаційної поразки на власному полі від Північної Ірландії.

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