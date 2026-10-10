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БК "Запоріжжя" здобув розгромну перемогу над "Київ-Баскет" у Суперлізі GGBET

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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БК "Запоріжжя" здобув розгромну перемогу над "Київ-Баскет" у Суперлізі GGBET
Поєдинок відбувся у Дніпрі. Джерело: ФБУ

"Запоріжжя" блискуче відновило свої позиції після поразки тиждень тому від "Хмельницького". У суботу, 10 жовтня, команда Євгена Ісакова в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі GGBET впевнено перемогла "Київ-Баскет" – 92:62.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Дніпро, СК Шинник

Запоріжжя – Київ-Баскет (29:18, 29:10, 22:25, 12:9)

Запоріжжя: Джонсон (16 + 4 передачі + 4 перехоплення), Ніколайчук (15 + 10 підбирань), Пауелл (15 + 11 підбирань), Мартинов (7 + 3 підбирання + 3 передачі), Буц (6 + 6 підбирань + 3 передачі) – старт; Ілеледжі (19 + 5 підбирань + 5 втрат), Величко (5 очок), Кіктєв (0), Петренко (8 + 5 підбирань), Кліманов (1 + 4 підбирання), Рибаков (0), Бакум (0).

Київ-Баскет: Мей (15 + 4 підбирання + 2 передачі), Кларді (0 + 3 підбирання + 2 передачі), Бутко (6 + 2 підбирання), Кабацюра (7 + 4 підбирання + 2 передачі), Хант (4 + 6 підбирань) – старт; Колаволе (2), Холод (3 + 3 підбирання), Марків (3 + 3 підбирання + 2 передачі), Лихой (7 + 8 підбирань), Рудий (11 + 4 підбирання, Маліч (4 + 1 підбирання).

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БК ''Запоріжжя'' здобув розгромну перемогу над ''Київ-Баскет'' у Суперлізі GGBET

Запоріжжя – Київ-Баскет. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

Гра розпочалася з амбітного ривку Запоріжжя 18:3, на який кияни довго не могли відповісти. Коли ж м’яч нарешті полетів у кошик – підопічні Плеханова наблизилися до -6, але до кінця чверті знову трохи відпустили господарів – 29:18.

У другій десятихвилинці Запоріжжя значно наростило свій відрив, забравши чверть з різницею в 19 очок та засвітивши на табло до перерви 58:28 на власну користь. Після великого відпочинку Київ-Баскет спробував піти вперед і дещо зменшив шалене відставання, але ближче до кінця періоду команда Ісакова повернула свій 30-очковий гандикап і надалі жодних шансів своїм опонентам вже не залишила.

Герой матчу

У Запоріжжя високу ефективність продемонструвала значна частина команда. Найбільше очок на рахунку Ілеледжі (19 + 5 підбирань + 5 втрат). Дабл-дабли оформили Ніколайчук (15 + 10 підбирань) та Пауелл (15 очок + 11 підбирань). Окрім цього, 16 очок в активі Джонсона.

У Київ-Баскета 15 очками відповів Джавіон Мей. Ще 11 зібрав Рудий. І більше нікому з підопічних Плеханова не підкорився 10-очковий рубіж цього вечора.

БК ''Запоріжжя'' здобув розгромну перемогу над ''Київ-Баскет'' у Суперлізі GGBET

Запоріжжя – Київ-Баскет. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

37 очок – найбільший відрив у сьогоднішньому матчі, якого досягнули гравці Запоріжжя.

44:40 – підбирання на користь Київ-Баскета, зокрема 18 на чужому щиті проти 14.

40/40 – нічия за очками з "фарби".

24/31 – більше викинутих та реалізованих штрафних у господарів. У гостей – 14/23.

15:11 – більше втрат було у Київ-Баскета.

33:30 – мінімальна перевага лавки Запоріжжя. Відзначимо 19 очок у запасного Ілеледжі.

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