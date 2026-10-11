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БК "Запоріжжя" переміг "Харківських Соколів" у Суперлізі GGBET

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 156
БК "Запоріжжя" переміг "Харківських Соколів" у Суперлізі GGBET
Поєдинок відбувся у Дніпрі

11 жовтня у КСК "Шинник" у Дніпрі в рамках регулярного чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі GGBET Запоріжжя перемогло Харківських Соколів – 85:81. Запоріжжя вело після кожної з перших трьох чвертей, а в заключній десятихвилинці утримало перевагу, незважаючи на ривок суперника.

Запоріжжя – Харківські Соколи 85:81 (18:13, 24:15, 19:26, 24:27)

Запоріжжя:Джонсон 11 очок + 5 підбирань + 2 передачі, Ніколайчук 12 + 12 підбирань + 4 передачі, Пауелл 12 + 10 підбирань + 1 передача, Мартинов 20 + 5 підбирань + 2 передачі, Буц 8 + 8 підбирань + 3 передачі – старт; Кліманов 0 + 1 підбирання, Ілележі 20 + 1 підбирання + 2 передачі, Величко 2 + 1 підбирання + 1 передача, Петренко 0 + 1 підбирання + 1 передача.

Харківські Соколи:Сушкін 20 очок + 6 підбирань + 8 передач, Соловйов 19 + 5 підбирань + 3 передачі, Сандул 0 + 1 підбирання, Клебан 15 + 10 підбирань + 2 передачі, Безима 17 + 4 підбирання + 2 передачі – старт; Романиця 5 + 8 підбирань + 3 передачі, Ліщина 3 + 1 передача, Змієвський 2 + 1 перехоплення.

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Ключове з матчу

Харківські Соколи провели матч без трьох гравців: через травми поєдинок пропускали Денис Клевзуник, Вадим Заплотинський та Андрій Хохоник. У складі Запоріжжя в першій половині через травму вибув Джозая Джонсон, який устиг провести на майданчику 14:32 і набрати 11 очок.

Запоріжжя виграло першу половину 42:28 і в третій чверті довело перевагу до максимальних 15 очок. Харківські Соколи виграли третю чверть 26:19 і четверту 27:24, скоротивши відставання до чотирьох очок. Запоріжжя реалізувало 24 з 31 штрафного, Соколи пробивали лише 11 разів.

Харківські Соколи зробили 44 спроби з-за дуги і влучили 15 разів: Безима 5/13, Сушкін 4/12, Соловйов 3/9. Владислав Ніколайчук і Джуліан Пауелл оформили дабл-дабли, Дмитро Клебан зробив дабл-дабл у складі Соколів.

БК ''Запоріжжя'' переміг ''Харківських Соколів'' у Суперлізі GGBET

Запоріжжя – Харківські Соколи. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Владислав Ніколайчук. За 33:17 на майданчику оформив дабл-дабл – 12 очок та 12 підбирань, з яких п'ять на чужому щиті, додавши 4 передачі та блок-шот при одній втраті. Показник ефективності – 20, найвищий у складі Запоріжжя разом із Джуліаном Пауеллом.

Цифри матчу

53 – підбирання Запоріжжя (42 у Соколів), 19 з них на чужому щиті.

15 – максимальний відрив Запоріжжя в матчі.

19 – передачі Харківських Соколів при семи втратах; у Запоріжжя 16 передач і 10 втрат.

8 – передачі Єгора Сушкіна, найкращий показник матчу.

6 – блок-шоти Запоріжжя (у Соколів жодного).

3/1 – баланс Запоріжжя в чемпіонаті, третє місце в таблиці. Харківські Соколи – 0/3.

Що далі

Наступного туру Запоріжжя зіграє в Рівному та Луцьку:

17 жовтня, 17:00. Рівне-Dream-ОШВСМ – Запоріжжя (ДЮСШ-4, Рівне)

18 жовтня, 13:00. Волинь – Запоріжжя (ОДЮСШ, Луцьк)

Харківські Соколи проведуть два матчі в Києві:

17 жовтня, 12:00. Харківські Соколи – Ніко-Баскет-ЦОП (ПС Венето, Київ)

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