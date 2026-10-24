БК ''Дніпро'' завдав ''Запоріжжю'' другої поразки в сезоні в Суперлізі GGBET

У чемпіонаті України з баскетболу відбувся центральний матч тижня в Суперлізі GGBET. Матч завершився перемогою чемпіона "Дніпра" на своєму майданчику над лідером чемпіонату "Запоріжжям" з рахунком 92:88.

Відео дня

За підсумками матчу Запоріжжя опустилося з першого на третє місце в турнірній таблиці, а Дніпро піднявся на другу позицію, поступаючись Київ-Баскету лише через меншу кількість зіграних матчів.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Дніпро, Шинник

Дніпро – Запоріжжя 92:88 (12:15, 29:20, 25:26, 26:27)

Дніпро: Закурдаєв 13, Тимофеєнко 12 + 6 підбирань, Бондарчук 7, Сипало 0, Горобченко 0 – старт; Дубоненко 24, Конєв 13 + 5 підбирань, Сорочан 8 + 5 підбирань, Смітюх 8, Колдомасов 7

Запоріжжя: Мартинов 28 + 9 підбирань, Ілеледжі 17, Ніколайчук 17, Буц 14 + 8 підбирань, Пауелл 2 + 6 підбирань – старт; Петренко 8, Величко 2, Кіктєв 2, Кліманов 0

Ключове з матчу

Запоріжжя краще почало гру – Дніпро лише в кінці п’ятої хвилини вперше відзначився, програючи на той момент 0:10. В результаті Сипало і Горобченко були замінені і більше не з'явились на майданчику.

Дніпро в підсумку вирівняв гру, а у другій чверті вийшов вперед. В третій чверті Дніпро вже контролював гру, повівши +14. Запоріжжя билося до останнього і в кінцівці скоротив відставання до 4 очок, але врятуватись не зумів.

РЕКЛАМА

Герой матчу

Ігор Дубоненко своїми дальніми влучаннями в другій чверті допоміг команді переломити хід гри на користь своєї команди, а у другій половині матчу його очки допомогли заробити відрив. В підсумку Дубоненко набрав 24 очка – 3/3 двоочкові, 4/7 триочкові, 6/7 штрафні.

У Запоріжжя чудову гру провів Дмитро Мартинов, який набрав 28 очок, додав 9 підбирань і 4 передачі.

Цифри матчу

38-32 Запоріжжя виграло підбирання в цьому матчі

9 – лише 9 підбирань зібрали гравці Дніпра на чужому щиті

23 результативні передачі віддали гравці Дніпра в цьому матчі, що є рекордом сезону

Головні історії дня

60 очок лави запасних від гравців Дніпра ще один рекорд сезону Суперліги

17-17 по очкам у швидких відривах, команди намагались грати у швидкий баскетбол

28 очок Мартинова – рекорд результативності в одному матчі цього сезону Суперліги