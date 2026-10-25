''Більше ніде не зможе''. Тайсон Ф’юрі виніс вердикт Усику

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Хто та коли їздить за кордонЇздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого КуртуаІлюстрація - зарплатиЗарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в УкраїніХороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаХороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани ТрампаВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуУкраїнські АЗС переписали ціни на бензинЦіни на АЗС можуть знову переписати: яку вартість бензину очікувати українцямМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниНа Одещині п'яний водій збив двох 14-річних хлопців і протаранив дерево. ФотоНа Одещині п'яний водій збив двох 14-річних хлопців і протаранив дерево. Фото

"Більше ніде не зможе". Тайсон Ф’юрі виніс вердикт Усику

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
1,1 т.
"Більше ніде не зможе". Тайсон Ф’юрі виніс вердикт Усику
Британський супертяж розраховує завершити трилогію

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що Олександр Усик не зможе заробити співмірні гроші поза межами протистояння з ним. Британець і далі розраховує провести третій бій з українцем, однак спочатку зустрінеться з Ентоні Джошуа 11 грудня в Кардіффі.

Олександр Усик

Олександр Усик

Ф’юрі розраховує завершити трилогію з Усиком, попри те що досі не погоджується з рішенням суддів у другому поєдинку проти українського боксера. Британець вважає, що для отримання великого гонорару Усику доведеться знову вийти з ним на ринг.

"Усик знає, що більше ніде не зможе заробити таких грошей. Якщо хочеш отримати гонорар, тобі потрібно вийти зі мною на ринг у надважкій вазі", – заявив Ф’юрі в інтерв’ю WSVN Miami.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
8,3 т.
Відомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. Відео
8,3 т.
Відомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. Відео
Максим ІншаковМаксим Іншаков
5,5 т.
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
5,5 т.
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
3,6 т.
Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних
3,6 т.
Де дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних
''Більше ніде не зможе''. Тайсон Ф’юрі виніс вердикт Усику

Тайсон Ф’юрі

При цьому 38-річний британець не має наміру завершувати кар’єру після грудневого поєдинку з Джошуа. Він повідомив, що за чинним контрактом у нього залишаються два бої, після чого він може підписати нову угоду.

"Я продовжу боксувати. У мене залишилося два бої за контрактом. Я виконаю його, а потім, можливо, підпишу ще один контракт на десять поєдинків. Хто знає? Якщо гроші будуть підходящими, я можу погодитися ще на десять боїв. Але проводити їх доведеться швидко, бо я стаю старшим", – сказав Ф’юрі.

''Більше ніде не зможе''. Тайсон Ф’юрі виніс вердикт Усику

Тайсон Ф’юрі перед боєм

Британець також назвав себе найвидатнішим супертяжем в історії боксу і заявив, що продовжує спростовувати сумніви критиків, попри свій вік.

Найближчим суперником Ф’юрі стане Ентоні Джошуа. Їхній бій запланований на 11 грудня на стадіоні "Принсипаліті" в Кардіффі. Обидва британці в минулому володіли титулами чемпіона світу в суперважкій вазі, але досі не зустрічалися на рингу.

''Більше ніде не зможе''. Тайсон Ф’юрі виніс вердикт Усику

Бій Джошуа – Ф’юрі відбудеться в Кардіффі

Ф’юрі вважає майбутній поєдинок останнім великим заробітком для свого давнього суперника.

"Я ніколи не думав, що цей бій відбудеться. Я не вважав, що йому вистачить характеру вийти проти Циганського короля. Раніше він чотири чи п’ять разів відмовлявся від цього поєдинку. Тепер, на схилі кар’єри, йому потрібна остання велика виплата. Я надам йому таку можливість, без проблем", – заявив британець.

Водночас сам Ф’юрі наголосив, що не розглядає зустріч із Джошуа як завершення своєї кар’єри. Боксер має намір виконати чинний контракт, а потім оцінити подальші пропозиції, зокрема можливість провести ще кілька поєдинків.

''Більше ніде не зможе''. Тайсон Ф’юрі виніс вердикт Усику

Бій Джошуа – Ф’юрі відбудеться 11 грудня

Схожі теми
Реванш Усик – Ф'юріОлександр УсикОлександр Усик
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!