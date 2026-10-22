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Біатлоністок масово дискваліфікували на міжнародному турнірі в Німеччині через нове правило. Що порушили спортсменки

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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Біатлоністок масово дискваліфікували на міжнародному турнірі в Німеччині через нове правило. Що порушили спортсменки
У серії стартували 15 учасниць, троє з них отримали дискваліфікації за однакове порушення.

Три спортсменки не змогли завершити жіночий суперспринт на фестивалі Loop One у Мюнхені 18 жовтня через порушення оновлених вимог Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Серед дискваліфікованих опинилася чеська біатлоністка Люція Харватова, яка припустилася помилки під час підходу до вогневого рубежу, пише ski-nordique.net.

Усього в серії стартували 15 учасниць, троє з них отримали дискваліфікації за однакове порушення. Крім Харватової, судді покарали данку Леонору Ренхеде та гречанку Константину Харалампіду.

Біатлоністок масово дискваліфікували на міжнародному турнірі в Німеччині через нове правило. Що порушили спортсменки

Loop One відбувся в Мюнхені 18 жовтня

Яке правило порушили біатлоністки

З нового сезону IBU посилив вимоги до поводження з гвинтівкою на вогневому рубежі. Тепер спортсменам дозволено торкатися зброї, зокрема її ременя, лише після того, як вони стануть на стрілецький мат.

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Раніше біатлоністи могли починати знімати гвинтівку з плеча ще на підході до рубежу. Порушенням вважалося передусім неправильне положення зброї під час відходу з вогневого рубежу.

Біатлоністок масово дискваліфікували на міжнародному турнірі в Німеччині через нове правило. Що порушили спортсменки

Ліза Віттоцці йде з вогневого рубежу

Тепер правила регулюють обидва етапи. Після завершення стрільби гвинтівка має бути надійно закріплена на спині до відновлення руху. Якщо спортсменка залишає мат із неправильно зафіксованим ременем, вона зобов’язана негайно зупинитися й виправити положення зброї, не створюючи перешкод іншим учасникам.

Харватова визнала порушення

За інформацією чеської федерації біатлону, Харватова торкнулася ременя гвинтівки безпосередньо перед тим, як зайняла своє місце на вогневому рубежі. В інтерв’ю чеському телебаченню спортсменка визнала помилку.

"Із літа діє нове правило, згідно з яким торкатися зброї та просовувати руку під ремінь можна лише після того, як ти став на мат", – пояснила біатлоністка.

Біатлоністок масово дискваліфікували на міжнародному турнірі в Німеччині через нове правило. Що порушили спортсменки

Із нового сезону в біатлоні діє нове правило

Для Харватової порушення стало наслідком звичного руху, який тепер заборонений регламентом. Водночас навіть без дискваліфікації чеська спортсменка навряд чи вийшла б до фіналу: на першій стрільбі лежачи вона допустила чотири промахи.

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