Кремлівський диктатор Володимир Путін став справжнім посміховиськом у мережі після чергових скарг на санкції щодо росіян у спорті. Воєнний злочинець, на арешт якого видано ордер Міжнародного кримінального суду, зокрема, обурився відмовою Фінляндії впускати до країни атлетів із РФ.

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"Партнери загалом, але все ж давали зрозуміти, що потрібно якось вести діалог і так далі. Подальші дії, зокрема у сфері спорту, – відмова нашим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях – це рух у зворотному напрямку. Це непослідовність. Це знижує рівень довіри. Спорт, так само як і мистецтво, має об’єднувати людей. Мені іноді здається, що без зміни політичних еліт у деяких європейських країнах, мабуть, нічого неможливо буде зробити для повноцінної нормалізації відносин", – заявив Путін пропагандистському виданню "Известия".

Читачі порталу Sports.ru бурхливо відреагували на ці висловлювання ватажка терористичної держави. Вони назвали його абсолютно слабким і некомпетентним, а також зазначили, що зміна влади має відбутися саме в Росії.

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"Виходить, тебе знову надурили? Треба ж", "Як добре, що Росія лише робить кроки назустріч іншим країнам", "Досить уже дурити Володим Володимича! Негідники!", "Цікаво, мене одного цей беззубий у всіх сферах дід дратує", "Ну прямо як ти: за переговори, але зупинятися не збираються", "Лідер, якого всі обманюють. Може, з іншим було б інакше?", "Я навіть знаю цю одну європейську країну. Починається на "Р", закінчується на "Я", – пишуть у коментарях.

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Зазначимо, що Путін уперше прокоментував відмову Міжнародної федерації хокею (IIHF) допускати збірну Росії до молодіжного ЧС.