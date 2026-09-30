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"Без шансів": у Росії поставили хрест на "новій коханці Путіна"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
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"Без шансів": у Росії поставили хрест на "новій коханці Путіна"
Валієва відбула термін за вживання допінгу

Російська фігуристка Каміла Валієва не має жодних шансів домогтися через суд поновлення своїх результатів, які були анульовані після того, як її викрили у вживанні допінгу. Спортсменка подала позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з вимогою скасувати її дискваліфікацію та пов'язані з нею санкції, однак може розраховувати лише фінансової компенсації.

Про це в коментарі пропагандистському виданню "Советский спорт" розповів спортивний юрист Юрій Зайцев. Представник країни-агресора, яка не визнає рішень ЄСПЛ з 2015 року, підкреслив, що суд не переглядатиме результати та досягнення Валієвої.

''Без шансів'': у Росії поставили хрест на ''новій коханці Путіна''

Каміла Валієва.

Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

"Треба розуміти, що ЄСПЛ жодним чином не зможе скасувати рішення Спортивного арбітражного суду CAS, не зможе жодним чином поновити Камілу Валієву та її титули. Але якщо ЄСПЛ визнає, що було порушено право Каміли на справедливий суд, то може накласти фінансові санкції – тобто зобов’язати виплатити Валієвій грошову компенсацію. Повернути її спортивні результати – без шансів. Взагалі неможливо", – сказав Зайцев.

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''Без шансів'': у Росії поставили хрест на ''новій коханці Путіна''

Диктатор Володимир Путін і Каміла Валієва.

Джерело: ТАСС

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивний допінг-проб, взятий напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань.

Сама Валієва вперше прокоментувала своє відсторонення від міжнародних турнірів. Після виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

''Без шансів'': у Росії поставили хрест на ''новій коханці Путіна''

Каміла Валієва впала під час виступу.

''Без шансів'': у Росії поставили хрест на ''новій коханці Путіна''

Путін і Валієва

Джерело: Кадр з трансляції

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо, що Валієва поки що не оскаржувала позбавлення "нейтрального статусу".

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