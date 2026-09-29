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Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
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Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй
Україна вдало стартувала в Лізі націй
  • Імовірність того, що Україна посяде перше місце, зросла з 45% до 68,6%.
  • Підопічні Андреа Мальдери зіграли два стартові поєдинки "на нуль".
  • Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 2 жовтня з прямими конкурентами у боротьбі за лідерство північноірландцями.

Збірна України з футболу вдало розпочала новий розіграш Ліги націй. "Синьо-жовті" під керівництвом Андреа Мальдери обіграли на виїзді Угорщину, а потім зіграли внічию з Грузією в Тбілісі, що дозволило їм очолити групу разом із представниками Північної Ірландії.

Суперкомп'ютер компанії Football Metts Data оновив свій прогноз щодо підсумкового розташування команд у турнірній таблиці групи 2 дивізіону В турніру. Після обробки 10 тисяч симуляцій машина практично не має сумнівів у тому, що українці фінішують першими і вийдуть до еліти Ліги націй.

Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй

Гравці збірної України

Джерело: УАФ

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Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй

Андреа Мальдера

Джерело: УАФ

Комп'ютер підвищив шанси на це одразу на 20% – до 68,6. За підсумками розрахунків, українська збірна набере 11-12 очок і буде недосяжною для суперників. Цікаво, що північноірландці стали другими у рейтингу, хоча перед початком турніру програма відводила їм роль явних аутсайдерів.

Свій наступний матч наша команда проведе саме проти британців. Гра відбудеться у словацькій Трнаві 2 жовтня. В українців буде чудова нагода взяти реванш за болючу поразку на Євро-2016.

Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй

Джерело: УЄФА

Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй

Прогноз щодо результатів групи 2 дивізіону В Ліги націй

Джерело: Football Meets Data

Як повідомляв OBOZ.UA, головний тренер збірної України Андреа Мальдера назвав трьох футболістів, за яких не соромно в матчі з Грузією.

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