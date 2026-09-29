Без шансів. Суперкомп'ютер оновив прогноз щодо результату України в Лізі націй

Імовірність того, що Україна посяде перше місце, зросла з 45% до 68,6%.

Підопічні Андреа Мальдери зіграли два стартові поєдинки "на нуль".

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть 2 жовтня з прямими конкурентами у боротьбі за лідерство північноірландцями.

Збірна України з футболу вдало розпочала новий розіграш Ліги націй. "Синьо-жовті" під керівництвом Андреа Мальдери обіграли на виїзді Угорщину, а потім зіграли внічию з Грузією в Тбілісі, що дозволило їм очолити групу разом із представниками Північної Ірландії.

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Суперкомп'ютер компанії Football Metts Data оновив свій прогноз щодо підсумкового розташування команд у турнірній таблиці групи 2 дивізіону В турніру. Після обробки 10 тисяч симуляцій машина практично не має сумнівів у тому, що українці фінішують першими і вийдуть до еліти Ліги націй.

Комп'ютер підвищив шанси на це одразу на 20% – до 68,6. За підсумками розрахунків, українська збірна набере 11-12 очок і буде недосяжною для суперників. Цікаво, що північноірландці стали другими у рейтингу, хоча перед початком турніру програма відводила їм роль явних аутсайдерів.

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Свій наступний матч наша команда проведе саме проти британців. Гра відбудеться у словацькій Трнаві 2 жовтня. В українців буде чудова нагода взяти реванш за болючу поразку на Євро-2016.

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