''Батьківщина там, де дупа в теплі''. Росіяни зацькували Плющенка за його ''азербайджанський патріотизм''

Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко заявив, що не має наміру залишати Росію, незважаючи на перехід його сина Олександра до збірної Азербайджану. Заява фігуриста про те, що він вважає себе "людиною світу", викликала критику з боку російських уболівальників, які нагадали йому про попередні заяви на підтримку країни та засудження спортсменів, які змінили спортивне громадянство.

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У травні Олександр Плющенко перейшов до збірної Азербайджану. За словами його батька, інтерес до співпраці виявляли й інші держави, проте домовитися вдалося з азербайджанською стороною.

"Ми давно дружимо з Еміном Агаларовим, який організував теплий прийом в Азербайджані. З боку керівників цієї країни було велике бажання співпрацювати", – розповів Плющенко в інтерв’ю "РІА Новини".

Він також повідомив, що проводить шоу в Баку та займається будівництвом міжнародної академії фігурного катання. При цьому спортсмен підкреслив, що не планує змінювати місце проживання.

"Вважаю себе людиною світу, і до цього треба ставитися нормально. А живу в Росії й нікуди виїжджати не збираюся, як і мій син", – заявив дворазовий олімпійський чемпіон.

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У коментарях користувачі з РФ накинулися на фігуриста.

Один із коментаторів нагадав про висловлювання спортсмена щодо російських фігуристів, які погоджувалися виступати на міжнародних змаганнях за умови дистанціювання від "спеціальної військової операції".

"Йому можна бути людиною миру, а іншим не можна було. Зрозуміло", – написав користувач.

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Інший коментатор назвав Плющенка "ренегатом". Ще один учасник дискусії нагадав, що фігурист раніше критикував спортсменів, готових прийняти умови Міжнародного олімпійського комітету заради участі в Олімпійських іграх.

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Деякі користувачі пов’язали перехід Олександра Плющенка до збірної Азербайджану з можливістю продовжити спортивну кар’єру. Вони також звернули увагу на плани фігуриста розвивати бізнес за межами Росії.

"Батьківщина там, де дупа в теплі", — написав один із користувачів. Інші росіяни висміяли слова Плющенка про "людину світу". Вони припустили, що фігурист обирає ті можливості, які вважає для себе найвигіднішими.

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У коментарях також згадали про гранти, які Плющенко отримує в Росії на свої проєкти. Деякі користувачі запропонували йому шукати фінансування за кордоном, раз він називає себе людиною світу.

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Крім того, вболівальники нагадали, що раніше фігурист критикував російських спортсменів за зміну спортивного громадянства та висловлював патріотичні заяви. Тепер, коли його власний син перейшов до збірної Азербайджану, користувачі звинуватили Плющенка у подвійних стандартах.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Євген Плющенко, який входить до складу Putin Team, неодноразово публічно виступав на підтримку політики Кремля. Колишній фігурист критикував російських спортсменів, які змінюють громадянство заради участі в міжнародних змаганнях.