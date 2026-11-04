''Балакучий клоун'': путініст Фетісов заявив про велич і могутність Росії та став посміховиськом у мережі

Дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В’ячеслав Фетісов зажадав від європейських країн негайно виконати постанову Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) і не перешкоджати поверненню такої "могутньої країни", як Росія. Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна також пригрозив демаршем з боку РФ, ставши посміховиськом у мережі.

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"Це знущання. Є рішення CAS: допустити збірну Росії до міжнародних змагань. І треба його виконувати. І нам потрібно зайняти чітку позицію. Якщо нас допускають, є гарантії безпеки від країни-господарки, то ми їдемо. Причому з прапором і гімном! Інакше варіться у власному котлі! Ми могутня країна, велика держава! Нам уже час зайняти принципову позицію і дотримуватися її", – сказав Фетисов РІА "Новости".

Читачі порталу Sports.ru не оминули увагою ці слова депутата Держдуми. Вони назвали Фетісова відвертим клоуном, який виступає у стилі радянського політбюро.

"То скажи, Фетісов, що створила Росія з 1991 року, відколи вийшла зі складу Союзу?", "Прямо радянські промови! Тільки за рівнем життя і свободою слова на рівні африканських країн", "А в чому конкретно полягає велич, ніхто з цих турбопатріотів не відповість", "Канадці прямо злякалися від жаху", "О, ось і методичка під’їхала, не вигнали зі змагань, а варяться у власному казані, позбавлені можливості доторкнутися до величі", "Балакучий клоун", – пишуть у коментарях.

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Напередодні стало відомо, що збірні Норвегії, Фінляндії, Чехії, Данії, Латвії та Швеції відмовилися грати з росіянами на чемпіонаті світу-2027. Господарка турніру Німеччина також виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація хокею (IIHF) виступила з новою заявою щодо допуску Росії після рішення CAS.