Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився про становище команди у відбірковій групі чемпіонату світу 2027 року після поразки від Португалії. Латвійський фахівець заявив, що не збирається відволікатися на результати конкурентів, і закликав гравців зосередитися на власній грі, дисципліні та темпі.

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Після невдачі в матчі з Португалією українці втратили перше місце в групі, однак зберегли другу позицію. У збірної України стільки ж перемог і очок, скільки в Іспанії та Грузії. Обидві команди виграли свої матчі дев'ятого туру: іспанці виявилися сильнішими за Чорногорію, а грузини перемогли Грецію.

Під час пресконференції журналіст "Суспільне Спорт" запитав Багатскіса, як результати конкурентів впливають на турнірне становище української команди.

"Добре, ми знаємо. І що це означає для нас: що Грузія перемогла Грецію, а Іспанія, звісно, виграла в Чорногорії? Що це означає для нас? Я все життя говорив, відколи зрозумів це, коли подорослішав, приблизно 20 років тому: насамперед я маю робити свою роботу. Я маю зосередитися на речах, на які можу вплинути. Якщо я не можу змінити те, що відбувається навколо мене, навіщо мені про це турбуватися?" – відповів тренер.

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Окремо наставник збірної зупинився на ігрових проблемах, які необхідно усунути. Водночас він не став розкривати зміст розмови з баскетболістами після матчу.

"Ми маємо знайти вихід. Добре, я не повторюватиму тут, бо зазвичай кажу: те, що сталося в роздягальні, залишається в роздягальні. Але я вважаю, що ми маємо навчитися грати в тому самому темпі, з тією самою дисципліною, правильно читати ігрові ситуації й не поспішати.

У голові має бути інформація. Усі вміють грати. Вони каратимуть. Якщо ми їм щось даємо, вони це забирають", – заявив Багатскіс.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, чоловіча збірна України з баскетболу програла команді Португалії в 3-му турі другого раунду кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Поєдинок у спортивно-конференц-центрі в Матозіньюші завершився з рахунком 95:90.

Наступний матч відбіркового турніру збірна України проведе проти Чорногорії в неділю, 29 листопада. Початок зустрічі заплановано на 18:30. Трансляція буде доступна на платформах "Суспільне Спорт" і місцевих телеканалах "Суспільного".