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"Багатьом футболістам бракує". Сабо поставив діагноз збірній України після поразки від Північної Ірландії

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
2,2 т.
"Багатьом футболістам бракує". Сабо поставив діагноз збірній України після поразки від Північної Ірландії
Поєдинок відбувся в Белфасті

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував поразку національної команди від Північної Ірландії в матчі Ліги націй. Фахівець вважає, що українським футболістам бракує індивідуальної майстерності, а суперник перевершив їх у боротьбі, ігровій дисципліні та настрої на матч.

Зустріч відбулася 14 листопада в Белфасті та завершилася перемогою господарів з рахунком 1:0. На думку Сабо, північноірландці виявилися кращими практично за всіма ключовими статистичними показниками, зокрема в єдиноборствах, кількості кутових і ударів по воротах.

Водночас перевага України у володінні м’ячем не означала, що команди провели рівний матч. Екснаставник національної збірної звернув увагу на різницю у ставленні гравців до боротьби та бажанні досягти результату.

"Я не розумію наших футболістів. Невже не можна бути злішими, агресивнішими?" – заявив Сабо в інтерв’ю Meta.ua.

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''Багатьом футболістам бракує''. Сабо поставив діагноз збірній України після поразки від Північної Ірландії

Йожеф Сабо. Джерело: Кадр із відео

Фахівець зазначив, що Північна Ірландія не має футболістів світового рівня, однак її гравці викладаються на полі заради результату. Саме цього, за його словами, й не вистачило українській команді.

Сабо також пояснив, завдяки чому суперникові вдалося перехопити ініціативу. За його спостереженнями, господарі спочатку діяли обережно й дозволяли українцям більше атакувати, але згодом знайшли слабкі місця в грі гостей і стали активніше діяти на їхній половині поля.

Окремі претензії колишній тренер висловив до технічного виконання українських футболістів. Він вважає, що команді слід було частіше грати в один дотик, не піднімати м’яч і використовувати більше передач із флангів та прострілів.

"Багатьом футболістам збірної України просто не вистачає майстерності. Як можна приймати м’яч так, щоб він відскакував на п’ять метрів", – сказав Йожеф Йожефович.

''Багатьом футболістам бракує''. Сабо поставив діагноз збірній України після поразки від Північної Ірландії

Сабо незадоволений діями футболістів збірної. Джерело: Кадр із відео

Екснаставник також згадав матчі проти Північної Ірландії під час своєї роботи зі збірною України. У відборі на чемпіонат світу 1998 року українці двічі обіграли цього суперника, однак обидві перемоги далися непросто. Уже тоді Сабо звертав увагу гравців на фізичну готовність і командну самовіддачу північноірландців.

Після чергової поразки Україна не зможе піднятися вище третього місця у своїй групі Ліги націй. Водночас національна команда ризикує опуститися на останню сходинку, якщо програє Грузії 17 листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, після гри Північна Ірландія – Україна головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера зізнався, що сказав у роздягальні своїм підопічним.

У мережі завірусилося післяматчеве флеш-інтерв’ю Іллі Забарного, у якому він заявив, що національна команда перебуває "у дупі".

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