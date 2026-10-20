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"Аякс" після того, як вигнав Зінченка, звернувся до футболіста з несподіваною пропозицією

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,1 т.
"Аякс" після того, як вигнав Зінченка, звернувся до футболіста з несподіваною пропозицією
Футболіст відновлюється після важкої травми коліна

Амстердамський клуб запропонував українському захиснику Олександру Зінченку тренуватися разом з основною командою, незважаючи на відсутність чинного контракту. Футболіст відновлюється після важкої травми коліна і перебуває на завершальному етапі реабілітації.

''Аякс'' після того, як вигнав Зінченка, звернувся до футболіста з несподіваною пропозицією

Олександр Зінченко. Джерело: Кадр із відео

Як повідомляє нідерландське видання Telegraaf.nl, Зінченко має прибути на тренувальну базу "Аякса" Де Туком у вівторок, 20 жовтня. У клубі нададуть українцю можливість тренуватися з командою, однак переговори щодо укладення нової угоди поки що не проводилися.

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''Аякс'' після того, як вигнав Зінченка, звернувся до футболіста з несподіваною пропозицією

Джерело: Кадр із відео

Контракт 29-річного футболіста з амстердамцями закінчився 30 червня 2026 року, і керівництво не стало його продовжувати. При цьому раніше захисник отримав серйозну травму коліна, через яку надовго вибув із ладу. Зараз відновлення наближається до завершення, і очікується, що найближчим часом він зможе повернутися до повноцінних тренувань у загальній групі.

''Аякс'' після того, як вигнав Зінченка, звернувся до футболіста з несподіваною пропозицією

Зінченко отримав важку травму.

Зінченко провів 75 матчів за збірну України, в яких забив 12 голів. За свою професійну кар’єру він також грав за "Уфу", "Манчестер Сіті", ПСВ, "Арсенал" та "Ноттінгем Форест".

У складі англійського клубу "Манчестер Сіті" українець під керівництвом Хосепа Гвардіоли виграв кілька чемпіонських титулів. Згодом він виступав за "Арсенал", а потім перейшов до "Аякса".

''Аякс'' після того, як вигнав Зінченка, звернувся до футболіста з несподіваною пропозицією

Левченко (ліворуч) і Зінченко. Джерело: instagram.com/elevchenko

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