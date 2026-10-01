Англійський ''легіонер'' залишив збірну України перед матчами в Лізі націй

Захисник збірної України Віталій Миколенко не зіграє у жовтневих матчах Ліги націй через травму. Футболіст уже покинув збори національної команди та вирушив на відновлення до свого англійського клубу "Евертон", повідомляє пресслужба УАФ.

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Таким чином, 27-річний захисник не допоможе команді в найближчих матчах проти Північної Ірландії та Угорщини. Напередодні головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера виключив Віталія зі складу національної збірної.

Терміни відновлення Миколенка поки що не повідомляються. Після повернення до табору "Евертона" гравець продовжить відновлення в клубі.

У вересневих матчах Ліги націй захисник відіграв повний матч проти Угорщини, який завершився перемогою України з рахунком 1:0. Після цього Миколенко не взяв участі у зустрічі з Грузією, яка завершилася нічиєю 0:0.

Після двох турів Україна набрала чотири очки й посідає друге місце в групі В2. Стільки ж очок має Північна Ірландія, яка посідає перше місце завдяки кращому додатковому показнику.

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У наступному турі 2 жовтня Україна прийматиме Північну Ірландію, а Угорщина зіграє з Грузією. 5 жовтня українська збірна проведе матч проти Угорщини.

Матч із Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня в Трнаві. Початок зустрічі заплановано на 21:45 за київським часом.

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