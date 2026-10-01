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Англійський "легіонер" залишив збірну України перед матчами в Лізі націй

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Англійський "легіонер" залишив збірну України перед матчами в Лізі націй
27-річний захисник не допоможе команді у найближчих зустрічах проти Північної Ірландії та Угорщини

Захисник збірної України Віталій Миколенко не зіграє у жовтневих матчах Ліги націй через травму. Футболіст уже покинув збори національної команди та вирушив на відновлення до свого англійського клубу "Евертон", повідомляє пресслужба УАФ.

Англійський ''легіонер'' залишив збірну України перед матчами в Лізі націй

Віталій Миколенко не зіграє у жовтневих матчах

Таким чином, 27-річний захисник не допоможе команді в найближчих матчах проти Північної Ірландії та Угорщини. Напередодні головний тренер "жовто-синіх" Андреа Мальдера виключив Віталія зі складу національної збірної.

Терміни відновлення Миколенка поки що не повідомляються. Після повернення до табору "Евертона" гравець продовжить відновлення в клубі.

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Англійський ''легіонер'' залишив збірну України перед матчами в Лізі націй

Миколенко провів повний матч проти Угорщини,

У вересневих матчах Ліги націй захисник відіграв повний матч проти Угорщини, який завершився перемогою України з рахунком 1:0. Після цього Миколенко не взяв участі у зустрічі з Грузією, яка завершилася нічиєю 0:0.

Після двох турів Україна набрала чотири очки й посідає друге місце в групі В2. Стільки ж очок має Північна Ірландія, яка посідає перше місце завдяки кращому додатковому показнику.

Англійський ''легіонер'' залишив збірну України перед матчами в Лізі націй

Положення команд

У наступному турі 2 жовтня Україна прийматиме Північну Ірландію, а Угорщина зіграє з Грузією. 5 жовтня українська збірна проведе матч проти Угорщини.

Матч із Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня в Трнаві. Початок зустрічі заплановано на 21:45 за київським часом.

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