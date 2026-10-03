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Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 8,1 т.
Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка
Футболіст виступає на позиції вінгера та має досвід виступів за юнацькі та молодіжні збірні України

19-річний український вінгер Крістіан Шевченко продовжить кар’єру в англійському клубі "Шолінг". Деталі угоди між сторонами не розголошуються.

"Ми раді вітати Крістіана в нашій команді та з нетерпінням чекаємо на можливість побачити його в грі", – повідомляє офіційний сайт "Шолінга".

Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка

Крістіан перейшов до "Шолінга". Джерело: ФК "Шолінг"

Крістіан Шевченко народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Він є другим сином колишнього нападника збірної України Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік.

Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка

Крістіан (у центрі) з матір'ю, батьком і старшим братом. Джерело: Instagram Андрія Шевченка

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Новий клуб українця виступає у сьомому за рівнем дивізіоні англійського футболу. Після початку сезону команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці.

Футбольну освіту Шевченко здобув в академії "Челсі". У грудні 2022 року він перейшов до системи "Тоттенгема", де виступав під керівництвом колишнього півзахисника "Манчестер Сіті" Яя Туре.

Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка

Андрій та Крістіан Шевченко. Джерело: https://www.instagram.com/kristianms7

Влітку 2023 року українець став гравцем "Вотфорда". Там він пройшов через молодіжні команди клубу, а в липні 2025 року підписав свій перший професійний контракт. Однак уже 22 травня цього року сторони припинили співпрацю, після чого футболіст перебував у статусі вільного агента.

Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка

Крістіан Шевченко. Джерело: https://www.instagram.com/kristianms7

На міжнародному рівні Шевченко-молодший представляв Україну на Євро-2024, а також на чемпіонаті світу серед гравців до 20 років у 2025 році

Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка

Крістіан Шевченко з батьком після матчу збірної. Джерело: Instagram Андрія Шевченка

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