Англійський клуб підписав сина Андрія Шевченка

19-річний український вінгер Крістіан Шевченко продовжить кар’єру в англійському клубі "Шолінг". Деталі угоди між сторонами не розголошуються.

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"Ми раді вітати Крістіана в нашій команді та з нетерпінням чекаємо на можливість побачити його в грі", – повідомляє офіційний сайт "Шолінга".

Крістіан Шевченко народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Він є другим сином колишнього нападника збірної України Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік.

Новий клуб українця виступає у сьомому за рівнем дивізіоні англійського футболу. Після початку сезону команда посідає 16-те місце в турнірній таблиці.

Футбольну освіту Шевченко здобув в академії "Челсі". У грудні 2022 року він перейшов до системи "Тоттенгема", де виступав під керівництвом колишнього півзахисника "Манчестер Сіті" Яя Туре.

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Влітку 2023 року українець став гравцем "Вотфорда". Там він пройшов через молодіжні команди клубу, а в липні 2025 року підписав свій перший професійний контракт. Однак уже 22 травня цього року сторони припинили співпрацю, після чого футболіст перебував у статусі вільного агента.

На міжнародному рівні Шевченко-молодший представляв Україну на Євро-2024, а також на чемпіонаті світу серед гравців до 20 років у 2025 році