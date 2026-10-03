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Англія здобула найбільшу перемогу в історії, обігравши віцечемпіонів світу в Лізі націй. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
Англія здобула найбільшу перемогу в історії, обігравши віцечемпіонів світу в Лізі націй. Відео
Поєдинок відбувся в Рієці

Збірна Англії з футболу розгромила Хорватію в Рієці з рахунком 7:0 у матчі 3-го туру Ліги націй УЄФА. Ця поразка стала найбільшою в історії хорватської команди, побивши попередній антирекорд у матчі з Іспанією у 2018 році (0:6). Водночас перемога на стадіоні "Руєвіца" стала для Англії найбільшою в матчі проти команди, що входила до топ-50 рейтингу ФІФА, з 1992 року.

Англійці повністю контролювали хід зустрічі та забили чотири м’ячі ще до перерви. Рахунок на 8-й хвилині відкрив Гаррі Кейн, якому асистував Джуд Беллінгем.

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На 21-й хвилині Беллінгем уже сам відзначився після передачі Ентоні Гордона. Ще два голи гості забили наприкінці першого тайму: на 39-й хвилині Гордон головою замкнув навіс Джарелла Куанси, а на 45-й хвилині Букайо Сака відправив м’яч у ворота Хорватії.

Після перерви Англія продовжила збільшувати перевагу. На 53-й хвилині Кейн оформив дубль, а на 68-й Сака також забив другий м’яч у матчі, скориставшись помилкою хорватської оборони.

Остаточний рахунок на 87-й хвилині встановив Морган Роджерс, який вийшов на заміну.

Беллінгем завершив зустріч голом і трьома результативними передачами. По одній результативній передачі записали на свій рахунок Гордон, Андерсон, Куанса та Кейн.

Після трьох турів Англія набрала шість очок і посідає друге місце в групі 3 Ліги А. Хорватія, яка у 2018 році стала віцечемпіоном світу, з трьома очками посіла третє місце.

Наступний матч команда Томаса Тухеля проведе 6 жовтня проти Чехії. Зустріч розпочнеться о 21:45.

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