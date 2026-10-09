У 1992 році першим тренером національної футбольної збірної України став Віктор Прокопенко. Згодом на тренерський місток головної команди країни піднімалися ще 12 фахівців.

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Чотирнадцятим вперше став іноземець – 55-річний італієць Андреа Мальдера. Він добре знайомий з українським футболом. З 2016 по 2021 рік працював у штабі нашої національної збірної, був асистентом її головного тренера Андрія Шевченка. Відповідав за стратегічний аналіз гри, тактичний розбір суперників і підготовку до матчів. Андрій Шевченко пішов зі збірної з незрозумілих для мене досі причин. Пішов і Мальдера.

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С 2022 года он работал в штабе своего соотечественника, экс-тренера "Шахтера" Роберто Де Дзерби, в английском клубе "Брайтон". Затем вместе с ним – во французском "Марселе". В период с 2009 по 2015 год Мальдера входил в тренерский штаб "Милана", в котором главными тренерами были Леонардо, Массимилиано Аллегри, Кларенс Зеедорф и Филиппо Индзаги. Но никогда не работал главным тренером, хотя опыта у него хватает.

Судя по всему, Мальдера настроился на серьезную работу со сборной Украины. Решил жить во Львове вместе с женой и любимым псом. Сам Мальдера говорил, что хочет полностью погрузиться в жизнь в Украине и лучше понимать людей и страну, в которой работает. Для сравнения – Сергей Ребров, работая главным тренером сборной, большинство времени проводил на своей вилле в Испании.

Со многими игроками, которых новый главный тренер пригласил на товарищеские матчи c Польшей и Данией, он был знаком. Появились в команде и дебютанты.

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Эти матчи стали для нашей команды проверкой и подготовкой к выступлениям в группе B2 турнира Лиги наций. В нашей группе – сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии. Стартовый матч мы провели 25 сентября в гостях со сборной Венгрии, и одержали минимальную победу – 1:0. 28 сентября сыграли вничью с Грузией – 0:0, 2 октября на своем поле уступили Северной Ирландии – 0:3, а 5 октября также дома проиграли Венгрии – 1:2.

В заключительных турах "желто-синие" 14 ноября сыграют на выезде с Северной Ирландией, а 17 ноября примут сборную Грузии. Несмотря на неутешительные последние результаты, задача остается неизменной – выиграть свою группу и повыситься в классе. Также в планах сборной Украины – попасть на чемпионат Европы.

Головні історії дня

УАФ подписала контракт с Андреа Мальдерой на два года с опцией продления. Таким образом, он стал первым иностранным главным тренером в истории национальной сборной Украины.

Вот что сказал Андреа Мальдера после своего назначения:

"Мне нравится украинский футбол. Обидно, что ваша сборная не попала на ЧМ-2026. Благодарен за приглашение вернуться в сборную Украины. Впервые стал главным тренером команды и чувствую, какая ответственность лежит на мне.

Понимаю, что сейчас украинский футбол переживает сложное время. Мы хотим, чтобы сборная Украины была сборной смелых людей, отображала дух народа. Игроки должны брать на себя ответственность.

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Уверен в своей команде, в людях, которые меня окружают, это мой тренерский штаб. В него входит мой соотечественник, большой друг Паскуале Каталано. У нас одни взгляды на современный футбол и его развитие. В украинский штаб также вошли Тарас Степаненко и Владимир Езерский. Они завершили карьеру игроков. Оба хорошо знакомы с украинскими болельщиками.

У меня и моих помощников большое желание радовать поклонников футбола Украины".

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