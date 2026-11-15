''Агресивно раділи''. Соболенко пояснила свій мерзенний вчинок у матчі зі Світоліною

Друга ракетка світу Аріна Соболенко прокоментувала скандальний епізод, що стався під час її матчу з Еліною Світоліною на Підсумковому турнірі WTA-2026. Білоруська тенісистка заявила, що її емоційну реакцію спричинила поведінка глядачів, які бурхливо раділи її помилкам, а не дії української суперниці.

Відео дня

Соболенко опублікувала пояснення в Instagram наступного дня після поразки від Світоліної. Вона наголосила, що її висловлювання, яке потрапило в об’єктиви телекамер, не було адресоване українській тенісистці.

"Хочу прояснити ситуацію з моїм нещодавнім матчем, яка набула поширення в інтернеті. Мій коментар не був адресований Еліні. Я була роздратована невеликою групою глядачів, які бурхливо раділи моїм помилкам, і в той момент емоційно відреагувала.

Водночас мені слід було інакше впоратися зі своїм роздратуванням. Прошу вибачення у всіх, кого могла образити. Еліна провела чудовий матч, і я бажаю їй усього найкращого в решті турніру", – написала Соболенко.

Приводом для пояснень став епізод у третьому сеті матчу, що відбувся 13 листопада. Під час трансляції було видно, як білоруска промовила нецензурну фразу російською мовою. Відеозапис швидко поширився в соціальних мережах, де користувачі намагалися визначити за рухом губ, кому саме були адресовані її слова.

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Багато хто припустив, що Соболенко образила Світоліну або українських уболівальників. Одразу після поразки білоруска також відмовилася від післяматчевої пресконференції.

Світоліна після зустрічі окремо висловилася про поведінку глядачів. Українка зазначила, що присутність національних прапорів та активна підтримка вболівальників є природною частиною змагань. Вона також висловила сподівання, що майбутні матчі відбуватимуться в атмосфері взаємної поваги.

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Сам матч завершився перемогою Світоліної з рахунком 6:3, 3:6, 6:1. Завдяки цьому результату українка вийшла у фінал Підсумкового турніру, а Соболенко достроково завершила виступ на змаганнях.

Напередодні Еліна у двох сетах обіграла Лінду Носкову й вийшла у фінал Підсумкового турніру.