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Абсурд дня: Україна в рейтингу ФІФА пропустила вперед Росію, яка 5 років відсторонена від міжнародних турнірів

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
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Абсурд дня: Україна в рейтингу ФІФА пропустила вперед Росію, яка 5 років відсторонена від міжнародних турнірів
Україна відстала від Росії у рейтингу ФІФА

Збірна України опустилася одразу на три позиції в рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за підсумками першого міжнародного вікна в Лізі націй. Підопічні Андреа Мальдери у чотирьох стартових матчах здобули лише чотири очки, зазнавши двох номінально домашніх поразок поспіль від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).

6 жовтня на офіційному сайті ФІФА було оприлюднено оновлений рейтинг найкращих збірних планети. Українська національна команда опустилася на 36-те місце. У активі "синьо-жовтих" 1535,27 очок завдяки перемозі в першому матчі Ліги націй у Будапешті та нічиїй у Тбілісі.

Абсурд дня: Україна в рейтингу ФІФА пропустила вперед Росію, яка 5 років відсторонена від міжнародних турнірів

Вболівальники збірної України

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Абсурд дня: Україна в рейтингу ФІФА пропустила вперед Росію, яка 5 років відсторонена від міжнародних турнірів

Гравці збірної України. Джерело: УАФ

При цьому склалася абсурдна ситуація, коли наша національна збірна посіла місце одразу за Росією, яка з 2022 року проводить лише товариські матчі через відсторонення від міжнародних турнірів. Представники країни-агресора випередили українців на 1,88 бала.

Зазначимо, що після поразки від угорців підопічні Мальдери опустилися на третє місце у групі 2 дивізіону В Ліги націй. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Белфасті проти лідерів із Північної Ірландії 14 листопада.

Абсурд дня: Україна в рейтингу ФІФА пропустила вперед Росію, яка 5 років відсторонена від міжнародних турнірів

Україна в рейтингу ФІФА. Джерело: ФІФА

Абсурд дня: Україна в рейтингу ФІФА пропустила вперед Росію, яка 5 років відсторонена від міжнародних турнірів

Андреа Мальдера

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний динамівець Йожеф Сабо зізнався, що більше не дивитиметься матчі збірної України.

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