Напередодні важливого номінально домашнього матчу збірної України у відборі до чемпіонату світу-2027 проти Чорногорії наставник наших баскетболістів Айнарс Багатскіс дуже досить емоційним, але рішуче налаштованим на боротьбу. Тренер не влаштовувало, як його команді дісталося від Португалії (90:95), тому 29 листопада в Ризі "синьо-жовті" мали показати зовсім інший баскетбол, де дозоляючи супернику заштовхати себе.

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Одним з головних питань було, чи зможе зіграти проти Чорногорії В'ячеслав Бобров, хоча про його пошкодження офіційно не повідомлялось: "Я здивований, що ви про це знаєте – ми намагалися тримати це у таємниці. Але все, що я можу сказати про нього, шанси – 50 на 50".

Цікаво було почути від Багатскіса про психологічний стан команди після болісної поразки в рівному матчі в Португалії, де лише нюанси схилили чашу терезів на бік господарів.

"Ми вміємо грати. Загалом, усе, що я зараз скажу, звучатиме як виправдання. Але моя думка така: не можна нічого дарувати суперникам. Якщо вони сильні, грають добре, і в них вдалий день – нехай перемагають. Але не треба їм нічого підносити на блюдечку. Ми були занадто "добрими". Мушу визнати: ми намагалися грати в "гарний" баскетбол. Такий собі "кумедний" баскетбол. Сьогодня із Чорногорією – жодних шансів на таке", – запевнив пан Айнарс.

"Я сказав гравцям: хочу, щоб кожен із вас подивився в дзеркало і побачив, хто там відображається. Кожен із вас особисто, а потім і вся команда разом, вирішуємо, у який баскетбол ми будемо грати. Тобто, якщо ми граємо агресивно і по-справжньому жорстко, – то все буде добре. Адже збірна Чорногорії розуміє лише такий, силовий баскетбол, таку мову фізичної боротьби. Якщо ми гратимемо саме так – ми впораємося. Якщо ні – тоді "до побачення", – упевнений коуч.

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Латвійський спеціаліст не бачить нічого погано в тому, що українців вважають фаворитами у цьому матчі: "Перед минулим матчем нас не можна було назвати аутсайдерами, адже до цього ми демонстрували баскетбол дуже високої якості. Але в цій грі кожен новий день треба починати так, ніби він – останній. Особливо у відбірковій кампанії. Так, це серія із матчів, але кожна окрема гра може змінити все. І грати треба так, ніби вона остання. Якщо хтось називає нас фаворитами – що ж, добре. Ми працюємо саме з таким настроєм".

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У Португалії одним з вирішальних аргументів на користь суперника став підбір, і в Ризі українці не мають права діяти там само, якщо хочуть перемогти: "Якщо дозволяєш супернику штовхати себе, чіплятися за тебе, "надерти тобі дупу" – ти програєш підбирання. Так було в минулій грі: 11 разів за першу половину і 6 разів в останній чверті. Саме у вирішальні моменти".

"Хочу пояснити гравцям: баскетбол – це гра, де не обов’язково чіплятися за конкретного суперника в кожному епізоді. Але в певних ситуаціях – особливо коли граєш "один в один" – ти мусиш "вчепитися" в опонента. Це, скажімо так, чоловічий підхід: або ти "надираєш дупу" мені, або я – тобі", – додав Багатскіс.

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Ця агресія і здатність агресивно відповідати на дії суперника стосується і Чорногорії, які б психологічні методи тиску не використовував тренер суперника Звездан Мітрович: "Я розумію суть баскетболу: якщо граєш фізично, агресивно – для цього потрібні відповідні виконавці. Водночас, якщо грати розумно, можна досягти дуже хороших результатів. Це моя відповідь і на це запитання, і щодо баскетболу загалом".

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"Щодо Чорногорії – незалежно від того, хто вийде на майданчик, а хто ні, – для них це звичний стиль. Вони намагаються "наскочити" на суперника, особливо на початку гри: діють фізично, агресивно. А потім чекають на твою реакцію. І якщо ти не реагуєш, дозволяючи їм так грати, – твої шанси на успіх стають мізерними", – підкреслив латвійський тренер "синьо-жовтих".

Збірна України дуже гарні шанси на перемогу у матчі з Чорногорією. Експерти GGBET дають такий прогноз: 1,35 на перемогу "синьо-жовтих" і 3,47 – на виграш команди Звездана Мітровича.

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Коефіцієнти взяті з сайту GGBET та діють станом на 12:30.

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