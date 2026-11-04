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51 червона картка. У Бразилії відбувся найнеймовірніший матч в історії футболу. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
291
51 червона картка. У Бразилії відбувся найнеймовірніший матч в історії футболу. Відео
Гості вели з рахунком 3:1, коли гра вийшла з-під контролю

У Бразилії півфінал другого дивізіону чемпіонату штату Мінас-Жерайс серед футболістів до 20 років завершився масовою бійкою, у якій брали участь гравці, тренери та представники клубів. Головний арбітр показав 51 червону картку, встановивши новий світовий рекорд за кількістю вилучень в одному матчі.

На полі стадіону "Парке ду Сабія" в Уберландії зустрілися місцева команда "Уберландія" та "Маморе". Гості вели з рахунком 3:1, коли гра вийшла з-під контролю.

51 червона картка. У Бразилії відбувся найнеймовірніший матч в історії футболу. Відео

Матч вийшов з-під контролю

За даними протоколу, масова бійка почалася після третього гола "Маморе". Девід Фернандес Біттенкурт відзначився і під час святкування гола попрямував до лави запасних суперника, супроводжуючи свої дії провокаційними жестами й образами.

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51 червона картка. У Бразилії відбувся найнеймовірніший матч в історії футболу. Відео

Футболісти влаштували бійку. Джерело: Кадр із відео покращено за допомогою ШІ

У відповідь футболісти "Уберландії" вступили в конфлікт із гравцями гостей. Незабаром бійка охопила майже обидві команди. Футболісти та представники тренерських штабів обмінювалися ударами руками й ногами, а також кидали одне в одного стільці та медичні ноші. Для відновлення порядку на стадіон викликали військову поліцію. За інформацією бразильських видань, заворушення тривали близько 40 хвилин.

У протоколі арбітра Фернанду Модесто з’явилися записи про 51 вилучення: 43 футболісти та вісім представників тренерських штабів. Ще два керівники "Уберландії" отримали червоні картки за образи й погрози на адресу судді. Тому деякі медіа повідомляють про 53 вилучених учасників матчу.

За розподілом вилучень серед футболістів і представників тренерських штабів 22 червоні картки отримала "Уберландія", ще 29 дісталися "Маморе". Матч завершився перемогою гостей з рахунком 3:1, після чого арбітр зафіксував масові вилучення в офіційному протоколі.

Попереднє досягнення становило 36 червоних карток. Його зафіксували 27 лютого 2011 року в матчі п’ятого дивізіону чемпіонату Аргентини між "Атлетіко Клайполе" та "Вікторіано Аренас".

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