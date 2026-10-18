300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ощадбанк. Ілюстраційне фотоЗ українців списуватимуть по 150 грн: клієнтам якого банку варто перевірити рахункиНаші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж РФ вдалося захопити, – Зеленський. ВідеоНаші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж РФ вдалося захопити, – Зеленський. Відео"Путін відчуває перемогу": Зеленський розповів, хто наказав обмежити доступ до Starlink и Starshield в Україні. Відео"Путін відчуває перемогу": Зеленський розповів, хто наказав обмежити доступ до Starlink и Starshield в Україні. ВідеоОльга Стефанішина, ілюстративне фото.Квартири за мільйони, Mercedes і будинок за $550 тисяч: НАБУ завершило розслідування щодо Стефанішиної"Те, що зараз відчувають українці". Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіян"Те, що зараз відчувають українці". Навка виклала особисті фото з Пєсковим і отримала відповідь від росіянОфіційно. Київське "Динамо" звільнило головного тренераОфіційно. Київське "Динамо" звільнило головного тренера"Ми шкодуємо": у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у Литві"Ми шкодуємо": у МЗС України назвали ймовірну причину інциденту з дроном у ЛитвіВузькі чи широкі? Які джинси в тренді цієї осеніВузькі чи широкі? Які джинси в тренді цієї осеніРосія підступно вдарила по автівці та мікроавтобусу на Харківщині: є постраждалі. ФотоРосія підступно вдарила по автівці та мікроавтобусу на Харківщині: є постраждалі. Фото"Мир приходить тільки завдяки силі": Зеленський підбив підсумки розмови з Віткоффом і Кушнером"Мир приходить тільки завдяки силі": Зеленський підбив підсумки розмови з Віткоффом і Кушнером

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read5 хв
icon 1,4 т.
300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети
Сукупний дохід десяти найбільш високооплачуваних гравців планети становитиме близько $942 млн

Кріштіану Роналду заробить 300 млн доларів за сезон 2026/27, включаючи зарплату в саудівському "Аль-Насрі" та доходи поза футболом. За оцінкою Forbes, португалець четвертий рік поспіль очолює рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу, випереджаючи Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе.

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Топ-5. Джерело: Forbes

Сукупний дохід десяти найбільш високооплачуваних гравців планети становитиме близько 942 млн доларів. Це трохи менше, ніж торішній показник у 945 млн доларів, незважаючи на зростання заробітків більшості футболістів, які увійшли до обох рейтингів.

Рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу

1. Кріштіану Роналду, $300 млн

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 23,8 т.
Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю
icon 23,8 т.
Чемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцю
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 10,1 т.
"Я іноді пропонувала їй..." Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку
icon 10,1 т.
"Я іноді пропонувала їй..." Мама Магучіх зробила відверте зізнання про доньку
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 6,1 т.
Нідерланди поглумилися з тренера збірної Росії з гімнастики, який приїхав на чемпіонат світу. Відео
icon 6,1 т.
Нідерланди поглумилися з тренера збірної Росії з гімнастики, який приїхав на чемпіонат світу. Відео
300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Кріштіану Роналду

41-річний нападник "Аль-Насра" отримає близько 250 млн доларів за футбольним контрактом і ще 50 млн доларів завдяки рекламним угодам та бізнесу. На рахунку португальця — 981 гол за клуби та збірну. До позначки в 1000 голів йому залишилося забити ще 19 разів.

У серпні Роналду заявив журналу Vogue, що сезон 2026/27, ймовірно, стане для нього останнім у професійному футболі, однак остаточного рішення про завершення кар’єри він не оголошував. За оцінкою Forbes, статки футболіста становлять $1,2 млрд. Він також інвестує в компанії, зокрема Perplexity та Whoop, і розвиває бренд CR7, під яким випускаються одяг, парфумерія та інші товари.

2. Ліонель Мессі, $145 млн

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Ліонель Мессі

39-річний нападник "Інтер Маямі" заробить близько 70 млн доларів на полі та 75 млн доларів за рахунок комерційних проєктів. До його доходів також входять угоди, пов’язані з партнерами американської ліги MLS, зокрема з Adidas та Apple TV.

Після трьох років у чемпіонаті США аргентинець продовжує виступати за клуб із Маямі, його контракт розрахований до 2028 року. Після завершення кар’єри Мессі зможе придбати частку в "Інтер Маямі", який Forbes оцінює в $1,35 млрд. У 2026 році футболіст також уклав рекламні угоди з OpenAI та Duracell і придбав іспанський клуб "Ельденсе", що виступає у другому дивізіоні.

3. Кіліан Мбаппе, $100 млн

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Кіліан Мбаппе

27-річний нападник мадридського "Реала" отримає близько 70 млн доларів завдяки футбольному контракту та ще 30 млн доларів поза полем. На чемпіонаті світу 2026 року француз забив десять голів і став найкращим бомбардиром турніру. На його рахунку вже 22 голи на чемпіонатах світу, це рекордний показник.

У вересні Мбаппе завершив співпрацю з Nike, яка розпочалася, коли йому було вісім років, і підписав угоду зі швейцарським виробником спортивного взуття On. Контракт передбачає не тільки виплати, а й частку в компанії. Її розмір не розголошується.

4. Ерлінг Холанд, 85 млн доларів

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Ерлінг Холанд

26-річний нападник "Манчестер Сіті" заробить 60 млн доларів на полі та ще 25 млн доларів завдяки рекламним контрактам та іншим комерційним проєктам. Норвежець уклав довгострокову угоду з англійським клубом, розраховану до 2034 року.

Серед партнерів Холанда — Nike, британський цифровий банк Revolut та китайська чайна компанія Walovi. Після чемпіонату світу кількість його підписників в Instagram збільшилася приблизно вдвічі, сягнувши 77 млн.

5. Вінісіус Жуніор, $76 млн

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Вінісіус Жуніор

26-річний вінгер "Реала" отримає 48 млн доларів за футбольним контрактом і 28 млн доларів від комерційної діяльності. Бразилець забивав не менше 20 голів у всіх турнірах у кожному з останніх п’яти сезонів мадридського клубу.

У серпні Вінісіус підписав новий шестирічний контракт, розрахований до 2032 року. Серед його рекламних партнерів Forbes називає Fanatics, Hugo Boss та бразильського оператора зв’язку Vivo. При цьому футболіст отримав чотириматчеву дискваліфікацію в чемпіонаті Іспанії за те, що смикнув суперника за волосся.

6. Ламін Ямаль, $55 млн

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Ламін Ямаль

19-річний вінгер "Барселони" заробить $35 млн на полі та $20 млн за рахунок рекламних контрактів. За рік його передбачуваний дохід зріс з $43 млн до $55 млн.

У сезоні 2025/26 Ямаль забив 16 голів і віддав 12 результативних передач у чемпіонаті Іспанії, допоміг клубу виграти національну першість і був визнаний найкращим гравцем Ла Ліги. Серед його партнерів з’явилися American Eagle, Coca-Cola та McDonald’s. Угода з American Eagle розрахована на п’ять років і стала першим багаторічним контрактом компанії зі спортсменом.

7. Садіо Мане, $54 млн

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Садіо Мане

34-річний вінгер "Аль-Насра" отримає 50 млн доларів за футбольним контрактом і ще 4 млн доларів завдяки рекламним угодам. Сенегалець проводить останній рік чинного контракту з саудівським клубом, де виступає разом із Роналду.

У січні Мане опинився в центрі подій фіналу Кубка африканських націй. Після призначення пенальті у ворота Сенегалу його партнери покинули поле на знак протесту, проте футболіст переконав їх повернутися. Марокко не реалізувало одинадцятиметровий удар, після чого Сенегал виграв матч з рахунком 1:0. Згодом збірну позбавили титулу, і сенегальська сторона оскаржила це рішення. Серед комерційних партнерів Мане є виробник спортивного одягу New Balance.

8. Джуд Беллінгем, $45 млн

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Джуд Беллінгем

23-річний півзахисник "Реала" заробить $29 млн на полі та $16 млн поза ним. На чемпіонаті світу 2026 року англієць забив сім голів і увійшов до числа найрезультативніших гравців збірної.

Контракт Беллінгема з мадридським клубом діє до 2029 року, однак, за повідомленнями ЗМІ, сторони вже обговорюють продовження угоди. Серед партнерів футболіста — Adidas, Louis Vuitton і Skims. Крім того, він інвестував у британський бренд чоловічих засобів для догляду Onside.

9. Гаррі Кейн, $42 млн

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Гаррі Кейн

33-річний нападник "Баварії" отримає 29 млн доларів за футбольним контрактом і ще 13 млн доларів за рахунок комерційних угод. Англієць вперше з 2023 року увійшов до десятки найбільш високооплачуваних футболістів світу.

На чемпіонаті світу Кейн забив чотири м'ячі, збільшивши кількість голів на світових першостях до 14. Нападник перейшов до "Баварії" у 2023 році після 14 років у "Тоттенхемі". Його чинний контракт закінчується після цього сезону, і, за повідомленнями ЗМІ, сторони близькі до продовження угоди до 2029 року. Кейн також співпрацює зі спортивним брендом взуття Skechers, Google Gemini та виробником пристроїв для відстеження показників здоров’я Oura Ring.

10. Мохамед Салах, 40 млн доларів

300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Мохамед Салах

34-річний єгипетський футболіст замикає десятку з передбачуваним доходом 20 млн доларів на полі та 20 млн доларів поза ним. Після завершення контракту з "Ліверпулем" Салах перейшов до турецького "Трабзонспора", підписавши угоду на два роки.

За даними Forbes, його щорічна зарплата становитиме близько $19 млн. Контракт також передбачає виплату 20% від продажів товарів клубу, пов’язаних з ім’ям футболіста. Серед рекламних партнерів Салаха — Adidas, Pepsi та Vodafone.

Як Forbes розраховував доходи

До рейтингу включено передбачувані заробітки за сезон 2026/27. При оцінці доходів на полі враховувалися базові зарплати, бонуси та деякі виплати за використання іміджевих прав футболістів. Для Мессі, який виступає в MLS за календарним графіком сезону, враховувалися виплати за 2026 рік.

Поза футболом Forbes враховував доходи від реклами, ліцензування, публічних заходів, сувенірної продукції та бізнесу, в якому гравці мають істотні частки. Суми вказані до вирахування податків та агентських комісій. Трансферні виплати до розрахунку не включалися.

Схожі теми
Кріштіану РоналдуКріштіану РоналдуЛіонель МессіЛіонель МессіЕрлінґ ГоландЕрлінґ ГоландЛамін ЯмальЛамін ЯмальКіліан МбаппеКіліан Мбаппе
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись