300 млн доларів за сезон. Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста планети

Кріштіану Роналду заробить 300 млн доларів за сезон 2026/27, включаючи зарплату в саудівському "Аль-Насрі" та доходи поза футболом. За оцінкою Forbes, португалець четвертий рік поспіль очолює рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу, випереджаючи Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе.

Відео дня

Сукупний дохід десяти найбільш високооплачуваних гравців планети становитиме близько 942 млн доларів. Це трохи менше, ніж торішній показник у 945 млн доларів, незважаючи на зростання заробітків більшості футболістів, які увійшли до обох рейтингів.

Рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу

1. Кріштіану Роналду, $300 млн

41-річний нападник "Аль-Насра" отримає близько 250 млн доларів за футбольним контрактом і ще 50 млн доларів завдяки рекламним угодам та бізнесу. На рахунку португальця — 981 гол за клуби та збірну. До позначки в 1000 голів йому залишилося забити ще 19 разів.

У серпні Роналду заявив журналу Vogue, що сезон 2026/27, ймовірно, стане для нього останнім у професійному футболі, однак остаточного рішення про завершення кар’єри він не оголошував. За оцінкою Forbes, статки футболіста становлять $1,2 млрд. Він також інвестує в компанії, зокрема Perplexity та Whoop, і розвиває бренд CR7, під яким випускаються одяг, парфумерія та інші товари.

РЕКЛАМА

2. Ліонель Мессі, $145 млн

39-річний нападник "Інтер Маямі" заробить близько 70 млн доларів на полі та 75 млн доларів за рахунок комерційних проєктів. До його доходів також входять угоди, пов’язані з партнерами американської ліги MLS, зокрема з Adidas та Apple TV.

Після трьох років у чемпіонаті США аргентинець продовжує виступати за клуб із Маямі, його контракт розрахований до 2028 року. Після завершення кар’єри Мессі зможе придбати частку в "Інтер Маямі", який Forbes оцінює в $1,35 млрд. У 2026 році футболіст також уклав рекламні угоди з OpenAI та Duracell і придбав іспанський клуб "Ельденсе", що виступає у другому дивізіоні.

Головні історії дня

3. Кіліан Мбаппе, $100 млн

27-річний нападник мадридського "Реала" отримає близько 70 млн доларів завдяки футбольному контракту та ще 30 млн доларів поза полем. На чемпіонаті світу 2026 року француз забив десять голів і став найкращим бомбардиром турніру. На його рахунку вже 22 голи на чемпіонатах світу, це рекордний показник.

РЕКЛАМА

У вересні Мбаппе завершив співпрацю з Nike, яка розпочалася, коли йому було вісім років, і підписав угоду зі швейцарським виробником спортивного взуття On. Контракт передбачає не тільки виплати, а й частку в компанії. Її розмір не розголошується.

4. Ерлінг Холанд, 85 млн доларів

26-річний нападник "Манчестер Сіті" заробить 60 млн доларів на полі та ще 25 млн доларів завдяки рекламним контрактам та іншим комерційним проєктам. Норвежець уклав довгострокову угоду з англійським клубом, розраховану до 2034 року.

РЕКЛАМА

Серед партнерів Холанда — Nike, британський цифровий банк Revolut та китайська чайна компанія Walovi. Після чемпіонату світу кількість його підписників в Instagram збільшилася приблизно вдвічі, сягнувши 77 млн.

5. Вінісіус Жуніор, $76 млн

26-річний вінгер "Реала" отримає 48 млн доларів за футбольним контрактом і 28 млн доларів від комерційної діяльності. Бразилець забивав не менше 20 голів у всіх турнірах у кожному з останніх п’яти сезонів мадридського клубу.

РЕКЛАМА

У серпні Вінісіус підписав новий шестирічний контракт, розрахований до 2032 року. Серед його рекламних партнерів Forbes називає Fanatics, Hugo Boss та бразильського оператора зв’язку Vivo. При цьому футболіст отримав чотириматчеву дискваліфікацію в чемпіонаті Іспанії за те, що смикнув суперника за волосся.

6. Ламін Ямаль, $55 млн

РЕКЛАМА

19-річний вінгер "Барселони" заробить $35 млн на полі та $20 млн за рахунок рекламних контрактів. За рік його передбачуваний дохід зріс з $43 млн до $55 млн.

У сезоні 2025/26 Ямаль забив 16 голів і віддав 12 результативних передач у чемпіонаті Іспанії, допоміг клубу виграти національну першість і був визнаний найкращим гравцем Ла Ліги. Серед його партнерів з’явилися American Eagle, Coca-Cola та McDonald’s. Угода з American Eagle розрахована на п’ять років і стала першим багаторічним контрактом компанії зі спортсменом.

РЕКЛАМА

7. Садіо Мане, $54 млн

34-річний вінгер "Аль-Насра" отримає 50 млн доларів за футбольним контрактом і ще 4 млн доларів завдяки рекламним угодам. Сенегалець проводить останній рік чинного контракту з саудівським клубом, де виступає разом із Роналду.

У січні Мане опинився в центрі подій фіналу Кубка африканських націй. Після призначення пенальті у ворота Сенегалу його партнери покинули поле на знак протесту, проте футболіст переконав їх повернутися. Марокко не реалізувало одинадцятиметровий удар, після чого Сенегал виграв матч з рахунком 1:0. Згодом збірну позбавили титулу, і сенегальська сторона оскаржила це рішення. Серед комерційних партнерів Мане є виробник спортивного одягу New Balance.

РЕКЛАМА

8. Джуд Беллінгем, $45 млн

23-річний півзахисник "Реала" заробить $29 млн на полі та $16 млн поза ним. На чемпіонаті світу 2026 року англієць забив сім голів і увійшов до числа найрезультативніших гравців збірної.

Контракт Беллінгема з мадридським клубом діє до 2029 року, однак, за повідомленнями ЗМІ, сторони вже обговорюють продовження угоди. Серед партнерів футболіста — Adidas, Louis Vuitton і Skims. Крім того, він інвестував у британський бренд чоловічих засобів для догляду Onside.

РЕКЛАМА

9. Гаррі Кейн, $42 млн

33-річний нападник "Баварії" отримає 29 млн доларів за футбольним контрактом і ще 13 млн доларів за рахунок комерційних угод. Англієць вперше з 2023 року увійшов до десятки найбільш високооплачуваних футболістів світу.

На чемпіонаті світу Кейн забив чотири м'ячі, збільшивши кількість голів на світових першостях до 14. Нападник перейшов до "Баварії" у 2023 році після 14 років у "Тоттенхемі". Його чинний контракт закінчується після цього сезону, і, за повідомленнями ЗМІ, сторони близькі до продовження угоди до 2029 року. Кейн також співпрацює зі спортивним брендом взуття Skechers, Google Gemini та виробником пристроїв для відстеження показників здоров’я Oura Ring.

РЕКЛАМА

10. Мохамед Салах, 40 млн доларів

34-річний єгипетський футболіст замикає десятку з передбачуваним доходом 20 млн доларів на полі та 20 млн доларів поза ним. Після завершення контракту з "Ліверпулем" Салах перейшов до турецького "Трабзонспора", підписавши угоду на два роки.

За даними Forbes, його щорічна зарплата становитиме близько $19 млн. Контракт також передбачає виплату 20% від продажів товарів клубу, пов’язаних з ім’ям футболіста. Серед рекламних партнерів Салаха — Adidas, Pepsi та Vodafone.

РЕКЛАМА

Як Forbes розраховував доходи

До рейтингу включено передбачувані заробітки за сезон 2026/27. При оцінці доходів на полі враховувалися базові зарплати, бонуси та деякі виплати за використання іміджевих прав футболістів. Для Мессі, який виступає в MLS за календарним графіком сезону, враховувалися виплати за 2026 рік.

Поза футболом Forbes враховував доходи від реклами, ліцензування, публічних заходів, сувенірної продукції та бізнесу, в якому гравці мають істотні частки. Суми вказані до вирахування податків та агентських комісій. Трансферні виплати до розрахунку не включалися.