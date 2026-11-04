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19-річного футболіста збірної України поставили на ворота в матчі проти "Арсенала" в Лізі чемпіонів. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,2 т.
19-річного футболіста збірної України поставили на ворота в матчі проти "Арсенала" в Лізі чемпіонів. Відео
Футболіст дебютував у найпрестижнішому клубному футбольному турнірі Європи

Український голкіпер Назар Домчак уперше в кар’єрі зіграє в Лізі чемпіонів. Тренерський штаб празької "Славії" включив футболіста молодіжної збірної України до стартового складу на домашній матч 4-го туру загального етапу турніру проти лондонського "Арсенала".

19-річного футболіста збірної України поставили на ворота в матчі проти ''Арсенала'' в Лізі чемпіонів. Відео

Стартовий склад "Славії". Джерело: ФК Славия

19-річний уродженець Стрия (Львівська область) займе місце у воротах чеського клубу з перших хвилин. Для Домчака це дебют у головному клубному турнірі Європи. Раніше він провів три матчі за другу команду "Славії", а також виступав за основну команду в чемпіонаті Чехії та національному Кубку.

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До стартового складу українець потрапив після проблем зі здоров’ям у основного голкіпера команди Якуба Марковича. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, саме травма чеського воротаря відкрила Домчаку можливість зіграти проти англійського гранда.

19-річного футболіста збірної України поставили на ворота в матчі проти ''Арсенала'' в Лізі чемпіонів. Відео

Назар Домчак. Джерело: ФК Славія

Нагадаємо, влітку 2026 року "Славія" викупила 19-річного футболіста у львівських "Карпат". У нинішньому сезоні Домчак уже отримав чотири можливості зіграти за першу команду празького клубу в усіх турнірах.

19-річного футболіста збірної України поставили на ворота в матчі проти ''Арсенала'' в Лізі чемпіонів. Відео

Назар Домчак і Пржемисл Ковар. Джерело: ФК Славія

Матч "Славія" – "Арсенал" відбудеться 4 листопада і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на MEGOGO.

19-річного футболіста збірної України поставили на ворота в матчі проти ''Арсенала'' в Лізі чемпіонів. Відео

Назар Домчак

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Ліга чемпіонівЧехія
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