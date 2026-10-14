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"100% беруть участь": Валуєв безглуздо звинуватив ЄС у підготовці війни проти Росії

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"100% беруть участь": Валуєв безглуздо звинуватив ЄС у підготовці війни проти Росії
Валуєв висловився щодо ЄС

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Микола Валуєв лицемірно звинуватив європейські країни у підготовці агресії проти Росії. Депутат Державної думи також назвав відмову Нідерландів пускати лідерів збірної РФ на ЧС зі спортивної гімнастики частиною війни.

Про це Валуєв заявив в інтерв’ю пропагандистській інформаційній службі "Вести". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна та співучасник злочинів Росії проти України також обурився тим, що не всі спортивні федерації та країни погоджуються з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску спортсменів із РФ.

''100% беруть участь'': Валуєв безглуздо звинуватив ЄС у підготовці війни проти Росії

Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ. Джерело: УАФ

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''100% беруть участь'': Валуєв безглуздо звинуватив ЄС у підготовці війни проти Росії

Микола Валуєв

"100% країн ЄС, які сьогодні беруть безпосередню участь – і не приховують цього – у підготовці війни з Росією. Що ви хотіли щодо спортсменів? А не надати візу – це вже політичне рішення. Тобто, з одного боку, навіть якщо спортивні організації – якийсь МОК чи міжнародна федерація – дали дозвіл, то тут вони вже не в змозі вплинути – нібито. І все", – сказав Валуєв.

Напередодні олімпійська чемпіонка Ангеліна Мельникова підтвердила, що не отримала візу для участі в чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в Нідерландах, назвавши це нелюдським ставленням.

''100% беруть участь'': Валуєв безглуздо звинуватив ЄС у підготовці війни проти Росії

Ангеліна Мельникова. Джерело: ФГР

''100% беруть участь'': Валуєв безглуздо звинуватив ЄС у підготовці війни проти Росії

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "Коммерсант"

Як повідомляв OBOZ.UA, Європейський гімнастичний союз остаточно затвердив нові правила участі російських спортсменів у своїх змаганнях щодо прапора та гімну.

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