Гравець збірної України Святослав Михайлюк провів фантастичний матч у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації. Вихованець "Черкаських Мавп" у складі "Юти Джаз" встановив рекорд результативності в турнірі для наших співвітчизників, набравши в поєдинку проти "Даллас Маверикс" 39 очок.

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Михайлюк вийшов на паркет із лави запасних і провів на майданчику 31 хвилину. За цей час він реалізував 12 із 23 кидків з гри, зокрема 10 із 15 триочкових, а також усі п’ять штрафних. На його рахунку також п’ять підбирань, три передачі та три втрати.

Особливо яскравою у виконанні українця стала четверта чверть матчу, в якій він набрав 23 очки. Це на дев’ять пунктів більше, ніж у лютому-2026 проти "Портленда".

39 очок – новий особистий рекорд Святослава в НБА. До цього найкращим результатом українця були 28 очок у матчі з "Детройт Пістонс" у листопаді минулого року. Водночас він перевершив рекорд результативності наших баскетболістів у лізі, який належав Олексію Леню. У квітні 2019 року центровий набрав 33 очки у складі "Атланта Гокс" у матчі з "Мілуокі Бакс".

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Також Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю влучних триочкових за матч. До цього він двічі реалізовував по шість дальніх кидків. Тепер на його рахунку 10 влучань з-за дуги – це другий результат в історії "Юти Джаз". Клубний рекорд належить Бояну Богдановичу, який у 2022 році закинув 11 триочкових у матчі проти "Оклахома-Сіті Тандер".

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