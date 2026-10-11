Залишився лише шлях ескалації: Нарожний озвучив прогноз на зиму

Держсекретар США Марко Рубіо констатував, що закінчити війну в Україні шляхом переговорів наразі неможливо. Війна зайшла у глухий кут, з якого можна вийти тільки шляхом ескалації. Чи здатен ворог на масштабну ескалацію на полі бою, у небі чи на європейському театрі бойових дій? На жаль, об’єктивно в нього є ресурси для продовження війни, передусім, завдяки прибуткам від продажу нафтопродуктів. Вкрай важливе питання – чи буде Китай продавати РФ запчастини для реактивних дронів.

Водночас Сили оборони продовжують завдавати колосальних збитків нафтопереробній промисловості країни-агресорки, а нова хвиля мобілізації в Росії не призведе до суттєвих успіхів на фронті. Ворог постійно вдосконалює засоби ураження, але українці неодмінно знайдуть "протиотруту" проти будь-якої нової загрози.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив військовий експерт Павло Нарожний.

– Держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що наразі немає жодних перспектив для врегулювання війни в Україні за допомогою переговорів. За його словами, війна опинилася у стратегічному глухому куті, з якого можна вийти лише або шляхом переговорів, якого немає, або шляхом ескалації. На вашу точку зору, чи дійсно залишається лише шлях ескалації? Можливо, є ще якийсь третій шлях?

– Я, чесно кажучи, поділяю цю точку зору, адже, коли ми кажемо про переговори, йдеться про шлях компромісів, тобто обидві сторони повинні піти на якісь компроміси. Те, що від нас вимагає Росія – виведення військ з території Донецької області, наступний крок – ми повинні суттєво скоротити наші Збройні сили до певної кількості. Росія вимагає залишити дуже невеличку кількість, якої буде недостатньо для стримування російської агресії (2022 року Росія вимагала скорочення чисельності української армії до 50 тисяч, наразі погоджується на максимальну кількість на рівні 85-100 тисяч в той час, як в самій РФ чисельність армії за роки широкомасштабного вторгнення зросла до 2,4 млн, – Ред.). Є й цілий ряд інших вимог із зменшення обороноздатності України.

Причому від Росії ми нічого не почули з точки зору їхніх компромісів, скажімо, щодо того, щоб зменшити їхню 2-мільйонну армію до 300 тисяч. Таких вимог ми не висуваємо. Те, що лунає від української сторони в публічному просторі – це фіксація на поточній лінії зіткнення тощо.

Ми готові йти на деякі компроміси, але Росія на жодні компроміси йти не хоче. І це виглядає так, що, якщо ми погодимося на їхні вимоги, для нас це означатиме капітуляцію. Тобто, якщо ми йдемо на всі вимоги Росії й дозволяємо російській військовій машині надалі розвиватися, озброюватися, накопичувати зброю для наступної війни проти України, яка станеться, адже це питання часу коли вона станеться – для нас це фактично самогубство.

– Щодо шляху ескалації. Чи вважаєте ви, що сьогодні Росія має ресурси для ескалації, зважаючи зокрема на те, що фронт фактично не рухається?

– Ресурси в них, на жаль, ще є. Вони продають свої енергоносії. Причому, продають навіть країнам Європейського Союзу. Тут можна згадати Угорщину та Словаччину (станом на жовтень 2026 року російські енергоносії також закупляють Франція, Бельгія, Іспанія, Португалія, Австрія та Греція, – Ред.). Значну кількість енергоносіїв вони продають в Китай. Можна сказати, що Китай почав викуповувати об'єми, які через санкції Росія не може нікуди продати.

На жаль, світова кон’юнктура цін на нафту підтримує економіку Росії, адже ціна на нафту марки Brent тримається на рівні понад 100 доларів за барель. Якби не це, вона вже могла би схлопнутися.

Тому ресурси для продовження війни і для ескалації в Росії є. Вони можуть виробляти балістичні ракети в кількості 60-70 штук на місяць.

Наші союзники не можуть перекрити шляхи потрапляння в Росію необхідних мікросхеми та іншу електроніку, яка йде з країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Тому, на жаль, воювати вони ще можуть.

Для війни треба дві складові. Перша – це гроші у великих кількостях, а друга – це люди. Тому наша робота ведеться – ми завдаємо ударів по нафтопереробних заводах, по об’єктах експорту нафти і інших енергоносіїв, по портовій інфраструктурі, щоб вони не могли завантажувати зерно тощо. Удари повинні бути помітними, вони повинні відчуватися простими росіянами.

Проблеми з мобілізацією в Росії також є, але сказати, де саме знаходиться та точка зламу, коли Росія більше не зможе підтримувати війну, мені важко.

Найближчим часом ресурси для продовження війни і навіть для певної ескалації в них є.

– Для ескалації і на полі бою, і у небі, і на європейському театрі?

– Щодо ескалації на полі бою, то в Росії можуть провести більшу мобілізацію, більше людей кинути в топку, але це не призведе до просувань на фронті. Росіяни можуть зробити фронт більше, але сказати, що це дасть можливість захопити якусь іншу територію України, не можна – у них не вийде це зробити з об’єктивних причин. Для того, щоб суттєво змінити ситуацію, їм треба мобілізовувати десь 150 тисяч на місяць, а це нереально. Тому що в них немає достатньої кількості навчальних центрів, ресурсів і, найголовніше, в них не так багато бажаючих йти на війну вмирати, адже більшість мобілізованих йшли в один бік. Тут багато питань.

Наразі головне питання – чи буде Росію підтримувати Китай, чи буде продавати запчастини для реактивних дронів. Наявні усі важелі для міжнародного тиску на Китай. Насправді Китаю не надто вигідно, коли зростають ціни на енергоносії, але великим споживачем російських енергоносіїв є саме Китай. Водночас політично Китай не надто підтримує Росію. Нагадаю, що офіційно Пекін не визнав окупацію Криму. Думаю, що це питання часу, коли цей потік запчастин буде перекритий.

Росія не зможе відкрито воювати з країнами НАТО, але різноманітні операції під прикриттям, асиметричні операції, коли на териториії ЄС будуть палати заводи з боєприпасами, електростанції тощо – будуть. Це все вони вже роблять і, думаю, робитимуть надалі, адже багато ресурсів це не потребує.

Павло Нарожний. Джерело: Facebook Pavlo Narozhny

– Ворог продовжує вдосконалювати свої засоби ураження. Зокрема, модернізують "Іскандер-М", засоби РЕБ, додають нові боєголовки в дрони тощо. Багато з цього ми побачили під час останніх ворожих атак. На вашу думку, чи є небезпека того, що ворог саме під час зимового періоду буде застосовувати щось принципово нове, до чого ми не будемо готові? Наприклад, щось на кшталт реактивних дронів, які стали несподіванкою для нас.

– Це не було несподіванкою, тому що наш відомий військовий Сирський про це казав ще в березні та квітні. Але товариш Федоров на це плював з високої башти, тому що в нього були якісь інші пріоритети. Сирський попереджав, що ворог планує зробити до 50% "Шахедів" з реактивним двигуном. У нас був час для підготовки, але чомусь ця підготовка не відбувалася.

Такі "Шахеди" використовувалися ще 2023 року, але тоді вони були в невеликій кількості. А зараз їх, як і казав Сирський, 50% від загального об'єму. Тобто типова атака виглядає так: 300 "Шахедів", з яких близько 150 реактивних. Отже, цей прогноз справдився. Може, для широкого загалу він був неочікуваний, але для експертної спільноти і для військових він не був чимось несподіваним.

Що може зробити ворог? Тут можна гадати дуже багато щодо нових модернізацій. З того, що є у відкритому доступі, – це "Іскандер-М" збільшеної дальності. Але принципово для нас це нічого не змінить.

Можна згадати лише одиночні випадки, коли ми ловили "Іскандер-М" на пускових позиціях, адже вони дуже ретельно готують свої операції, свої удари. Пускова установка балістичних ракет перебуває на вогневій позиції усього декілька хвилин і після пуску тікає. Їх можна дістати виключно нашими балістичними ракетами, які з аналогічною швидкістю пересуваються і здатні їх знищити.

Чи буде щось нове взимку? Можливо, буде, але ми, я впевнений, не знайдемо протидію будь-чому, що роблять росіяни.

– Фронт фактично завмер, якщо просування і є, то воно мінімальне. Чи припускаєте ви, що відбудеться перехід до війни зразка 2014-2022 років?

– Саме в такому форматі, коли, по суті, не відбувалося бойових дій, коли не стріляли і за рік ми мали 3-5 людей втрат – такий варіант наразі мені виглядається дуже малоймовірним. Тому що для Путіна це означає поразку. Якщо ми заморожуємо ситуацію на фронті і припиняємо вести бойові дії, це не означає, що закінчуються удари по містах. По наших українських і по російських містах.

Найголовніше – чи погодиться Україна на таку заморозку? Припустимо, Росія раптово припинила стріляти. Жодного пострілу, жодного удару дроном, жодного артилерійського обстрілу. Якою буде реакція України на це без підписання якоїсь мирної угоди? Ми будемо продовжувати бойові дії, ми будемо деокуповувати наші міста, якщо не буде угоди і якщо ця ситуація не була формалізована. Поки що про жодне підписання мирної угоди не йдеться.