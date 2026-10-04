Є ризик неконтрольованої ескалації. Невже літаки НАТО можуть воювати в Україні? Інтерв’ю з Шарпом

Кремлівський диктатор Володимир Путін, завдаючи масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України та ведучи війну на виснаження, розраховує на те, що українські ресурси вичерпуватимуться швидше, ніж російські. Зупинити агресора може лише тактика залякування. Україна повинна мати такі засоби ураження, небезпека застосування яких щодо об’єктів у Росії стримуватиме ворога. Велика кількість балістичних ракет вивела б можливості України на новий рівень.

Тиск, погрози, залякування, гібридні атаки Кремля на країни Заходу переслідують єдину мету: позбавити Україну допомоги союзників. Але велика війна з НАТО стане для Росії катастрофою, оскільки в конвенційних засобах можливості Альянсу вдвічі перевищують можливості путінської армії. Проте будь-який конфлікт між РФ і НАТО несе ризик неконтрольованої ескалації.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

– Кремль взяв курс на виснаження української енергосистеми та цивільної інфраструктури, щоб змусити Україну капітулювати, хоча ця тема аж ніяк не нова. Проте, поряд із масованими ударами ворога по українських містах, зокрема по Києву, ми бачимо, що останнім часом українська ППО демонструє хороші результати у збиванні російських реактивних дронів. Також керівництво країни озвучує досить позитивні сигнали щодо допомоги від наших союзників. Чи вважаєте ви, що план, який на цьому етапі поставив перед собою агресор, не спрацює, оскільки Україна правильно реагує на поточні виклики?

– Щодо виснаження, то цієї стратегії Путін дотримується вже давно, можна сказати, з 2023 року. Ця стратегія передбачає не лише спробу виснаження на полі бою, а й удари по тилу та загалом тривалі бойові дії, під час яких, за задумом Путіна, українські ресурси вичерпуються швидше, ніж російські. Він розраховує на ефективність ударів по українському тилу, на зменшення допомоги від партнерів України, зокрема й завдяки певним політичним змінам тощо. Тобто ця стратегія спочатку була такою і такою залишається.

Звісно, сьогодні спостерігається набагато більше ударів по українській інфраструктурі, причому цивільній, а не лише енергетичній. І я думаю, що тут Путін переслідує мету завдати Україні максимальної шкоди, продемонструвати українському керівництву, що він карає Україну та українців за ті удари, які українці завдають по російських тилах, по російських об’єктах. Йому дуже важливо завдати колосальної шкоди й, в ідеалі, зробити Україну більш поступливою.

Але питання в тому, що ти можеш завдавати серйозної шкоди, а в підсумку рішення приймає інша сторона. Я не знаю, наскільки Путін сподівається, що Україна піде на ті поступки, яких він очікує, але в будь-якому разі, я думаю, він вважає, що ці удари роблять свій внесок.

Тобто, навіть якщо Україна не піде на поступки, її ресурси на оборону скоротяться, скоротиться можливість опору в середньостроковій перспективі, скажімо, на рік-два. Це його розрахунок.

Що стосується захисних заходів України, то тут що є, те й є. Загалом, на даний момент я не впевнений, що Путіну можуть фізично завадити вивести з ладу енергосистему значної частини України. Я думаю, що якщо він поставить собі таку мету, то технічно її можна досягти.

На мій погляд, завадити цьому могло б лише взаємне залякування. Тобто, якщо Путін піде на такий крок, він заплатить дуже високу ціну з військової точки зору, з огляду на можливості України зруйнувати значну частину енергосистеми Росії, завдати ударів по Москві тощо.

Чесно кажучи, я не впевнений, що вдасться відбитися виключно на рівні ППО. Скажу більше. Швидше за все, вони могли це зробити й довести справу до кінця й раніше. Але, судячи з усього, виходячи з військових і політичних міркувань, вони вирішили не переходити цю межу. Я не знаю, чи спробують вони її перетнути зараз. Цілком імовірно.

Але я говорю про дуже важливий принцип — не перехоплення ще на 10 % більшої кількості дронів, хоча це дуже важливо. Найважливіший фактор — це взаємне залякування та власні можливості завдати противнику колосальної шкоди.

Щодо перехоплення реактивних дронів, наскільки я розумію, ця проблема все ж ще не вирішена, і вона залишається актуальною. Я дуже сподіваюся, що в цьому напрямку відбудуться подальші зрушення.

– Ви сказали, що взаємне залякування – дуже серйозний стримуючий фактор. За вашими оцінками, чи може Україна, маючи ті ресурси, якими вона володіє, зруйнувати енергосистему Москви?

– Наразі ми можемо спиратися лише на те, що вже було продемонстровано. На даний момент цих можливостей саме щодо Москви та Московської області недостатньо. Щоб зруйнувати саме Москву та Московську область, потрібно постійно завдавати ударів по найважливіших енергетичних вузлах цієї території, бажано важкими та численними боєприпасами. Наразі Україна такої можливості не продемонструвала. Відповідно, я не можу стверджувати, що вони є. Судячи з усього, є можливість суттєво порушити роботу енергетичної системи в прикордонних областях та на окупованих територіях, зокрема в Криму.

Взагалі війна вимагає певних практичних результатів, щоб можна було робити відповідні висновки. Якби в України були балістичні ракети, можливості України вийшли б на якісно новий рівень. І якщо в України буде більше реактивних дронів, цілком ефективних, простих крилатих ракет, це також могло б стати дуже важливим інструментом і кроком уперед у всьому, що стосується як руйнування російської інфраструктури, так і того самого залякування, про яке я говорив.

Але для того, щоб можна було говорити, чи може Україна це зробити, потрібно показати приклад. Наприклад, українці показали, що можуть відключити в Криму територію, яка знаходиться поблизу. Я думаю, що це було не випадково, і спочатку ця кампанія була спрямована, крім завдання збитків, ще й на взаємне залякування. Українці хотіли показати Росії: ви восени, напевно, спробуєте відключити енергетику, але ми можемо зробити й таке. Чи готові ви піти на такі жертви?

Але оскільки йдеться про значні, хоча й обмежені збитки, на даний момент усе зависло, бо зрештою лише Путін вирішуватиме, наскільки для нього збитки, які вже завдано і можуть бути завдані, є прийнятними. Або ж він вирішить: мені все одно варто завдати українцям набагато більшого болю, а я вже потерплю.

Якби в України було більше можливостей — хоч щодо реактивних дронів, хоч щодо балістики, особливо щодо балістики, — я вас запевняю, у нього б не було альтернатив.

– Країна-агресор постійно збільшує бюджет війни та так звану паперову чисельність армії. Причому ці космічні витрати себе не окупають, оскільки немає суттєвих територіальних надбань – навпаки, навіть є територіальні втрати, зокрема на Лиманському напрямку. Чи допускаєте ви, що вже незабаром може настати момент, коли Росія може досягти певної критичної точки, коли доведеться серйозно думати про те, щоб згортати цю війну?

– У Путіна питання, пов’язане з війною, не зовсім раціональне і навіть не зовсім емоційне. На відміну від лідерів демократичних держав, у нього інші міркування. Оскільки він обіцяв захопити Донецьку область, відмова від цієї мети стане його особистою поразкою та особистою невдачею. У нього запитають: де, після п’яти років війни, 500 тисяч убитих і 500 тисяч інвалідів та ще багато чого іншого, Донецька область? Як ти міг зупинитися за десятки кілометрів від мети? Тому для нього це питання принципу, а не якихось раціональних міркувань.

Відповідно, я не бачу для нього причин зупинятися, навіть якщо він понесе ще більші витрати, хіба що мова піде про реальну катастрофу. Або якщо він зрозуміє, що, умовно кажучи, навіть за три роки Донецьку область не захопить і майже не просунеться.

Отже, якщо треба, військові витрати ще більше збільшать, візьмуть у борг, трохи затягнуть паски, але найближчим роком економічна катастрофа йому точно не загрожує. Якщо Путін вірить, що протягом року він може вирішити це своє завдання, значить, він продовжуватиме, ніби нічого не сталося, періодично аналізуючи ситуацію та намагаючись припустити, чи є успіхи, чи ні, і скільки часу та грошей ще потрібно для досягнення мети.

До речі, нинішнє формальне збільшення військового бюджету на наступний рік — це приблизно повторення видатків за 2026 рік. Тобто у 2026 році витрати виявилися вищими за бюджет, і, відповідно, зараз вони складають план на 2027 рік, виходячи з того, скільки довелося витратити у 2026 році.

Тож для Путіна це принципове питання. Оскільки він є авторитарним лідером, він може собі це дозволити, на відміну від якихось президентів і прем’єр-міністрів інших країн, які чутливі навіть до зростання цін на пальне на якісь 30 центів — це для них може бути вирішальним фактором. У Путіна зовсім інші критерії.

– Останнє запитання стосується загроз з боку Росії щодо країн НАТО. Великий резонанс викликала стаття в РІА "Новини", яка провисіла на сайті буквально три години, а потім була знята. У ній йшлося про ще одну "СВО" в країні НАТО, конкретно в Литві, яку може організувати Путін. Чи вважаєте ви, що ця загроза країнам НАТО – це теж нераціональна річ, і що Путін хотів би покарати ці країни, так само як намагається покарати Україну? На вашу думку, чи можливий відкритий військовий конфлікт між Росією та країнами НАТО?

– Причина цих погроз дуже проста. Путін хоче змусити країни НАТО змінити курс на підтримку України. При цьому, якщо вони при здоровому глузді, то не зацікавлені у великій війні. Власне, протягом багатьох років ми це й спостерігаємо. Ніхто на країни НАТО не нападав, хоча ведеться комплексна гібридна інформаційно-медійно-психологічна війна – ті чи інші акції на рівні диверсій, саботажу, хакерських атак тощо.

Водночас Росія застосовує стратегію погроз, які можуть озвучувати як Медведєв, так і особисто Путін, а також підконтрольні ЗМІ, такі як РІА "Новини" тощо. Це, зокрема, ядерний шантаж і певні навчання. Мета — підштовхнути країни Європи та США не ухвалювати ті чи інші рішення щодо підтримки України, побоюючись ескалації.

І це дуже раціонально, бо, як мінімум, частково це працює. Наприклад, замість того, щоб передати Україні умовні ракети Patriot, якийсь президент думає: Путін погрожує, а раптом буде війна? Як же я можу віддати останні або передостанні ракети Україні.

Девід Шарп. Джерело: «Новая газета»

Що стосується великого конфлікту, то питання полягає в тому, який у ньому сенс. Якщо мета — змусити менше допомагати Україні, то прямий конфлікт призведе до найважчих і фатальних наслідків для Росії, починаючи вже з економічних санкцій, блокади та військових обставин. Якщо вже є конфлікт, наприклад, війна, то, звісно, напрошуватиметься рішення про те, щоб авіація НАТО ще й над Україною почала діяти. Чому б і ні, раз уже війна?

Крім усього іншого, Росія, незважаючи на цікаві історії, які зараз люблять розповідати, набагато слабша за НАТО. Взагалі слабша. У конвенційному плані — на порядок. У неконвенційному плані ніхто не може бути зацікавлений у ядерній війні, бо ти можеш зникнути. Заради якихось дрібниць не йдуть на ядерну війну. А якщо воювати з НАТО, то шанси на ядерну війну зростають.

Зараз багато говорять про те, що країни НАТО, особливо США, нібито не прийдуть на допомогу, наприклад, Литві та Естонії. Також говорять про те, що нібито країни НАТО не вміють воювати, що у них авіація, хоч і красива, але насправді слабка. Ну, як то кажуть, нехай спробують, що ще я можу сказати?

На мою думку, якщо в країні НАТО відбуватимуться бойові дії, то на допомогу прийдуть, і Росії непоздоровиться. Причому у всіх аспектах: починаючи від військових і закінчуючи питанням, як вони збираються утримувати та забезпечувати Калінінградську область, і як вони збираються торгувати нафтою через Балтійське море, що у них взагалі залишиться від тих об’єктів, та багато іншого.

Ну, і нагадую, що головна мета Росії — це Україна. У Путіна є принциповий момент щодо Донецької області. Спочатку у 2022 році він хотів набагато більше, а від НАТО нічого отримати не можна.

Умовне нещасне місто Нарва – естонське. За цінністю для Путіна його ніяк не можна порівняти навіть зі шматочком Одеської області чи Херсоном. А ось проблеми, які можна накликати на свою голову в разі вторгнення в Нарву, колосальні.

Ще один момент. Багато хто каже, що Путін захоче перевірити НАТО: чи допоможуть вони в разі нападу на Нарву, чи ні. Але проблема в тому, що він не впевнений — може, вийде, а може, й ні. Але так долю країни на кін не ставлять. Якщо не вийде, то буде дуже й дуже погано.

Основні сили Росії кинуті на війну в Україні. Додаткових сил у них не дуже багато. Тому й обрано стратегію тиску на НАТО. І, до речі, вона загрожує неконтрольованою ескалацією, бо коли хтось завдає комусь болю, організовує диверсії чи вживає ще якісь заходи, може послідувати відповідь, а потім відповідь на відповідь. Справа може піти за неконтрольованою траєкторією. На мій погляд, у цьому полягає головний ризик війни.

Усе інше — це гібридність, провокації, погрози різного рівня, але аж ніяк не з метою конфлікту. Принаймні, великого конфлікту в найближчій перспективі.