У схемі міг бути навіть 14-літній підліток: Ступак оцінив провокацію у Петропавлівській Борщагівці

Наразі слідство не вийшло на російський слід у заворушеннях, що сталася у Петропавлівській Борщагівці під Києвом, натомість вочевидь йдеться про провокацію, в якій брали участь професіонали. Враховуючи те, як поводився 14-літні підліток, що потрапив до будівлі, він також міг бути причетним до схеми. Ця історія стала певним "щепленням" для усіх українців і підтвердила: якщо інформаційна хвиля виходить виключно з неверифікованих джерел, зокрема, з Telegram-каналів, і жодним чином не підтверджена у медіа, вона не заслуговує на довіру.

Водночас країна-агресорка Росія може ще не раз вчиняти спроби провокацій, зокрема, у зимовий період на тлі можливих проблем з опаленням, електрикою тощо. Оскільки схема із залученням жінки-медикині вже програлася, наступного разу ворог може вигадати щось нове, наприклад, запустити провокацію, у якій фігуруватимуть діти чи люди похилого віку.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

– На вашу думку, події у Петропавлівській Борщагівці – "чиста" російська ІПСО чи все ж таки подія, що мала ознаки російської ІПСО?

– Слідство триває, йдуть перевірки, але, наскільки я зрозумів, дуже-дуже попередньо не йдеться саме про російський слід – його поки що не побачили. Можливо він там є, і це з’ясується згодом, подивимося. Але поки що вимальовується так, що це більше схоже на те, що ця карусель, цей маскарад було влаштовано для того, щоб витягнути щонайменше одну людину з місця тимчасового перебування людей після СЗЧ.

Влаштували цю виставу: адвокат, медикиня, масовка, тусовка, гроші. Треба було спрацювати на емоцію, щоб їх допустили усередину, забрати людину, начебто вивезти в лікарню, де згодом людина би просто розчинилася. Попередньо ситуація виглядає так. Але не будемо забігати поперед слідства, дамо можливість їм усе подивитися, і проаналізувати. Але Росію тут поки що не побачили.

– Тим не менше, Росія дуже вдало використала цю ситуацію.

– Давайте відверто: якщо б в Росії трапилося те саме, ми б так само цим скористалися. Тут питання, у кого така ситуація спершу виникла. До речі, скористалися цим не тільки росіяни. Цю історію дуже сильно рознесли у США, а керівниця антиукраїнської німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель опублікувала пост у себе на сторінці у соцмережі Х (вона заявила про нібито катування людей у Петропавлівській Борщагівці та закликала уряд порушити це питання під час візиту президента України Володимира Зеленського до Берліна. – Ред.). Отже, цим скористалися усі, хто хотіли.

– Хоча тут наразі немає явного російського сліду, ми бачимо, що провокація виглядала досить професійно. Згадайте, як професійно поводилася "медикиня", як стояла на колінах, як працювала на емоцію, як ви сказали. На вашу думку, чи може йтися про професійних провокаторів?

– Вона професіонал, беззаперечно, я визнаю. Це активно пушили в соцмережах, в Telegram-каналах, була настільки величезна хвиля! Плюс нардеп Гончаренко також максимально пушив цю історію, яка вже розносилася з посиланням на нього. Я так само, як і багато інших людей, сприйняв і дійсно повірив у це, але наступного дня ситуація кардинально змінилася. Ваші колеги-журналісти провели ретельний аналіз.

Тому робимо висновок: це великий урок для всіх нас, що інформаційні операції можливі, незважаючи на те, хто за ними стоїть, чи то росіяни, чи то виключно певні громадяни, що мають шкурний інтерес. Але вони дійсно працювали професійно. Ця жінка-медикиня, її автівка "швидкої" – це справило враження – я кажу за себе. Тому на майбутнє ми повинні ці емоції прибирати і чекати факт-чекінгу.

– Чи можна сказати, що українці отримали певне "щеплення" від подібних ситуацій в майбутньому? Чи можна сподіватися, що в майбутньому, якщо подібні ситуації будуть повторюватися, люди вже не будуть так легко вестися на подібні провокації?

– Це сто відсотків. Дійсно, на жаль, це неприємний досвід, неприємний урок, але урок повинен бути вивчений. Так само, як і в дитинстві, нам постійно говорили, що вогонь – це небезпека, але поки сам не полізеш, не переконаєшся, не отримаєш свій досвід власний, ти нікому не будеш вірити. На жаль, ми не надто сильні в плані протидії ІПСО. Водночас я більше, ніж переконаний, що якщо б така історія виникла десь в Нідерландах чи Сполучених Штатах, там би з нею не впоралися. У нас вже є досвід попередніх ІПСО, але тут ми так само купилися, а в інших країнах наслідки були б набагато гіршими, бо вони взагалі не мають "вакцинації" від цього.

– Так, на щастя, ми впоралися. Коли я дивилася ці кадри з "розігрітим" натовпом, я не могла повірити, що такий шалений, великий за кількістю натовп вдалося втримати під контролем і зупинити. Завдяки чому це сталося? Спрацював авторитет Буданова чи щось іще?

– Я більше пов’язую це з Будановим. Він приїхав і в своїй манері розрулив ситуацію, а його слова вже розібрали на меми. Пам'ятаєте, коли він телефонує родичам і каже: "Ваш тут на місці, в ковдрі загорнутий, пом'ятий, але нормальний". І наші громадяни вже розтягнули цю цитату, кажуть, ми кожного ранку такі самі: в ковдрі, пом'яті, але нормальні.

Плюс ще й допустили журналістів до місця, всі зайшли, подивилися, що жодних середньовічних пристроїв для катування немає, рік крові немає, є люди з синцями, треба розбиратися, але, як виявилося, не 30 постраждалих, як казала та жінка, а 14, їм надали якусь допомогу. Немає нікого із зламаними руками і спинами, як про це говорилося. І одразу вся ця ситуація пішла донизу, одразу почали працювати силовики, затримувати цих провокаторів, розпочалася комплексна робота.

– А той 14-річний підліток – яку роль тут відіграв? Як ви думаєте, чи міг він також бути залучений до цієї схеми?

– Я думаю, так, бо він провокативно заліз на паркан, жбурляв каміння у військових, зістрибнув вниз. Ми не знаємо, що з ним трапилося на тому боці, але навіть якщо йому дали по шиї, то було правильно. Потім його вивели, він очі закочує, але точно він так само працював на провокаторів.

– Ви сказали, що провокатори перш за все намагаються викликати в людях якусь сильну емоцію. Через те, що в країні важка ситуація, люди зараз емоційно більш вразливі. Але як розрізнити саме провокатора? Що їх видає?

– Тут складна історія. Тут немає якогось одного паттерну. Розуміємо, що наступного разу буде якийсь абсолютно інший сценарій. Тут єдина порада: якщо бачимо якісь такі емоційні речі, якщо вони несуться тільки з телеграм-каналів, але немає верифікації з боку традиційних ЗМІ, їх треба пропускати повз себе. Якщо це тільки телеграм-канали, навіть анонімні, або якісь люди, навіть політики, сприймаємо це спокійно і чекаємо на мас-медіа.

Коли серйозні українські мас-медіа починають публікувати інформацію, це означає, що певна перевірка була пройдена, верифікована. Коли журналісти присутні на місці, коли не просто якісь блогери і тіктокери ведуть стріми. От тоді можна вже реагувати. Але до цього моменту варто стримуватися.

Іван Ступак. Джерело: Facebook Ivan Stupak

– Знаєте, я питала у своїх знайомих, звідки вони черпають інформацію, звідки дізнаються новини. І приблизно половина відповіла, що з Facebook… Думаю, проблема в тому, що велика кількість людей просто не розуміє, де брати верифіковану інформацію.

– Так, абсолютно, бо Facebook, Telegram – це взагалі зручно. Тобі приходять сповіщення, посилання на сайт або канал "кіно-лайно.ком". Не зрозуміло, що то взагалі таке, але він пише, і так наполегливо, і переконує.

Люди довіряють певним телеграм-каналам. У мене деякі знайомі читають один телеграм-канал, інші – другий. Вони кажуть: "Ти бачив, що написали? – А що це таке? – Ну, це телеграм-канал пише. – А який? – Та яка різниця? Подивися, він по суті пише". Вони чомусь не довіряють традиційним ЗМІ.

– На вашу точку зору, як ворог може використовувати ситуацію абсолютного несприйняття в українському суспільстві ТЦК, а також ситуацію із нестачею електрики в країні? Чи можуть повторитися ІПСО вже на цьому тлі?

– Можуть, звичайно. Якщо вони вже розіграли жінку, ми розуміємо, що наступного разу це вже не спрацює, отже, треба брати щось інше. Тут може бути що завгодно. Діти або люди похилого віку, які, ну, наприклад, замерзли чи померли у своїй оселі. Діти померли прямо у своїх ліжках в Києві, бо немає тепла, бо "Кличко всі гроші вкрав".

Тобто тут можна грати на емоціях – взимку проблеми з водою, з опаленням, з електрикою, – і накачувати: "Ви бачите, що коїться? Бачите, що відбувається? А влада жирує". Тому повторимо: якщо це несеться тільки з телеграм-каналів, якщо дані неверіфіковані, пропускаємо повз і чекаємо на верифікацію, на факт-чекінг.

– Про випадок з скиданням листівок з дрону повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. Листівки були написані українською та містили заклик "зупинити свавілля ТЦК" та фішинговий QR-код. Це якась нова гра ворога, новий спосіб влаштувати ІПСО?

– Це спроба. Вони хочуть подивитися, як це спрацює, вирішити, чи варто її модифікувати чи треба відмовитися. Яка логіка? Німці робили те саме, коли під час Другої світової війни закидали радянські позиції листівками: "Русский Иван сдавайся!" в надії на те, що раптом хтось поведеться і захоче здаватися. Тут такий самий розрахунок.

Я припускаю, що у найкращому варіанті з сотні цих листівок, можливо, одна справить на когось враження. Хтось один чи двоє, можливо, якось це сприймуть. Для росіян це буде зайва допомога, адже хтось буде з ними контактувати, співпрацювати. Але розрахунок був ще й на фішинг, аби вкрасти облікові дані людей і потім використовувати їх в своїх цілях.