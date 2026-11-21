В армії РФ справжня криза. Наступ на Херсонщину скасовується? Інтерв’ю із Селезньовим

Успішні удари по Керченському (Кримському) мосту 16-17 листопада, унаслідок яких цей об’єкт було серйозно пошкоджено, а уламки арки перекрили прохід з Азовського моря, створили величезну логістичну проблему для країни-агресорки Росії, яку можна назвати кризою. Де-факто у Росії не залишилося надійних шляхів сполучення з Кримом – головним логістичним і транспортним хабом для ворожого угруповання на півдні материкової частини України. Переваги, які ворог здобув унаслідок гуманітарної операції з евакуації людей з Олешок і які планував використати для активізації на Херсонщині, де-факто нівельовані відсутністю стабільної логістики.

Що стосується прогнозів на зиму, то у ворога є ресурси для завдання ударів по українській інфраструктурі, хоча йому доводиться використовувати дрони й ракети прямо "з коліс" – одразу з конвеєра. Тому головний акцент українські Сили оборони мають робити на знищенні пускових установок, а також військових виробництв ворога. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

– Удари по Керченському мосту два дні поспіль – чи вважаєте ви, що це знак того, що в Генеральному штабі ухвалили рішення знищити цю конструкцію?

– Я не думаю, що рішення ухвалювали на рівні Генерального штабу. Гадаю, це рішення вищого військово-політичного керівництва нашої країни, як дзеркальна відповідь на дії противника, який намагається зруйнувати ключові мостові переходи через наш Дніпро. Адже атаки на мостові переходи відбуваються не лише у столичному регіоні – Південний і Північний мости. Такі самі атаки відбуваються на мости через Дніпро в Запоріжжі, у Дніпрі, такі самі атаки відбуваються в Одеському регіоні – той самий багатостраждальний міст у районі Затоки та міст у районі населеного пункту Маяки.

Противник серйозно налаштований на те, щоб максимально зруйнувати нашу інфраструктуру, ті самі мостові переходи. Власне кажучи, це наша відповідь, і вона абсолютно логічна, адже для Путіна особисто Керченський міст – це найважливіший символ. Уявіть собі: Путін цими хвилинами чи годинами летить до Пекіна, щоб утрьох поділити світ (йдеться про зустріч трьох лідерів держав – Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Китаї, – Ред.). Російська пропаганда активно просуває кейс про "Ялту-2", а тут виходить, що у Путіна під носом знищують символ, головну скріпу приєднання Криму до Російської Федерації. Це дуже болючий удар по самолюбству російського самодержця.

Те, що атаку на міст було здійснено якісно, – це добре. І це ще раз підтвердило, що Керченський міст насправді – глиняний колос. Адже раніше всім розповідали, що міст нібито здатен витримати удар ядерної ракети, а тут – кілька крилатих ракет. Щоправда, ракети потужні. У "Фламінго" бойова частина становить 1150 кілограмів, відповідно, удари по мосту були вдалими.

До речі, на тому відео, яке розмістив Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі, видно, що, коли "Фламінго" підлітає до мосту, міст уже зруйнований, видно уламки. Як я розумію, застосували одразу кілька ракет, щоб гарантовано придушити систему ППО, атакували в ту саму точку і, як бачимо, результативно.

– Але ми все-таки чекаємо на інший результат – щоб Керченський міст повністю обвалився.

– Я б розглядав цю історію не лише крізь призму того, що тепер у росіян ускладниться логістика. Ще два місяці тому джерела, які їхали через Керченський міст із боку Тамані на територію Криму, розповідали мені про 30 годин очікування – на перевірку та ручний огляд. Чому? Тому що Керченським мостом у пріоритетному порядку їдуть російські військові, вантажівки, які перевозять вантажі військового призначення, а всі інші – у черзі. Тобто для Росії пріоритетом є використання Керченського мосту для забезпечення військових потреб.

Карта бойових дій, Крим, Керченський міст. Джерело: deepstatemap.live

Але раніше ми говорили, що у противника є альтернативні шляхи. Рух уздовж північного узбережжя Азовського моря – зараз він дуже погано працює для Росії, тому що українська армія проводить міддл-страйки. Ще один шлях – використання військово-транспортної авіації, але багато не перевезеш навіть вантажними літаками, коли йдеться про сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні тонн пального чи інших матеріально-технічних засобів. Це технічно неможливо.

Використання великих десантних кораблів і кораблів допоміжного флоту росіяни поставили на паузу після того, як ми потопили чотири великі десантні кораблі, а решту тією чи іншою мірою пошкодили. Тому цей компонент вони не використовують.

Є й ще одна складова – поромні переправи. Але до цього ми знищили щонайменше три великі пороми, а ще два пошкодили. Вони пересуваються, як баржі, їх буквально штовхають буксири. Так противник забезпечує логістику між берегами Керченської протоки. Це серйозно сповільнює переміщення вантажів військового призначення або вибухонебезпечних вантажів.

Тобто у росіян реальна криза. Так, вони намагаються обстежити арку залізничного сполучення мосту, сподіваючись, що вона вціліла. Але хто знає, чи вціліє вона завтра після наступної атаки української армії на цей інфраструктурний об’єкт.

Є ще один дуже важливий момент, який не так активно обговорюють: уламки автомобільної арки повністю перекрили прохід кораблів з акваторії Азовського моря в акваторію Чорного моря. Уся логістика, що забезпечує економічні перевезення, не пов’язані з військовою діяльністю, повністю зупинилася. Як скоро росіяни зможуть розібрати ці завали – теж дуже дискусійне питання. Чому? Тому що будь-який корабель, плавучий кран, який намагатиметься розібрати ці завали або в перспективі взяти участь у відновленні арки автомобільного мосту, буде законною ціллю для українських Сил оборони. Оскільки ми технічно маємо змогу уражати будь-які об’єкти в районі Керченського мосту, хто знає, скільки протримається на плаву плавучий кран.

Владислав Селезньов. Джерело: Міністерство оборони України

Тому ситуація для противника вельми несприятлива і має тенденцію до погіршення. Що стосується логістичного забезпечення його угруповання, яке діє в Криму, а також на півдні Херсонської та Запорізької областей, то все дуже сумно. Тут у противника були досить амбітні плани. Пам’ятаєте гуманітарну операцію з евакуації жителів Олешок? Думаю, що під прикриттям цієї операції росіяни перекинули туди чимало ресурсів у надії активізувати цю ділянку фронту на Херсонському напрямку. Але щоб активізувати фронт і досягти якихось результатів, противнику потрібна стабільна логістика. Де взяти цю логістику в умовах руйнування Керченського мосту? Питання повисає в повітрі.

Крим – це ключовий логістичний і транспортний хаб. Переміщення всіх матеріально-технічних засобів, призначених для відновлення та ремонту техніки на території Криму, а також для проведення ротації військ відбувалося через Керченський міст. Тепер у росіян додається ціла низка проблем із тим, як забезпечити стабільну логістику свого угруповання, що діє в Криму та на півдні Запорізької й Херсонської областей.

Карта бойових дій, Херсонськ... Джерело: deepstatemap.live Розгорнути

– Отже, українська ракета "Фламінго" та інші засоби ураження успішно впоралися зі своїм завданням. Чи можуть можливості, які з’явилися в українських виробників зброї, допомогти у відбитті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру нашої країни, зокрема столиці, у тому числі взимку?

– Так, безумовно. Причому зараз активно обговорюється тема ефективних дій української армії, спрямованих на знищення пускових установок російської балістики. Буквально сьогодні (17 листопада, – Ред.) Генштаб повідомив, що за минулу добу Сили оборони уразили 10 російських радарів і станцій РЕБ – шість радарів і дві станції в Брянській області, ще дві станції РЕБ на півдні.

Тобто йдеться про превентивні дії, адже наші ресурси для перехоплення балістичних ракет обмежені.

Fire Point поки що не реалізували заходів зі створення національної протиракетної системи. Насправді це складна історія. Наші європейські та заокеанські партнери мають обмежені можливості щодо передавання протибалістичних ракет через ті чи інші причини. А от варіант знищення ворожої інфраструктури, пускових установок для російських балістичних ракет або заводів, де їх виробляють, – це хороша ідея. Тим паче, якщо ми матимемо змогу використовувати потужні засоби ураження, ті самі "Фламінго".

Адже набагато простіше знищити заводи з виробництва балістичних ракет, ніж полювати на кожну балістичну ракету, запущену з території Росії. Тож такі шанси є, але, знову ж таки, усе залежить від ресурсів, від можливостей. У цій діяльності дуже багато нюансів.

– Ми також бачимо, що, на жаль, ворог не припиняє модернізувати свої засоби ураження і навіть створює нові, які вже частково анонсував. Чи вважаєте ви, що саме взимку ворог може випробувати на українському "полігоні" свої нові засоби, які ми не зможемо відбити?

– Незалежно від пори року, противник постійно вдосконалює свої засоби вогневого ураження. З одного боку, він намагається максимально здешевити їх. Приклад – дрони-ракети, "Герань-5", реактивні дрони, які на порядок дешевші, ніж ті ракети, які минулого і позаминулого року використовував противник, – Х-101, Х-555, ті самі ракети морського базування "Калібр", а надто "Кинджали". А з іншого боку, він намагається масштабувати цю історію, щоб атакувати нас якомога більшою кількістю дронів-ракет і гарантовано продавлювати нашу систему протиповітряної оборони.

Не варто тішити себе ілюзіями, що цієї зими противник поводитиметься якось інакше, ніж у попередні зими, коли він намагався перетворити нашу країну на цілком безжиттєву пустелю, позбавлену всіх нормальних людських благ, залишити нас без світла, без води, без тепла, без зв’язку, без каналізації. Я думаю, що ця опція і ця мрія нікуди не поділися, і противник намагається в міру своїх сил і можливостей перетворити їх на реальність. З огляду на ситуацію на полі бою, інших способів змусити вище військово-політичне керівництво нашої країни капітулювати противник не бачить.

– Ви сказали про ілюзії. Чи вважаєте ви, що наші сподівання на те, що противник виснажиться, зокрема наприкінці зими, також є ілюзією?

– Противник фактично запускає свої ракети, ракети-дрони, які щойно сходять із конвеєра. Є чимало повідомлень, що уламки ракет-дронів, які досліджують наші фахівці, належать до тих, які були виготовлені буквально тиждень-два тому. З огляду на логістику, доставку з промислових підприємств на пускові майданчики, це означає, що вони працюють буквально з коліс.

І, безумовно, у противника ресурси є. Їх менше, ніж він хотів би мати для систематичних ударів по території нашої країни, але більше, ніж ми маємо технічних можливостей відбивати.

Тому говорити про те, що завтра чи до весни в противника цей компонент буде повністю вичерпаний, я б не ризикнув. Працює російська військова промисловість, і щоб вона працювала гірше, якраз і потрібні наші "Фламінго" та інші засоби ураження, щоб буквально руйнувати об’єкти російського оборонно-промислового комплексу, причетні до створення і дронів-ракет, і балістичних ракет, і всього іншого лайна, яке прилітає нам на голови.