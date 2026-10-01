ЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані Генштабу

За добу 30 вересня українські воїни відмінусували ще 1900 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 535 870 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати ворога за 30 вересня

Протягом доби українські захисники знищили одну бронемашину та 36 артилерійських систем. Загальні втрати ворога становлять 12 388 танків, 25 464 ББМ та 50 555 артсистем.

Також російські терористи втратили за добу 3 одиниці реактивних систем залпового вогню, 1 систему протиповітряної оборони та 14 наземних роботизованих комплексів.

Крім того, ЗСУ збили 1288 БПЛА оперативно-тактичного рівня, утилізували 524 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 – спеціальної техніки.

Втрати путінської армії Джерело: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога за добу 29 вересня

Загальні втрати армії РФ в особовому складі за добу склали 1 470 загарбників.

Також українські воїни знищили 21 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО.

Втратили росіяни й 1 393 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 9 наземних робототехнічних комплексів.

Поповнили втрати окупаційного віійська також 332 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки.

Захисники неба збили ще 3 ворожі крилаті ракети.

Втрати армії РФ на ранок 30 вересня

Втрати ворога за добу 28 вересня

Протягом доби українські захисники знищили 3 танки, 13 бронемашин та 21 артилерійську систему. Загальні втрати ворога становлять 12 388 танків, 25 463 ББМ та 50 498 артсистем.

Також російські терористи втратили 4 одиниці реактивних систем залпового вогню, 2 системи протиповітряної оборони та 6 наземних роботизованих комплексів.

За добу Сили оборони України знищили 1474 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, ЗСУ утилізували 296 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 2 – спеціальної техніки.

Втрати армії РФ Джерело: Генштаб ЗСУ

Втрати Росії на ранок 28 вересня

За добу захисники України відмінусували 2 090 російських окупантів.

Також ворог втратив 1 танк, 8 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 2 РСЗВ і 2 засоби ППО супротивника.

У росіян стало менше на 12 наземних робототехнічних комплексів і 1 382 БПЛА оперативно–тактичного рівня.

Позбулася армія РФ і 490 одиниць автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати Росії на ранок 28 вересня

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