Росія запустила по Україні більше сотні БПЛА, сили ППО збили 87 цілей: наслідки в областях

У ніч проти 1 жовтня російські війська атакували Україну . Для ударів противник задіяв 107 безпілотників різних типів.

Сили ППО знешкодили 87 цілей, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України. OBOZ.UA зібрав дані щодо наслідків російських атак.

Ворожа атака 1 жовтня

У ніч на 1 жовтня (з 18:00 30 вересня) противник атакував 107 ударними БпЛА типу Shahed (63 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово – РФ, ТОТ Донецької області та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Результат роботи ППО Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Наслідки у регіонах

На Рівненщині внаслідок нічної атаки на постраждала жінка. Вона госпіталізована з пораненнями плечей та обличчя у лікарні. Її будинок отримав ушкодження.

Понад 10 разів ворог атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Внаслідок нічних атак загинула людина.

Противник бив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадам. Загинув 44-річний чоловік.

На Черкащині пройшла спокійно. Проте практично весь попередній день регіон провели у тривозі. Силами та засобами ППО, мобільними вогневими групами знешкоджено шість російських БПЛА.

В Умані внаслідок падіння уламків ворожої мети постраждала людина. Йому надано необхідну допомогу.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів за добу загинули двоє мирних жителів, також є постраждалі. Російські окупанти обстрілювали дронами, авіабомбами, артилерією та мінометами. Загалом за добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 58 хвилин.

Атака військ РФ 30 вересня

У ніч проти 30 вересня (з 18:00 29 вересня) противник атакував протикорабельними ракетами "Циркон"/"Онікс" із Курської області РФ, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької, Брянської областей РФ, 188 ударними БпЛА типу "Шахед" (86 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерове, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), тимчасово окуповані Донецьк, Гвардійське, Чауда.

Основний напрямок удару – Київ та Київщина.

Станом на 8 годину ранку у ПС звітували, що протиповітряною обороною збито/подавлено 160 цілей:

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс

155 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

Результати бойової роботи си... Розгорнути

Полтавська область

У Кременчуцькому районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на територію приватного домоволодіння. На місце направлені усі відповідні служби.

Житомирська область

Унаслідок російських атак зафіксовані пошкодження та пожежі на обʼєктах критичної інфраструктури, а також на території приватних підприємств у Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.

Крім того, горіли 4 легкові автівки. Пожежі ліквідовані.

Росія вдарила по Житомирщині

Росія вдарила по Житомирщині

Росія вдарила по Житомирщині

Росія вдарила по Житомирщині

Також обстежувалися території на наявність вибухонебезпечних предметів.

На місці працювали психологи ДСНС – надавали допомогу місцевому населенню.

Миколаївська область

Упродовж доби росіяни били по Миколаївщині "Шахедами".

Внаслідок атаки у селі Дмитрівка загинув 56-річний чоловік. Зруйновано один приватний будинок, пошкоджено два приватні будинки та чотири господарські споруди, виникли пожежі.

У селі Яселка пошкоджено один приватний будинок. Постраждалих немає.

Дніпропетровська область

Упродовж доби ворог атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками.

На Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю та Покровській громаді.

У Синельниківському районі цілили по Миколаївській громаді. Сталася пожежа.

Всюди минулося без постраждалих.

Вже вранці окупанти ворог завдав удару по Дніпру.

Сталося займання на території приватного домоволодіння.

Росія вдарила по Дніпру

На 10:20 інформація про постраждалих не надходила.

Ракетно-дроновий терор

У ніч на 29 вересня (з 18:00 28 вересня) противник атакував протикорабельною ракетою Циркон/Онікс із Курської області, двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Курської області, 152 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

– 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

– 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

– 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Результат роботи ППО Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Російські обстріли 28 вересня

У Вінницькій області внаслідок російської атаки сталося влучання в обʼєкт залізничної інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу, на щастя, постраждалих немає. Усі відповідні служби працювали на місці.

Рятувальники загасили пожежу Джерело: ДСНС

Росіяни атакували Вінничину Джерело: ДСНС

У ніч проти 28 вересня (з 18:00 27 вересня) противник атакував 165 ударними БпЛА типу "Шахед" (79 із них – реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово (РФ), тимчасово окуповані Донецька область і Гвардійське у Криму.

За попередніми даними, станом на 07:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА трізних типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Результати бойової роботи сил ППО

Наслідки у регіонах

Дніпропетровську область понад 10 разів ворог атакував безпілотниками та артилерією.

У Синельниківському районі постраждали Миколаївська та Петропавлівська громади. Пошкоджено підприємство, сталися пожежі.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю та Покровській громаді. Обійшлося без постраждалих.

У Черкаській області з ранку 28 вересня захисники перетворили на металобрухт три російські БПЛА у небі над регіоном. Ворожа атака обійшлася без наслідків.

Вночі та зранку ворог атакував інфраструктуру Одеської області. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Продовжуються роботи з ліквідації наслідків у постраждалій від вчорашнього удару багатоповерхівці. Вибуховою хвилею зачепив скління сусідніх будинків та одного з навчальних закладів. Фахівці закривають отвори.

Внаслідок вчорашньої атаки травмувалися шестеро людей. Двоє з них залишаються у лікарні. Міські служби продовжують працювати на місцях: надавати допомогу мешканцям та усувати наслідки обстрілів.

У Бучанському районі Київської області внаслідок удару безпілотника спалахнув приватний житловий будинок та покрівля сусіднього. Рятувальники ліквідували пожежу на площі понад 300 кв. метрів. Постраждалих госпіталізовано.

Після атаки виникла пожежа Джерело: Київська ОВА

Ворог атакував столичний регіон Джерело: Київська ОВА

Мирні жителі дістали поранення Джерело: Київська ОВА

Наслідки російського терору Джерело: Київська ОВА

Наслідки ворожих ударів 28 вересня

Київ

У столиці внаслідок нічної атаки постраждали 4 людини.

У Подільському районі пошкоджена нежитлова будівля, виникла пожежа й частково зруйновано покрівлю. Під час повторного влучання вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон у поруч розташованому житловому будинку. Рятувальники виявили 3 постраждалих.

У Голосіївському районі зафіксоване влучання БпЛА у приватний двоповерховий житловий будинок. Одна людина отримала поранення. Також там ворог поцілив по кафе біля АЗС

У Печерському та Шевченківському районах сталися пожежі в офісних будівлях.

В Оболонському районі під ударом опинилася АЗС: спалахнула пожежа.

Горить АЗС на Оболоні Джерело: КС: Новини Київ

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Росія вдарила по Києву

Київська область

В області під ударом були виключно цивільні об’єкти. За останню добу внаслідок ворожих атак загинули троє жителів області, ще 8 людей постраждали.

Пошкоджено 21 цивільний об’єкт у 5 районах області.

Броварський район – 2 складські та 2 адміністративні приміщення.

Бучанський район – приватне домоволодіння, ринок та 6 транспортних засобів.

Фастівський район – виробниче приміщення та 6 транспортних засобів.

Бориспільський район – 1 транспортний засіб.

Білоцерківський район – сільськогосподарське підприємство та багатоквартирний будинок.

Полтавська область

В одному із сіл Полтавської громади зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території.

Інформації про травмованих не надходило. Попередньо зазнав пошкоджень 1 приватний будинок.

Харківська область

Під ударом уночі опинився Харків.

У Салтівському районі зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.

Станом на 08:30 ранку було відомо про 25 постраждалих, серед них – майже 10 дітей.

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Росія атакувала Харків

Одеська область

Ворог завдав ударів по житловому сектору на півдні Одещини. Внаслідок атаки пошкоджено фасади, дахи і скління 7 приватних житлових будинків, а також автомобілі мешканців.

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

Наслідки удару по Одещині

Станом на 8 годину ранку було відомо про двох постраждалих: 62-річного чоловіка та 63-річну жінку.

Вночі росія також вдарила по порожній складській будівлі. Пожежу, що виникла, оперативно загасили рятувальники. Без постраждалих.

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Росія вдарила по Одещині

Як розповідав OBOZ.UA, у Херсоні через ворожий обстріл загинув 24-річний хлопець.

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