Питання територій України – не камінь спотикання для Путіна. Інтерв’ю з Курносовою

Тристоронні українсько-російсько-американські переговори в Абу-Дабі не виправдали очікувань. Було ухвалено лише одне важливе рішення – про масштабний обмін полоненими, але цей захід ані на йоту не наблизив мир. Російська сторона де-факто апелювала до Європи, хоча європейці не були присутні на зустрічі. "Нову архітектуру безпеки в Європі", а не закінчення війни і, зокрема, питання територій, росіяни назвали ключовою темою переговорів. У чому ж вона полягає? У тому, що, за волею кремлівського диктатора Володимира Путіна, з НАТО мають вийти всі країни, які вступили до нього після 1997 року. Парадокс у тому, що він досі впевнений, що може досягти цієї мети.

Тим часом, усвідомлюючи актуальну загрозу з боку Росії, європейські країни зміцнюють локальні оборонні союзи, до яких могла б приєднатися й Україна. Це стало б чудовою гарантією безпеки для нашої країни. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловила російська опозиціонерка, визнана "іноагентом" у Росії Ольга Курносова.

– Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершено. З підсумків – лише узгодження обміну полоненими. Водночас не було досягнуто жодного прогресу ні в питанні припинення вогню, ні щодо територій. Натомість глава кремлівської делегації Мединський заявив, що центральною темою переговорів була не війна в Україні, а нова архітектура безпеки в Європі. Тому виникає питання: навіщо взагалі Москві були потрібні ці переговори?

– Питання дуже цікаве, бо, судячи зі складу російської делегації, усе ж таки для чогось вони туди їхали. Вони збиралися досягти певних зрушень. Є поки що незрозуміла для нас суперечність між, з одного боку, серйозним складом делегації Росії і, з іншого боку, тим, що, по суті, особливих здобутків, крім обміну полоненими, ми не побачили.

Тут неможливо говорити виключно про українські території, бо ми чудово розуміємо, що територіальне питання не є каменем спотикання. Точніше, це те, що російська сторона виставляє як камінь спотикання. Адже щойно ми почули, що головне питання – це система безпеки в Європі. Про це говорить представник країни, яка, власне, цю систему безпеки й зруйнувала.

Поясню чому. Нагадаю, вимогою Путіна, озвученою перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, була вимога відсунути НАТО до кордонів 1997 року. Хоча ми чудово пам’ятаємо, що нова структура безпеки формувалася тоді, коли Росія стала на демократичний шлях розвитку і було абсолютне відчуття, що Росія і НАТО перестали бути силами, які протистоять одна одній.

Ба більше, за кілька років до початку вторгнення путінської Росії в Грузію існувала Рада Росія–НАТО. Тобто ми рухалися в бік максимального зближення. Навіть ішлося про те, щоб спільно протистояти терористичним загрозам – і далі за списком.

Зрозуміло, що в перші роки свого правління Путін намагався просувати тезу про те, що насправді всі, хто виступає в Росії проти Путіна, – це просто терористи. Тепер же він уже максимально інституціоналізував це. Адже сьогодні практично вся опозиція перебуває або у списках терористів-екстремістів, або небажаних організацій, або іноземних агентів. Усю більш-менш помітну опозицію вже розпихали по різних списках. І Путін намагається всім розповісти, що будь-хто, хто скаже проти нього навіть слово, автоматично стає іноземним агентом.

Був час, коли здавалося, що Росія – такий самий член Європи, як і всі інші країни, і в нас немає причин конфліктувати. І саме тому система безпеки була зовсім іншою, її було налаштовано на зовсім інший напрямок.

Але Путін вирішив повернутися навіть не до брежнєвських, а до сталінських часів. Нагадаю, що Брежнєв підписав Гельсінський акт про безпеку в Європі, у якому, зокрема, було зафіксовано непорушність повоєнних кордонів. Тож нема чого нарікати на дзеркало – самі порушуєте всі підписані договори, а потім розповідаєте, що система безпеки не працює. Звісно, не працює.

– Як же в Кремлі бачать цю нову систему безпеки в Європі, яка б їх влаштувала? До чого, власне, вони прагнуть? Просто позбавити членства в НАТО ті країни, які вступили до блоку після 1997 року?

– Саме так. Олександр Сергійович Пушкін у "Казці про рибака та рибку" давно це сформулював: "Уже не хоче бути вона царицею, хоче бути володаркою морською, щоб жити їй в Окіяні-морі, щоб ти сама їй служила і була б у неї на побігеньках".

Ось приблизно цього Путін сьогодні й вимагає від Європи. Мовляв, ви там сформували якесь своє уявлення про систему безпеки в Європі, але я вас зараз замучаю дронами, я підірву ваші країни зсередини. І поки ви не зміните все те, що у вас давно сформовано, я тероризуватиму вас. Приблизно так. Він думає, що може тероризувати Європу до нескінченності. Путін вважає, що йому вдасться допомогти іншим політичним силам прийти до влади в європейських країнах. І вже тоді він заживе.

– Але навіть якщо в результаті виборів у Франції, які відбудуться навесні, до влади прийде Марін Ле Пен, думаєте, вона відмовиться від членства Франції в НАТО?

– Ви просили мене сказати, що думає Путін, а не те, що думаю я. А я якраз вважаю, що це все маячня сивої кобили. Ми вже побачили це на прикладі Угорщини. Мадяр – достатньо консервативний національний політик, який на перше місце ставить саме інтереси Угорщини. Зрозуміло, що зараз ми спостерігаємо певну праву хвилю в європейській політиці.

Але це не означає, що праві політики – пропутінські політики. Здебільшого вони просто досить євроскептичні, але орієнтовані на національні інтереси. У ситуації, коли Росія загрожує їхнім національним інтересам, за правих урядів, радше, навпаки, розвиватимуться оборонні галузі та посилюватиметься національна оборона, а не буде так, як сподівається Путін.

Ольга Курносова. Джерело: Громадське радіо

– Росія вже не вперше відмовляє Європі в місці на будь-яких тристоронніх переговорах. Але якби Європа справді брала участь у цих переговорах в Абу-Дабі, що б це змінило?

– Оскільки Європа чудово бачить усі небезпеки, що походять від путінської Росії, безумовно, їй не так легко замилити очі, як Путін робить це з Вітьком і зятечком (Стів Віткофф і Джаред Кушнер, – Ред.). Звичайно, європейці досить жорстко відстоюють свої інтереси. Але якщо Путін думає, що зруйнувати все те, що було побудовано в Європі, просто, то він помиляється. Навіть попри те, що брюссельські бюрократичні структури справді є досить неповороткими, ми бачимо, як країни починають вибудовувати локальні оборонні союзи.

Наприклад, Північна Європа швидко рухається в цьому напрямку. На мою думку, майбутнє саме за такими локальними оборонними союзами, чи то Вишеградська четвірка, чи то Північна Європа (Вишеградська четвірка (V4) і Північне оборонне співробітництво (NORDEFCO) – це субрегіональні формати співпраці в Європі. Перший об’єднує Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, другий – Данію, Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію, – Ред.). Я, звісно, не хочу нічого радити керівництву України, але мені здається, варто було б звернути увагу саме на такі локальніші формати й активно брати в них участь.

– Членство в такому союзі могло б стати гарантією безпеки для нашої країни?

– Безумовно, адже Вишеградська четвірка безпосередньо розташована на кордоні України. Звісно, усі зацікавлені в тому, щоб максимально захищати свої кордони. Скандинавія межує з Росією, у Фінляндії протяжний кордон, у Норвегії – менший. Але, попри це, усі чудово розуміють, наскільки все це небезпечно.

Тому, так, я вважаю, що ті, хто відчуває цю небезпеку майже щодня, коли надходять повідомлення про повітряну тривогу, реагують на все набагато швидше, ніж ті, хто таких повідомлень не отримує.

– Чи допускаєте ви, що для Путіна період до кінця року, коли у США все ще функціонує старий склад Конгресу, є своєрідним вікном можливостей? Можливо, саме тому з Кремля лунають такі ультиматуми щодо Європи?

– Мені здається, час ультиматумів давно минув і з’явилися можливості щось зробити, нарешті натиснути на Путіна, нарешті запровадити пекельні санкції та зробити щось іще, щоб, як сказав сам Трамп, почати продуктивно взаємодіяти, зокрема з демократами, які були обрані до Конгресу й Сенату. Тому не думаю, що у Трампа залишилися якісь можливості суттєво допомогти Путіну.

– Проте закон Грема поки що не набув чинності.

– Саме тому я й кажу, що треба виходити з тієї реальності, у якій ми перебуваємо, і все-таки робити те, що дасть результат і що зможе хоч якось просунути нас уперед.

На мій погляд, є лише дві можливості вести переговори з Путіним – або натиснути на нього так, щоб він справді відчував це як небезпеку, або просто одразу здатися.

– Я правильно вас розумію: ви вважаєте, що осадити Путіна й посадити його за стіл переговорів сьогодні здатні лише Штати?

– Мабуть, цьому може посприяти й Китай, якщо захоче. Але все-таки не забуваймо й про Європу, адже європейських санкцій досить багато. Різних інтересів путінського оточення в Європі теж досить багато. Тому, якщо діяти досить тонко, Європа також може серйозно на все це впливати.

Більше того, я вважаю, що головна перешкода на шляху до досягнення якихось домовленостей – це сама постать Путіна. Тому, якщо всі перестануть боятися і нарешті хоча б за лаштунками не падатимуть зомлівати від слів "regime change", тоді, можливо, справді почнуть відбуватися зміни на краще.