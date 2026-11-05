Путін змушений іти на переговори та закінчувати війну: інтерв’ю з Курносовою

Кремлівський диктатор Володимир Путін уже найближчим часом буде змушений іти на переговори з Україною та закінчувати війну. Причин кілька, головні з яких – гостра нестача ресурсів для ведення війни, зокрема людських, загроза соціального вибуху всередині країни, а також зміна політичної ситуації для президента США Дональда Трампа.

Гуманітарна місія в окупованих Олешках на Херсонщині продемонструвала унікальний випадок – російські окупаційні війська вперше дотримуються режиму тиші. Це також свідчить про те, що в Кремлі відбуваються "тектонічні зсуви".

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловила російська опозиціонерка, визнана "іноагентом" у Росії Ольга Курносова.

– Путін заявив, що нібито Росія готова до війни з Європою у 2030 році. Він сказав буквально таке: "Багато хто тільки й говорить про те, щоб готуватися до війни до 2030 року. Чи правильно це? Ні. Ми, по-перше, готові, але ми жодної війни з Європою не хочемо. А якщо вже зайде надто далеко, то переможців узагалі не буде". Чи вважаєте ви, що це фактично пряма загроза, чи за цим стоїть реальний план Путіна і його справжня віра в те, що Росія може розпочати відкриту війну проти якоїсь із країн Європи й перемогти?

– Передусім не забуваймо, що яка-не-яка, але ядерна зброя в Росії є. Тому в разі її застосування справді переможців не буде. Це правда. Тож, на мою думку, з одного боку, це чергове залякування, мовляв, і не думайте, бо якщо що, ми взагалі всіх знищимо, зокрема й себе.

З іншого боку, все ж таки я б не відкидала ймовірності того, що, як не парадоксально, справді саме зараз складається ситуація, коли Путін буде змушений іти на переговори з Україною. І щоб усередині країни ці переговори не виглядали як цілковита поразка, перед цим кроком він ще більше підвищує ставки.

Останні події, зокрема припинення роботи "Нової газети", про яке ми дізналися сьогодні, свідчать про те, що це може бути підготовкою до завершення війни.

– Чому? Що підштовхує Путіна до цього кроку?

– Насамперед, ресурси закінчуються – усі. Передусім, звісно, жива сила, але й економічна ситуація в Росії близька до катастрофічної.

Колосальний дефіцит бюджету, скорочення всіх соціальних видатків. Причому ці процеси відбуваються одночасно. З одного боку, зростає обурення всередині країни через скорочення соціальних видатків, насамперед скорочення фінансування медицини. З іншого боку, закінчилися ті люди, які були готові здохнути за гроші, і залишаються ті, хто не хоче здихати за гроші. Усе це разом може призвести до внутрішнього вибуху, аж до революції. І Путін не може цього не розуміти. Це по-перше.

По-друге, політична ситуація Дональда Трампа все-таки погіршується, і цілком можливо, що ті умови, які сьогодні пропонують Путіну для припинення війни, – це останні прийнятні для нього умови. Далі буде тільки гірше. Усе це цілком може підштовхнути його до того, щоб усе-таки розпочати реальні переговори про припинення війни.

– У цьому контексті дуже знакове повідомлення зробив Пєсков. Він заявив, що Путін готовий поговорити телефоном із Зеленським. На вашу думку, чи може це бути продовженням тієї самої історії, про яку ви щойно говорили?

– Безумовно. Ми можемо навіть поглянути на ще один приклад – на те, як розвивається ситуація в Олешках. Вперше за весь час війни ми бачимо реальне припинення вогню. На мій погляд, нічого подібного досі не було. І хоча спочатку припинення вогню планувалося лише в зоні Олешок, згодом його поширили майже на всю Херсонську область. Якщо його буде дотримано, це буде прикладом того, що теоретично припинення вогню можливе. Отже, усе це свідчить про те, що певні тектонічні зрушення, найімовірніше, усе ж відбуваються.

– Ви вже згадали про те, що позиції Кремля значною мірою залежать від позицій Трампа, зокрема від того, якими ці позиції можуть бути після виборів у Сполучених Штатах. Демократи справді здобули більшість не лише в Конгресі, а й у Сенаті, що це означатиме для Путіна? І чи наблизить це його до тих самих переговорів, про які ми зараз говоримо?

– На мою думку, це означатиме для Путіна, що йому необхідно буде закінчити війну до січня, коли оновлений склад Конгресу розпочне роботу. Тому до цього моменту війну вже потрібно буде закінчити, інакше буде пізно.

Ольга Курносова. Джерело: Громадське радіо

– Наступне запитання – щодо сценаріїв завершення війни. Перший – це вихід Збройних сил України з території Донецької області. Другий – припинення бойових дій по лінії зіткнення. Третій – це так звана Саарська модель, тобто виведення окупованих територій з-під управління Росії та передання їх якійсь третій стороні. У випадку із Сааром його передали під управління Ліги Націй. Потім, через певний час, 10-20 років, на цих територіях проводять референдум, і самі люди вирішують, до якої країни хочуть належати. Який із цих сценаріїв завершення війни ви вважаєте найімовірнішим?

– На мій погляд, поєднання другого і третього. Якщо ситуація з Олешками мине більш-менш нормально, – я не можу сказати, що вона може всіх задовольнити, але для зовнішнього спостерігача це матиме вигляд так, ніби припинення вогню на обмеженій території можливе, – то це дасть змогу зробити висновок, що, в принципі, припинення вогню по лінії зіткнення можливе. А вже після припинення вогню можна перейти до Саарського варіанта. Мені здається, справді, це найімовірніший сценарій завершення війни.

– Останнє запитання стосується ядерної зброї, про яку ви вже згадували. Це справді дуже серйозний аргумент, який, на жаль, є у Путіна. Як у такому разі він може його використати – і чи використає, – щоб закінчити цю війну на найбільш вигідних для себе умовах? На вашу думку, наскільки ймовірно, що в найкритичнішій для себе ситуації він може вдатися до цього останнього аргументу?

– На мій погляд, така ймовірність не надто висока. І ось чому. Так, ядерну зброю можна використати як страшилку й певний апокаліптичний сценарій, але жодних конкретних переваг її застосування не дасть. Зрозуміло, що балістичну ядерну зброю він не може застосувати в принципі за жодних обставин. Але він не може застосувати навіть тактичну ядерну зброю.

Чому, навіть коли Радянський Союз мав достатньо сил, тактичну ядерну зброю не застосовували в жодній війні? Тому що стало зрозуміло: таке застосування не дає переваги стороні, що нападає. Тому що війська, які нападають, так само страждають від радіації, як і ті, проти кого вони застосовують цю зброю.

Тож ядерна дубина залишається насамперед зброєю стримування, а не зброєю нападу. Власне, тому диктатури й намагаються придбати ядерну зброю, щоб на них ніхто не нападав. Тому я не бачу реальної можливості отримати якусь перевагу завдяки використанню ядерної зброї.

Як ми бачимо, перевагу цілком можна отримати, використовуючи звичайне озброєння. Наприклад, реактивні "Шахеди" явно на певний проміжок часу дали Росії перевагу. Удосконалюючи наявну зброю, цілком можна отримувати перевагу на певний проміжок часу. Тож я просто не бачу сенсу в застосуванні.

Звісно, знаючи, що Путін не при собі, ми можемо припустити будь-що. Але з погляду здорового глузду, звісно ж, це безглуздо. І все-таки, зважаючи на те, що Путін не молодшає, а його оточення зазнало чималих втрат у ході війни, ми можемо припустити, що тиск на Путіна з метою завершення війни зростає.