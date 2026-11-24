Кремль втрачає єдину перевагу, Путіну час закінчувати війну: інтерв’ю з Курносовою

Під час зустрічі у Шеньчжені трьох лідерів держав – Китаю, Росії та США – Сі Цзіньпін зробив вкрай важливу заяву: про недопущення ядерної війни та ядерне роззброєння. З огляду на ступінь залежності путінської Росії від Китаю, де-факто це означає, що РФ втрачає єдину стратегічну перевагу – "ядерну дубину". Ба більше, навіть російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть бути розцінені як такі, що несуть ядерну загрозу. Відповідно, війну час закінчувати. Саме такі сигнали міг отримати в Китаї кремлівський диктатор Володимир Путін.

Водночас на цьому заході Путіну вказали на його місце – місце не повноправного партнера, а васала Китаю. Зокрема, музичний твір, яким зустрічали Путіна, можна вважати тонким тролінгом із натяком на "щурячого короля". Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловила російська опозиціонерка, визнана "іноагентом" у Росії Ольга Курносова.

– Перші години перебування Путіна в Китаї були пов’язані з низкою знакових моментів: в аеропорту його не зустрів глава країни Сі Цзіньпін, а під час виходу до преси Путіна поставили на відстані від лідерів КНР і США. На вашу думку, чи стало це холодним душем для Путіна? Якщо так, навіщо це було зроблено?

– На мій погляд, це справді певна показова історія, щоб Путін знав своє місце. Китай вважає його своїм васалом, тому, звісно, жодних таких самих відносин, як зі Сполученими Штатами, із сьогоднішньою Росією, з Путіним за визначенням бути не може. Тому й "Трепак" (Трампа зустрічали під звуки гімну США, а для Путіна оркестр виконав "Трепак" – російський танець із балету Чайковського "Лускунчик". – Ред.), і інший стіл, і все те, що ви сказали.

Чи здатен Путін відчути цей холодний душ? Частково, думаю, що так. Особливо, звісно, потішив "Трепак", з огляду на те, що у "Лускунчику" є щурячий король. Принаймні для всіх нас контекст очевидний. Думаю, китайці досить успішно вдалися до цього тролінгу.

– Проте наступного дня відбулася нормальна тристороння зустріч, усі троє лідерів мали досить рівноправний вигляд. Але привернуло увагу те, що, говорячи про Другу світову війну та ООН, Путін де-факто ставив знак рівності між Росією та Радянським Союзом. Чому і Трамп, і Сі це проковтнули?

– Тут питання радше не до Трампа і Сі, а до інших пострадянських країн. Це питання, яке я давно ставлю і на яке, на жаль, не можу знайти відповіді. Усі інші чомусь вирішили передати всю "бабусину спадщину" до рук Путіна, і ніхто не заявив, що все, що створювалося, поки всі жили в одній країні, належало всім.

Саме тому Путін усіляко спекулює на цьому й намагається зобразити, що він єдиний "спадкоємець". Але те, що Росія успадкувала місце в Раді Безпеки, мало бути пов’язане з Будапештським меморандумом, оскільки в Росії залишилася вся ядерна зброя Радянського Союзу. Від неї передусім відмовилася Україна, у якої багато чого було. При цьому в обмін вона отримала гарантії безпеки, на які всім начхати.

Тому головне запитання, звісно, має поставити Україна – чому Путін так поводиться. Це просто не відповідає дійсності, навіть якщо врахувати втрати під час Другої світової війни, окупацію тощо. Значну територію України й Білорусі було окуповано, були колосальні втрати, тому говорити про те, що Росія перемогла у Другій світовій війні, просто смішно. Росії тоді не існувало – була зовсім інша держава.

Якщо говорити про правонаступництво, то треба згадати Гельсінський акт про безпеку в Європі, який підписав Леонід Брежнєв, на той момент керівник Радянського Союзу, але цей акт також був викинутий Путіним у сміттєвий кошик. Якщо намагатися успадкувати одне, то треба успадкувати й інше, але, як бачимо, у цьому сенсі Путін – це такий щур, який намагається щось урвати, а від чогось іншого відмовитися.

Що стосується решти, то тут нема чому дивуватися. Багато хто досить погано знає історію, у Трампа, наприклад, узагалі величезна кількість океанів, і вони розташовані в різних місцях. З історією, на жаль, не всі дружать.

Але загалом, якщо говорити про ядерне роззброєння, то ця позиція Китаю щодо повної відмови від ядерної зброї – це, радше, певний реверанс у бік Сполучених Штатів, адже саме Трамп порушував це питання. У цьому сенсі для Росії це неприємна річ, бо єдине, що сьогодні є у Путіна, – це ядерна дубина, якою він час від часу розмахує. Як ми знаємо, сьогодні Росія має найбільший ядерний арсенал, тож, якщо говорити про роззброєння, Росія втрачає свою єдину стратегічну перевагу, після чого Кремлю доведеться дослухатися до всіх інших.

– Тобто фактично ядерна дубина Путіна більше не працює? Чи можна сказати, що після таких заяв Сі Путін фактично втратив свій останній ядерний аргумент?

– Сі весь час говорить про неприпустимість ядерного шантажу, але тут пролунала дуже сильна заява про необхідність повного ядерного роззброєння. І це, звісно, тонкий натяк на товсті обставини. Не виключаю, що десь за лаштунками, без внесення до тексту, звучали й питання російсько-української війни. Можливо, мені просто хочеться це почути, але, попри все, для мене це формулювання про те, що час зупинитися, час закінчувати війну.

Війна нікому не вигідна, тому треба принаймні заморожувати її, укладати угоду про припинення вогню й переходити до дипломатичного способу досягнення домовленостей. Я не кажу про те, якими будуть ці домовленості, але мені здається, що саме це формулювання про необхідність повного ядерного роззброєння – це натяк Росії.

Що стосується Міжнародного кримінального суду, то, як ми пам’ятаємо, він видав ордер на арешт не лише Путіна, а й Нетаньягу. Хоча в Ізраїлі зовсім інша людина отримала мандат на формування уряду, і Нетаньягу може втратити свій імунітет і опинитися під юрисдикцією МКС.

Але, знову-таки, проблема Міжнародного кримінального суду в тому, що його створили для того, щоб постійні члени Ради Безпеки могли приборкувати своїх молодших партнерів, інші країни, але ніколи його не застосовували проти постійних членів Ради Безпеки. Ба більше, навіть смішно говорити про імунітет, адже до жодного, хто мав імунітет глави держави, Міжнародний кримінальний суд не застосовував своїх санкцій. Тому навіть дивно, що це внесли до підсумкового документа зустрічі.

Ольга Курносова. Джерело: Громадське радіо

– Наступне запитання – щодо України. Зрозуміло, чому ця тема не прозвучала в підсумковому документі – представники України не були присутні на цій тристоронній зустрічі, а обговорення України без України було неприпустимим. Водночас ви припустили, що Сі міг висловити побажання, щоб ця війна закінчилася. Напевно, Путін продовжував розповідати про половців із печенігами, але як ви думаєте, чим могла закінчитися саме та кулуарна частина цієї зустрічі, що стосувалася України?

– Він, може, і хотів розповісти про печенігів із половцями, але часу на це в нього не було, бо зустрічі були досить короткими. Але ми вже чули від американських перемовників, що це останній проміжок часу, коли можна домовитися, і звертали на це увагу як російської, так і української сторони. Бо після того, як Конгрес і Сенат уже вступлять у свої повноваження, американська адміністрація вже не зможе почуватися так вільно, як зараз.

Крім того, дурнів немає, і всі бачили останні події, зокрема руйнування Кримського мосту. Я чудово розумію, що жодних силових аргументів, окрім ядерної дубини, у Путіна немає. І навіть усі ці удари по українській енергетичній інфраструктурі – це теж свого роду ядерна дубина.

Адже фахівці МАГАТЕ вже попереджали, що якщо Кремль руйнуватиме енергетичну інфраструктуру України, це може становити небезпеку ядерної катастрофи вже на атомних станціях. Тож ядерне питання тут дуже й дуже важливе. Зрозуміло, що економічна ситуація в Китаю не така вже й райдужна, і він зацікавлений у тому, щоб війна припинилася й почалася активна торгівля. Тож, думаю, усе це й було сказано за лаштунками.

– Перед цією тристоронньою зустріччю лідерів Росії, США та Китаю багато хто називав її "Ялта 2.0", нібито йшлося про новий поділ світу. Чи відбувся поділ світу?

– Це цілковито абсурдне порівняння. Ялта відбулася тоді, коли три країни, які перемогли у Другій світовій війні, ділили сфери впливу. Тут одна сторона – агресор, Китай позиціонує себе як цілком непричетний, а Сполучені Штати допомагають країні, на яку напали. Яка тут може бути аналогія з Ялтою? Жодної.

Я вже не кажу про те, що сьогодні зовсім інша ситуація. Говорити про поділ Європи абсолютно неможливо. Сьогодні в Європі існує НАТО, існує ЄС. На що тут може претендувати Путін? Абсолютно ні на що.

З іншого боку, є Азія, інші союзи, інші впливи. І якщо ми говоримо про наддержави, то сьогодні це зовсім не Росія, а Китай і Сполучені Штати. А що буде завтра, ми взагалі не знаємо, бо технологічна ера настільки все змінила, що, можливо, завтра наддержавою стане якась високотехнологічна корпорація, від якої світ залежатиме набагато сильніше, ніж від уряду навіть такої великої країни, як Сполучені Штати.