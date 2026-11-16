"Борони боже! Ми втратимо Костянтинівку": Гетьман пояснив, чому не можна йти на ще одне перемир’я

Перемир’я у Костянтинівці на Донеччині, що наразі перебуває у сірій зоні, означатиме втрату контролю над цим містом. Порівняння ситуації в Олешках, де відбулася гуманітарна операція, із Костянтинівкою недоречне. Тоді йшлося про порятунок людей, що опинилися на межі смерті, тоді як у Костянтинівці катастрофи немає. Натомість цей населений пункт представляє велику цінність для ворога не лише тому, що розташований на Донеччині, яку той намагається захопити, але й через те, що є потужним залізничним хабом.

Нова система ППО, що може почати функціонувати в Україні вже взимку, ймовірно, є європейською системою "Фрея". Тим часом країна-агресорка Росія робить ставку на дешеві, але ефективні засоби ураження. Українським військовим конструкторам також варто працювати над зменшенням вартості нового озброєння. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

– Незважаючи на усі санкції, які були запроваджені проти Росії, зокрема щодо передачі технологій, ВПК Росії розвивається, вони модернізують свої озброєння та навіть створюють нові. На вашу думку, через що це відбувається?

– Через те, що санкції не дуже добре працюють, адже на тих ракетах, які прилітають по Україні, ми бачимо комплектуючі з європейських країн, зі Сполучених Штатів, і навіть з Японії та Південної Кореї.

– Чи може також Китай надавати допомогу Росії саме в плані технологій?

– В першу чергу, в російських ракетах і дронах присутні китайські комплектуючі, але їх достатньо і в наших засобах, адже це товари подвійного призначення.

– А як щодо суто військових технологій Китаю?

– Ні, про передачу військових технологій не йдеться. Військові технології Росії передав Іран – на "Шахеди". Наразі росіяни використовують реактивні двигуни для дронів які масово виробляються в Китаї. Тобто вони просто ставлять на них китайські двигуни. Натомість технології, якісь новітні розробки, якісь технології з виготовлення ракет тощо – такого немає. Китай не передає свої технології. Принаймні, поки що таких фактів не зафіксовано. Водночас китайські товари подвійного призначення росіяни дуже активно використовують, так само як і інші країни, так само, як і ми.

– З нових або модифікованих видів озброєння Росії ми бачимо малогабаритну крилату ракету "Філін", яку ворог почав застосовувати влітку цього року. Є також баражуючий боєприпас "Бандероль", реактивні дрони "Герань-4" та "Герань-5", модернізовані балістичні ракети "Іскандер-М". Що з цього переліку сьогодні являє найбільшу загрозу для нас з точки зору відбиття атак?

– Я би сказав, що це "Герань-4", "Герань-5", "Філін" і "Бандероль". Тому що це спрощені варіанти крилатих ракет. "Герань" – це не крилата ракета, це покращений "Шахед", але вони йдуть таким шляхом, зменшуючи вартість ракети. Вона не така технологічна, не така гарна з точки зору технології виготовлення, з точки зору ракетної логіки, але вона дешева і виконує своє задання.

Знаєте, в нас розпочалося певне інженерне змагання і ми забули, для чого ракета потрібна. Ракета потрібна, щоб донести певну вибухівку до цілі, а все інше – як вона пофарбована, які в ній технології, які штучні інтелекти – це добре, але другорядне. Головне, щоб ракета долетіла і донесла вибухівку. Чим більше, тим краще. Чим менш вона вразлива, тим краще. Чим вона дешевша, тим краще.

На мою думку, наші інженери, мої колеги в тому числі, трохи загралися – а давайте ми зробимо щось неймовірне! Так, з точки зору ракетної технології це крок вперед, але з точки зору військової логіки – ні.

Зброя, яку ми маємо отримати у кількості декількох сотень, AGM-188A Rusty Dagger, "Іржавий кинджал", коштує 250 тисяч доларів. Вона літає на 900 кілометрів, а її кругове відхилення становить 10 метрів, тобто вона доволі високоточна. Її можна запускати і з наземних пускових установок, і з літаків F-16 і Міг-29. Тому світ теж іде шляхом зменшення вартості зброї за рахунок спрощення технологій, бо її треба багато.

Ракета "Іржавий кинджал" долітає до цілі, використовуючи наднизьку висоту польоту, її важко перехопити, вона несе декілька сотень кілограмів вибухівки і коштує 250 тисяч доларів, а ракета PAC-3 – декілька мільйонів доларів. Але якщо навіть із чотирьох запущених дешевих ракет одна долетить, це вже буде вигідніше, адже під час війни треба ще й враховувати витрати. Якщо ракети коштуватимуть десятки мільйонів доларів, а пускові комплекси по мільярду, цього не потягне жодна країна.

Тому, мені здається, ми маємо йти шляхом здешевлення, повертатися до "Нептунів", які показали себе як дуже непогана зброя. Ми використовуємо їх доволі активно (Р-360 "Нептун" – українська дозвукова крилата ракета, розроблена київським конструкторським бюро "Луч". Ракета рухається на дозвуковій швидкості на надмалій висоті у кілька метрів що робить її малопомітною для ворожих радарів, – Ред.).

Якщо AGM-188A коштуватимуть дешевше, ніж наша крилата ракета, це зможе трохи привести до тями людей, які займаються розробкою наших ракет. Адже у вартості цієї ракети – 250 тисяч доларів – вже закладено вартість робочої сили, виготовлення у США, податки тощо. Як наша ракета може коштувати дорожче? (Вартість однієї української далекобійної крилатої ракети FP-5 "Фламінго" становить майже 600 тисяч доларів США, – Ред.).

– Президент Зеленський повідомив, що взимку Україна випробує першу європейську систему протиповітряної оборони. Про що саме йдеться?

– Це "Фрея". Але оскільки говорити про цю систему почали майже рік тому, на її розробку витрачено багато часу і грошей і нами, і нашими європейськими партнерами, я не думаю, що це якась принципово інша зброя. Скоріш за все, йдеться саме про "Фрею".

Загалом, будь-який ракетний комплекс складається з двох головних складових: радіолокаційної станції, яка вираховує ціль, супроводжує її і захоплює, і пускової установки з ракетою. Головне завдання – не зробити пускову установку, а влучати точно у ціль. Тому це можуть бути модернізовані старі ракети, старі радіолокаційні станціі, може, навіть з комплексу С-300 чи з "Буку".

Ми ж кажемо про середню і малу дальність, а не про надвелику дальність. Ми зробили такого собі "Франкенштейна" – поставили ракети на "Бук" і адаптували їх до радіолокаційної станції, яка є в цьому комплексі (проєкт FrankenSAM, або ЗРК Франкенштейн – спільна американсько-українська програма, яка дозволила швидко поєднати старі радянські зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" із західними зенітними ракетами AIM-7 Sparrow або RIM-7 Sea Sparrow, – Ред.). І вийшла досить непогана радіолокаційна станція. Отже, я думаю, йдеться про щось подібне.

Чогось принципово нового тут не може бути. Питання лише до ракети, і навіть не до ракети, а до її головки самонаведення, щоб вона точно влучала у ціль. До прикладу, в ракеті PAC-3 стоїть додатково 180 маленьких двигунів, бо рулі вони інерційні і на великій швидкості вона б не встигала швидко повертатися. Ці 180 маленьких двигунів коригують її рух трохи ліворуч, трохи праворуч, щоб вона точно влучила в балістичну ракету.

Але ця голівка самонаведення коштовна. Якщо наші партнери продаватимуть нам лише голівки самонаведення, як в PAC-3, все решту ми зможемо зробити самостійно.

– Росіяни хотіли б влаштувати в Костянтинівці перемир’я на кшталт того, що було в Олешках. Якщо Україна погодиться на це через політичний тиск, на вашу думку, якими можуть бути наслідки?

– Борони боже. Це буде великий мінус, ми втратимо Костянтинівку, адже росіяни використовують це для того, щоб укріпитися. Передусім, якщо це пропонують росіяни, які завжди були категорично проти будь-якого перемир'я, – різдвяного, шкільного, зернового, великоднього тощо – це означає, що вони бачать вигоду.

Яка вигода? Під час перемир’я в Олешках росіяни поновили ті позиції, які ми відбивали рік. Тобто рік нашої війни біля Олешок росіяни протягом цих кількох днів використали для того, щоб знову зайняти ті позиції, з яких ми їх вибивали протягом року. Поступово, але вибивали. Вони це побачили, їм це сподобалося. І вони хочуть те ж саме зробити з Костянтинівкою.

Мапа бойових дій, Костянтинівка. Джерело: deepstatemap.live

Ми розуміли, що вони будуть укріплюватись в Олешках, але там перебували наші громадяни, які були на межі гуманітарної катастрофи, без їжі, без води, без ліків. Тому ми пішли на це і обрали менше зло, адже наші громадяни важливіші навіть за ті території, за якими ми рік воювали. Тим більше не хотілося посваритися з дружиною президента Трампа. Це я сказав напівжартома.

Але Костянтинівку росіяни захопити не можуть. Що б вони не розповідали, Костянтинівка знаходиться у сірій зоні. Це потужний залізничний хаб, росіянам він дуже потрібний, у них слина тече, коли вони про нього думають. Тому й вирішили говорити про перемир’я.

Нам на це не можна погоджуватися. Чому? Тому що це не те саме, що в Олешках. Не треба цю ситуацію просто механічно переносити. В Олешках була гуманітарна катастрофа. І ми пішли на це, щоб врятувати наших громадян. Натомість в Костянтинівці немає ніякої гуманітарної катастрофи.

А давайте зробимо їм зустрічну пропозицію. Давайте влаштуємо перемир’я десь біля Харкова чи біля Запоріжжя, щоб там ми могли укріпити позиції.

Отже, росіянам вірити не можна. Вони будуть намагатися хитрістю захопити Костянтинівку, але ми не маємо на це йти. Ми маємо чітко пояснювати за нашим партнерам, що це не гуманітарна акція. Це військова хитрість, і ми не маємо на неї вестися.