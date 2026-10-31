Зима буде важкою для армії Путіна, висадка на правий берег Дніпра неможлива. Інтерв’ю з Жмайлом

Настання холодної пори року певною мірою збільшить можливості Сил оборони України та ускладнить стан на фронті для російської окупаційної армії. Це пов’язано не лише з погодою. Армії РФ бракує живої сили, і без загальної мобілізації переламати ситуацію на свою користь вона не здатна. Натомість за рахунок сезонного зникнення "зеленки" ефективність застосування українських дронів зросте.

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Активність ворога на більшості ділянок фронту, окрім "поясу фортець" на Донеччині, буде спрямована на відволікання та розтягування українських сил. Можливе тимчасове захоплення ворогом окремих островів у гирлі Дніпра та відсилання "прапоротримачів", але для висадки на правий берез в ворожої армії наразі немає сил.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

– Сили оборони завершили операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку, здійснили ще одну, "Велес" поблизу Куп’янська, де зірвали спробу проникнення росіян по трубах. Також ЗСУ просунулися на Олександрівському напрямку тощо. Водночас і росіяни активізували свої дії, зокрема, на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі, де вони накопичували техніку ще з літа і вже провели кілька механізованих штурмів. Також активізуються штурмові дії ворога на Херсонщині. За вашими оцінками, в яку фазу наразі входить війна, зокрема, у зв’язку із зміною погодних умов?

– Передусім, осінньо-зимовий період може бути для нас більш сприятливим, тому що ми стоїмо в обороні. Здебільшого в нас активна оборона, є ділянки, де ми постійно намагаємося контратакувати, але, коли зникає "зеленка", ефективність наших дронів підвищується. В планах командування ЗСУ – і попереднього, і теперішнього – розширення кіл-зони до 40-50 кілометрів. Це є одним із пріоритетів, щоб насичувати її роботизованими комплексами, нашими безпілотниками для постійного моніторингу.

Натомість у росіян дефіцит людей – про це раніше повідомляв представник ОП Павло Паліса. Йдеться про 6-7 тисяч на місяць. Переламати ситуацію на фронті без загальної мобілізації їм буде важко. Нагадаю, що в Росії планували набрати 300 тисяч до Нового року і ще 300 тисяч після Нового року. З цією метою вони вже створили інфраструктуру, і мобілізація проводиться, але доволі обмежена – цей маховик точно не запущений на повну. Тому зараз вони намагаються підтримувати тиск і максимально розтягнути нашу оборону.

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Для цього вони концентрують особовий склад на окремих ділянках. Це стосується, зокрема, Костянтинівського напрямку, боїв в районі Добропілля, це такі історії, як на Херсонщині тощо. Потрібно розуміти, що, скоріше за все, саме Херсонщина виникає через проведення Олешківської гуманітарної місії.

Таким чином, точково вони будуть намагатися протискати нашу оборону і показувати результат, масштабувати це в своїй пропаганді, мовляв, все одно російська армія наступає, є якісь здобутки. Будуть відсилати своїх прапоротримачів, щоб створювати ефект пропаганди.

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Проте, це виключно точкова історія. Ми прекрасно розуміємо, що росіяни використовують більше живої сили і військового ресурсу, тому так вони і вчинятимуть, намагаючись не перший рік знайти шпарини у нашій обороні.

– Ви згадали про гуманітарну операцію в Олешках. Чи бачите ви тут певну загрозу для нас з суто військової точки зору? Також є повідомлення про те, що ворог намагається форсувати Дніпро та висадитися на островах у його гирлі. Чи є в нього шанс захопити окремі острови й вийти на правий берег Дніпра?

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– Тут є важливий нюанс. Передусім, є пряма присутність у цьому процесі першої леді Сполучених Штатів, американське втручання у весь цей процес. Чи можуть росіяни скористатися цієї гуманітарною місією, щоб покращити своє тактичне положення? Можуть.

За острови постійно йде боротьба. Росіяни намагаються висаджуватися, накопичуватися на цих островах, потім ми їх звідти викурюємо під час контратакувальних операцій ударами дронів. Це позиційне протистояння фактично триває постійно, адже плани російського командування не змінюються. Чи можуть росіяни зайти на острови? Можуть. Чи можуть певний час простояти? Можуть. Але для висадки на правий берег у них точно немає сил, тому що південна операційна зона стала для росіян менш пріоритетною. Там і наші міддлстрайк-удари по логістиці, і контрнаступальні дії тощо.

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Все-таки головний акцент вони роблять на Донеччину, а також на Оріхів в контексті намагання наблизитися до Запоріжжя, щоб тероризувати місто, а також такі несистемні спалахи активності на Херсонщині, у прикордонні на Харківщині та Сумщині, щоб повибивати нові невеличкі дірки в нашій обороні, але поки не йдеться про створення "санітарної зони", про яку казав Путін.

Немає загрози висадки ворога на правий берег Дніпра, створення там плацдарму чи руху до Херсону. Теоретично вони можуть зайняти острови, але на подальші дії в них просто немає сил.

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– Наступне питання стосується ситуації на Донеччині. Завдяки операції "Вівальді" та іншим діям Сил оборони вдалося відрізати "кліщі", якими ворог планував охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Як розвиватимуться події надалі? Чи будуть ресурси в наших Сил оборони для того, щоб утримувати позиції в цьому вкрай важливому для ворога регіоні? Як може діяти ворог? Адже ми розуміємо, що є ще й дуже важлива політична складова, адже Путін хоче за будь-яку ціну отримати контроль над Донецькою областю?

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– Українське командування і українська армія планує нові контрнаступальні операції, тому однозначно це не кінець. Наш пріоритет зараз – це збереження життя і здоров'я військовослужбовців, тому такі операції тривають довго. Відбувається накопичення засобів, наземних роботизованих комплексів, дронів тощо.

Натомість російське командування зараз робить ставку виключно на мобілізацію. Точкові операції вони ще можуть проводити, але за останній час із здобутків російської армії на Добропільському напрямку можна згадати лише одне захоплене село. На підступах до Добропілля точаться важкі бої, наприклад, за Світле і Білицьке, але та ж бригада "Любарт" публікувала кадри, на яких російські окупанти лежать ланцюжком і просто лізуть в режимі нон-стоп, таким чином стираючи свої штурмові підрозділи.

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Таким чином, у них задум не змінився. Це наш пояс фортець. У Костянтинівці залишається важка ситуація, ми стоїмо у північній частині міста, натомість південна частина, західні, і східні околиці – це дійсно сіра зона. Ми зрізали північну ворожу "клешню", яку вони хотіли зробити із боку Лиману, щоб відкрити шлях на Лиман, Святогірськ, а із напрямку Добропілля рухатися на Барвінкове. Росіяни планували з'єднати ці "кліщі" і таким чином взяти в облогу наш пояс фортець і виснажувати його. На півдні, в районі Добропілля та Костянтинівки, вони ще намагаються щось робити, але там наші укріплені фортифікації, тому без великої кількості живої сили домогтися переламу буде неможливо.

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Як ви бачите, росіяни десь щось захоплюють з величезними втратами, але за останні місяці ми деокупували більшу територію, тому осінньо-зимова кампанія для них буде важкою, якщо вони не кинуть свіжі сили. Холодний сезон завжди пов'язаний із певним спадом активності ворога і певним збільшенням наших можливостей для оборони.

– Останнє запитання стосується мобілізації в Україні. Уряд ухвалив постанову №1328, яка суттєво змінює правила бронювання від мобілізації, а також анонсував розробку нової моделі мобілізаційного зобов'язання. Чи вважаєте ви, що це рішення може суттєво покращити ситуацію із комплектацією наших підрозділів на лінії бойового зіткнення?

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– Це покращить ситуацію. Як ми знаємо, була велика критика з боку військових та суспільства, в яких виникали сумніви щодо залучення певних установ, підприємств, організацій до обороноздатності. Тому уряд відповідно на все це відреагував.

Можна очікувати покращення. Але ви також знаєте, чим займається наш Центр – це розвиток системи рекрутингу, тому потрібно приділяти увагу і цьому, адже з посиленням мобілізаційних заходів так само створюються додаткові інструменти для рекрутингу. Коли людина втрачає бронювання, логічно, що краще знайти собі підрозділ, посаду, а не чекати примусу з боку ТЦК.

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Я думаю, завдяки цьому рішенню ми зможемо набрати дещо більше, але очікувати, що ми почнемо виконувати план на 100%, на жаль, не варто. Це природньо, таке є в будь-якому суспільстві, і Україна не єдина і не остання держава, яка має проблеми з мобілізацією. Вся різниця в тому, що в країнах, які вели війни раніше, тоді не було соцмереж, а зараз вони є.

Водночас все одно приходять нові люди – якби цього не було, то наш фронт і обороноздатність давно б розсипалися. Тому так, додаткові люди будуть, але щоб досягти серйозних змін, потрібно багато шукати інших підходів, і рекрутинг – один із таких інструментів. Якщо включиться вся держава, то цифру щомісячного поповнення військ новобранцями можна буде наростити, як мінімум, на 30 відсотків.

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