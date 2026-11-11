Військовий потенціал РФ наблизився до нуля, Кремль планує додушити Україну. Інтерв’ю з Мельником

Військовий потенціал країни-агресорки Росії практично вичерпаний. В Кремлі напевно усвідомлюють, що вести війну нескінченно вони не зможуть. Водночас і зупиняти її не поспішають, бо сподіваються "додушити" Україну, використовуючи несприятливу політичну кон’юнктуру, що може утворитися після виборів у європейських країнах, що є ключовими партнерами нашої країни.

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В ворога великі проблеми з живою силою. Передусім, через збільшення втрат на фронті – наразі щодоби вони перевищують 2 тисяч, – а також через те, що росіян, бажаючих підписувати контракт з міноборони РФ стає дедалі менше – вони розуміють, що виплати можуть бути лише "гробовими". Отже, ставка українського Генштабу на подальше зменшення людського ресурсу окупаційної армії є цілком вірною. Якщо рівень втрат залишатиметься таким самим або навіть збільшуватиметься, вже протягом лічених місяців військо ворога повністю втратить наступальний потенціал.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

– Напередодні виборів у США часто говорили про те, що Путін поспішає вирішити усі свої питання, зокрема, так зване "українське питання", саме до цієї дати або, можливо, до січня, коли оновлений Конгрес розпочне свою роботу. Чи вважаєте ви, що в Кремля є певна година Ч? Або ж навпаки, для нього немає жодних часових обмежень?

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– На мій погляд, якщо говорити про дедлайни, не ті, які сам Путін визначав колись, якісь символічні дати тощо, а реальні дедлайни, то тут доцільно говорити про розрахунки, якими, вочевидь, керується російське керівництво, як довго вони можуть продовжувати цю війну.

Повідомлення провладних російських офіційних джерел про стан економіки РФ, виступи Путіна на якихось форумах Росія-Африка, заяви Лаврова на G20 свідчать про те, що вони намагаються створити враження, нібито російська економіка – це супер, Росія – дуже високотехнологічна держава тощо. Насправді ж об'єктивні показники свідчать про те, що російська економіка в стані рецесії або ж наближається до цього стану, і військовий потенціал Росії практично вичерпаний. Скоріш за все, в них є розуміння, що цю війну нескінченно вони продовжувати не зможуть.

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А якщо говорити про прив'язки до якихось подій міжнародного характеру, до подій, які відбуваються в США, в Європі, то Росія може очікувати на зміни політичних правлячих сил в ключових країнах Європі – Франції, Німеччині. Тому вони, можливо, навіть зацікавлені відтягувати до того моменту, допоки в Європі, за їхніми розрахунками, прийдуть до влади сили, які не будуть підтримувати Україну або принаймні активно підтримувати. І тоді вони зможуть нарешті додушити Україну економічно.

Що стосується результатів виборів, які відбулися в Сполучених Штатах, то є дуже різні оцінки стосовно того, як може діяти Трамп навіть після січня місяця. Але Трамп прогнозований у своїй непрогнозованості, тому, я думаю, що тут росіяни можуть дуже помилятися, на що вони роблять ставку.

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– Дійсно, Трамп дуже непрогнозований, що не можна сказати про союзників Росії – про Китай, КНДР, Іран, які вочевидь більш прогнозовані. Чи вважаєте ви, що підтримка Росії з боку цих союзників також є досить суттєвим фактором продовження війни? Як ви оцінюєте внесок цих країн у здатність Росії далі вести війну?

– З КНДР все зрозуміло. Північна Корея, як самі росіяни кажуть, на сьогоднішній день єдиний їхній союзник. Тобто вони не бачать союзника ані в Білорусі, ані в Китаї, ані в Ірані. Єдиний їхній союзник, і це насправді так і є, – КНДР. Це не тому, що Кім Чен Ин любить Путіна чи Росію, а тому, що Росія для них просто золота жила, вікно можливостей для північно-корейського режиму, адже вони заробляють у десятки разів більше валюти, ніж раніше, за рахунок поставок в Росію. Відповідно, вони можуть піднімати ставки в своїй грі з основними противниками, Сполученими Штатами, чи з сусідами по регіону.

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Якщо говорити про Китай, то йому зараз вигідне продовження цієї війни. Китай також на цьому заробляє як економічно, так і геополітично. Тому Китай буде займати позицію нейтрального мародерства, допоки не побачить, що це загрожує його економічним інтересам.

Коли прозвучала ідея, що Путін хоче зібрати лідерів США і Китаю і поділити світ, з’явилася доволі цінна інформація про те, що Штайнмаєр мав розмову з китайським лідером, той зробив вигляд, що нічого про це не знає і здивувався.

– Протягом останніх тижнів втрати російської окупаційної армії на полі бою суттєво зросли. Щодоби вони перевищують 2 тисячі. Водночас популярна думка полягає у тому, що Росія має дуже великий ресурс живої сили. Але чи дійсно це так? Наразі охочих піти у військо в Росії все менше, навіть за досить великі гроші, які вони можуть отримати. Як ви оцінюєте людський ресурс країни-ворога?

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– Це дуже хороше питання. Як відомо, це одна з ключових переваг Росії. Жива сила як в кількісному вимірі, так і в тому, наскільки вільно нею можуть розпоряджатися російські командири. Тому що неможливо собі уявити настільки високий поріг терпіння населення за таких втрат в Росії, окрім, можливо, тієї самої Північної Кореї. Не знаю, як щодо Китаю, адже Китай останнім часом не брав участі у бойових діях. Всі ті втрати, всі кладовища з прапорами, пам'ятні меморіали тощо неможливо приховати пропагандою чи цензурою, але росіяни це терплять.

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При цьому, якщо в Росії немає активності Комітету солдатських матерів, як це було під час двох чеченських війн, це не означає, що немає жодної реакції.

По суті, основний стимул полягає в тому, що ти виграєш джекпот, отримуєш кілька мільйонів рублів, потрапляєш до середнього класу, розраховуєшся зі всіма боргами тощо. Але навіть самі безтолкові розуміють щодо грошових виплат, що в кращому випадку, якщо їх не надурять, не запишуть в СОЧ, як вони кажуть, або в безвісті зниклих, йтиметься про гробові.

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Тому дійсно цей механізм, ця схема залучення нової сили за гроші десь досягла своєї межі. Це видно за тією інформацією, яка також виходить з різних джерел. Тому зараз доволі активно розвивається гібридний формат добровільного найму. Робота так званих рекрутерів, а, по суті, людоловів, відпрацьована вже у кількох регіонах Росії. Вони, використовуючи різноманітні схеми, відновлюють потенційних контрактників. Отже, все йде в хід. Але все одно це не дає того приросту, який можна було забезпечувати в 2022 році, коли одномоментно мобілізували кількасот тисяч.

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Були різні думки стосовно того, що Путін піде на чергову масову мобілізацію, але, як ми бачимо, вже пройшло більше місяця після виборів, але російська влада не йде на такий крок. Очевидно, їхня закрита соціологія показує, що це недоцільно робити.

Тому в даному випадку ставка на максимальне знищення живої сили противника є правильною. Якщо цей темп буде втриманий, а ще краще буде йти за наростаючою, то очевидно, що той обмежений наступальний потенціал, який зараз має Росія, протягом наступних місяців може вичерпатися зовсім.

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Результати двох останніх місяців показують, що Росія втрачає більше території, ніж захоплює. Маючи просування десь на окремих ділянках, загальний баланс не на користь Росії.

– Чи означає це, що в певний момент часу російська окупаційна армія буде вимушена зупинитися?

– Якщо ми дивимося по всій лінії фронту, то просування немає. Водночас це не означає, що лінія бойового зіткнення не змінюється. Тому що просування все одно, скажімо, в районі Покровська. Але там успіх досягається за рахунок чисельної переваги, оскільки на 50-кілометровій ділянці зосереджено більше 160 тисяч осіб і працює така сама тактика закидання тілами.

Але, як ми вже сказали, чисельність стає меншою, тому російське командування змушене перекидати сили з інших напрямків, послаблювати їх і тоді Сили оборони України використовують ці можливості. Скільки це триватиме, важко сказати, але тенденція така є. Очевидно, що намагаючись захопити рештки Донецької області, Росія втрачає контроль над раніше окупованими територіями в інших місцях.