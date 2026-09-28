Росія оголосила винагороду в $20 млн за інформацію про місцеперебування командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним "Мадяр". Кремль передав відповідну інформацію через пострадянські кримінальні зв'язки.

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Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Видання зазначає, що через значну ефективність підрозділів Бровді він та його бійці стали пріоритетною ціллю для росіян. Російські суди заочно засудили його за терористичними статтями, пов'язаними з українськими військовими операціями, до багаторічного ув'язнення.

За "Мадяром" полюють росіяни

Бровді очолює Сили безпілотних систем із червня 2025 року. За даними WSJ, вони становлять близько 2,5% українських Сил оборони, однак відповідають приблизно за третину всіх російських втрат за останній рік.

До початку повномасштабної війни Бровді був успішним міжнародним трейдером зерна. Під його керівництвом підрозділ "Птахи Мадяра" виріс із невеликої групи територіальної оборони до 414-ї окремої бригади безпілотних систем.

Через загрозу для командувача візит журналіста WSJ до командного центру організували із суворими заходами безпеки. Йому довелося вимкнути геолокацію на телефоні, перевести його в авіарежим і помістити пристрій у сумку Фарадея, яка блокує Wi-Fi, стільниковий зв'язок, Bluetooth і GPS.

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Журналіста також перевозили автомобілем із затемненими вікнами, щоб він не міг побачити маршрут до секретних місць на південному сході України.

Як працює система "Мадяра"

У командному центрі СБС журналіст побачив систему управління полем бою Delta, яка об'єднує дрони, сенсори та вогневі засоби в єдину мережу. Оператори можуть у режимі реального часу отримувати відео з безпілотників і передавати інформацію про виявлені цілі іншим підрозділам.

Бровді застосовує у війську бізнес-підхід і делегує близько 90% бойових рішень безпосередньо бійцям на місцях. У підрозділах також діє внутрішня мотиваційна система: за успішно знищену ціль екіпажі отримують бали (e-points), які можна обміняти на нове озброєння через державний маркетплейс.

Головні історії дня

Після кожної операції Сили безпілотних систем створюють цифровий звіт із ключовими параметрами місії – зокрема місцем, часом, умовами, результатом, типом цілі, використаним дроном чи вибухівкою та даними про військових, які брали участь в операції.

За словами Бровді, дані є стратегічним ресурсом війни. Підрозділ "Птахи Мадяра" щодня записує від 10 до 12 терабайтів інформації, а по всій Україні система Delta накопичує петабайти даних. Для їх швидкої аналітики СБС використовують закриту систему штучного інтелекту, яка вираховує співвідношення "вартість/ефективність" для кожної моделі дрона проти конкретних російських цілей.

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Командувач СБС застерігає, що Захід має адаптуватися до нових реалій, адже комерційні дрони кардинально змінили природу конфліктів і незабаром можуть бути використані противниками чи терористами в будь-якій точці світу.

Наприкінці інтерв'ю цифровий лічильник на столі Бровді показував 343 загиблих росіян – 41 із них було знищено за час розмови журналіста з командувачем.

Нагадаємо, за 11 тижнів операції "МоЛоЧКа" Сили безпілотних систем уразили та вивели з ладу 300 кораблів російського "тіньового флоту". Ворожі судна були атаковані в Азовському та Чорному морях.

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Як писав OBOZ.UA, від початку 2026 року Сили безпілотних систем ЗСУ уразили 300 одиниць та комплексів протиповітряної оборони російських окупантів. Серед них – 162 зенітні ракетні та зенітні ракетно-гарматні комплекси, 124 радіолокаційні станції та 14 комплексів радіоелектронної боротьби.

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