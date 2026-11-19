Кремль максимально підвищив ставки у війні проти України, не лише заявивши претензії на Запорізьку та Херсонську області України, а й висунувши НАТО новий-старий ультиматум, вимагаючи від Альянсу скоротитися до кордонів 1997 року. Російський диктатор Володимир Путін чудово усвідомлює, що ні першу, ні другу вимогу неможливо виконати, але може робити це з двох причин: щоб мати привід продовжувати війну або торгуватися за вигідніші умови її завершення.

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На сьогодні у Кремля є два альтернативні варіанти у війні: або розраховувати, що Україна сама почне здавати позиції, або продовжувати тиснути на союзників і нашу країну, фактично примушуючи її до капітуляції. Проте вплив Путіна на президента США Дональда Трампа обмежений. Записавши до конституції РФ Запорізьку та Херсонську області, Кремль фактично зв’язав себе.

Декларації наших союзників про всебічну підтримку України вкрай важливі, але це не те саме, що військові союзи, які передбачають, що армія тієї чи іншої країни буде готова воювати за Україну. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

– Видання The Wall Street Journal дійшло висновку, що в Москви залишилося два варіанти досягнення успіху у війні проти України – удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни та послаблення підтримки Києва з боку Європи. Водночас ще два варіанти не вдалися: крах української армії, а також територіальні поступки України під тиском Трампа. Чи згодні ви з цим? На вашу оцінку, чи є ще плани, які в Кремлі можуть розглядати як цілком реальні й досяжні?

– Плани в них є, і вони, безумовно, оцінюють їх як реальні. Але чи реальні вони насправді – це вже інше питання. План Кремля має комбінований військовий характер – це удари по українському тилу, спроби тиснути на фронті, наскільки це вдається, причому з огляду на те, що йдеться не про коротку військову кампанію. Якщо треба, вона може тривати й багато місяців, можливо, рік тощо. І, звісно, тиск на Європу, щоб послабити допомогу Україні. Судячи з усього, саме на це вони й покладають основні сподівання.

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Що стосується Трампа, то тут ідеться не стільки про тиск на нього, скільки про гру з ним, яка дала б змогу домогтися того, щоб Трамп менше допомагав Україні, сварився із Зеленським і тиснув на нього. Що більше вдасться досягти в цьому напрямі, то краще для Кремля, і над цим вони працюють.

Звісно, вони покладають надії і на Францію, на президентські вибори. У разі перемоги Марін Ле Пен підхід суттєво зміниться, це стане сильним ударом по допомозі Україні. На цьому ґрунтується їхній розрахунок, і вони комплексно діють у цьому напрямі.

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Звісно, вони сподіваються, що Україна на тлі всього цього – тиску на фронті, ударів по тилу, можливо, майбутнього скорочення допомоги, – віддасть території та піде на якісь поступки. У такому разі не доведеться намагатися доводити все це до кінця тим способом, яким вони діють зараз.

У них є дві альтернативи: або Україна сама, або ми продовжуємо й сподіваємося, що це вдасться. Час від часу ми чуємо повідомлення про те, що в Кремля є якісь терміни, наприклад, вони планували захопити у 2026 році всю Донецьку область, але й близько не змогли цього зробити, своє мінімальне завдання вони й близько не виконали, але в них усе ж є якісь терміни й якісь розрахунки.

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Що стосується оцінок The Wall Street Journal, то частково вони правильні, а частково ні. Не думаю, що в Кремлі планували крах Збройних сил України у 2026 році. Вони планували його у 2022 році, а звідки відтоді знати, чи взагалі є крах Збройних сил України в них на порядку денному? Так, у них є якась далека надія, що внаслідок певних дій, зокрема ослаблення підтримки й посилення тиску, Україна стане або поступливішою, або десь щось посиплеться, але жодна людина при здоровому глузді не могла планувати крах Збройних сил України. З якого дива це взагалі мало статися? На лінії фронту тривають майже статичні бойові дії, запеклі бої, чому раптом мав статися якийсь крах? Думаю, був план досягти значних територіальних успіхів, але не більше.

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Що стосується Трампа, то, мабуть, на певному етапі його каденції вони сподівалися, що він натисне на Україну. Звісно, Трамп відійшов від політики Байдена, і зрештою Америка хоч у чомусь і підтримує Україну, але значно менше, і це, безумовно, зіграло на руку Росії, але чи справді вони розраховували, що Трамп прямо нав’яже щось Україні, важко сказати.

Але важливо розуміти, що для них будь-які сварки чи напруженість між США та Україною, будь-яке скорочення постачань, проблеми зі Starlink тощо – усе це їм на руку, і сама ця атмосфера їм на руку. Бо вони вважають, що Україна може бути поступливішою. Проте їхній вплив на Трампа дуже обмежений, тому не варто плутати надію з розрахунком.

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– На переговорах в Абу-Даби Росія кратно підвищила ставки й вимоги. Зокрема, пролунала вимога про те, що Росія має намір отримати всю Запорізьку та Херсонську області, не кажучи вже про ту частину Донецької області, яка не окупована. Крім того, знову було висунуто вимогу до НАТО скоротити Альянс до кордонів 1997 року. На вашу думку, чому Кремль озвучує такі ультиматуми? Можливо, Путін вірить, що саме зараз настав слушний момент для цього? Що сталося?

– Нічого особливого не сталося. У різних місцях переговори ведуть по-різному, але іноді підходи досить схожі. Є два моменти. Вимоги до Європи, до НАТО – це дуже характерно. У 2021 році цю цілком абсурдну й сміховинну вимогу публічно висунули з єдиною метою. Ніхто навіть близько не думав, що НАТО на це піде. Та й, по суті, Росії це було не так уже й потрібно. Наче НАТО їй загрожує.

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Чому ж таке страшне й загрозливе для НАТО не напало на Росію, коли всі її сили прикуті до України, коли Росія ослаблена й мобілізує навіть бездомних і ув’язнених, а на кордонах із НАТО, по суті, військ немає. І вони чудово розуміли, що країни Заходу не збираються нападати на Росію, щоб захопити її територію. Усі ці погрози, історії про підлітний час та іншу подібну нісенітницю – це все приводи.

У 2021 році цей ультиматум був приводом – мовляв, якщо ви не виконаєте вимогу, ми захопимо Україну. Саме тому його озвучили публічно, а не на кулуарному рівні. Усі розуміли, що ніхто цього не виконає, але якщо ви не виконаєте, то ми ж не махнемо рукою, а вдамося до кроків, які мають за цим послідувати, тобто захопимо Україну.

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Сьогодні ж лунають такі вимоги – віддайте Запорізьку область, віддайте те, віддайте це, – коли не хочеш іти на переговори. Коли хочеш продовжувати війну, ти висуваєш такі вимоги. Але у відповідь на пропозицію про переговори ти ж маєш щось відповісти, і ти вимагаєш: віддайте все та ще й ключі від квартири на додачу, а не хочете – ну, що робити, значить, це ви не виконуєте наші вимоги.

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Саме завищені вимоги свідчать про те, що росіяни або взагалі не хочуть домовлятися, або – варіант номер два – торгуються, і тоді починають із високої позиції, а далі з неї опускаються. Що саме відбувається, ми зрозуміємо залежно від того, як довго вони наполягатимуть на своєму.

Але що стосується Запорізької та Херсонської областей, то, внісши їх до Конституції РФ, вони значною мірою зв’язали себе. З одного боку, іноді можна вдавати, мовляв, ну, подумаєш, записали, але не отримали, а з іншого боку, на певному етапі, якщо вони відмовляться від цієї вимоги, то їм доведеться якось пояснити це і своєму народові, і будь-кому – ці області за Конституцією є російською територією, то як же це ми від них відмовляємося і де-факто, і де-юре.

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Тож варіант – або торг, або завідомо нездійсненні вимоги, просто щоб потягнути час. Крім того, не хочеться сваритися з Трампом, не хочеться, щоб Трамп змінив своє ставлення до тебе. Тому висуваєш вимоги, але не відмовляєшся від переговорів, бо відмова може бути недоцільною з погляду відносин з американцями, а можливо, і ще з кимось.

– У Дубліні 40 лідерів європейських держав, серед яких був і президент Зеленський, підписали декларацію про основоположні принципи безпеки на континенті. Де-факто це стало відповіддю на ультиматум Путіна. У документі сказано, що будь-які переговори про безпеку на континенті можуть починатися винятково після припинення війни в Україні. Також було оголошено про підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, про необхідність надійних гарантій безпеки з метою запобігання повторній агресії. На вашу думку, чи може цей документ і ця позиція європейських країн стати початком участі України в якихось локальних оборонних союзах, які вже існують на європейському континенті?

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– Декларація – це досить важливий і очевидний політичний крок, але завжди потрібно міркувати з погляду того, чи можна щось намазати на хліб. Наприклад, відданість усіляким хорошим принципам уже фігурувала в Будапештському меморандумі, а от намазати на хліб – це вже чіткі двосторонні або багатосторонні зобов’язання, у яких прописано конкретні речі, а не чарівне слово "гарантія".

І тут я хочу зазначити, що навіть якщо хтось укладає контракт на продаж зброї або обіцяє безоплатно її передавати, – здавалося б, це теж гарантія і взагалі дуже-дуже важлива річ, – то навіть це цілком можна скасувати в односторонньому порядку, якщо в країні змінюється влада або Україною чомусь стають незадоволені. Проблеми зі Сполученими Штатами – яскравий тому приклад.

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Таким чином, навіть такі обіцянки, контракти й домовленості не є незворотними. По суті, вони пов’язані з політичною кон’юнктурою тут і зараз, а через три роки може бути щось зовсім інше, і навіть через пів року. Тобто це не залізні вічні гарантії.

Але що стосується союзів, то, на відміну від декларацій, хтось має заявити про готовність воювати, інакше це якісь партнерські відносини, обіцянки, контракти тощо, що теж дуже важливо, але союз – це зовсім інше. Досі ми й близько не бачили реальних передумов до того, щоб ті чи інші європейські країни або блок НАТО висловили готовність чи були близькі до того, щоб надати Україні саме класичні союзницькі гарантії, коли в разі чого країна або блок повноцінно виступлять на боці України з військової точки зору. Нічого такого ми й близько не бачили. І ця декларація в цьому плані нічого не змінила.