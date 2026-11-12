Ця зима може стати вирішальною, ультиматум пролунає для Путіна: інтерв’ю з генералом Романенком

Країна-агресорка Росія змушена ховати свою стратегічну авіацію на Далекому Сході – там, де її поки що не можуть дістати українські засоби ураження, – щоб урятувати літаки, втрата яких буде безповоротною. Попри те, що окупаційна армія, скориставшись гуманітарною операцією в Олешках, змогла зміцнити свої позиції на лівому березі Херсонщини, це не дає їй змоги перебратися на правий берег.

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Ця зима може стати вирішальною для всієї війни. Якщо агресору не вдасться виконати свої завдання в Україні до весни, ультиматуми Кремлю з вимогою припинити бойові дії можуть лунати вже від його найбільшого союзника. Такий прогноз в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA озвучив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

– Практично всю стратегічну авіацію Росії перекинуто на авіабазу "Українка" на Далекому Сході. Зокрема, це Ту-160 і 37 бортів Ту-95МС. Як ви думаєте, у чому причина? У тому, що ворог боїться наших засобів ураження чи в чомусь іншому? Можливо, у нього є певний план?

– Насамперед причина в тому, що вони бояться. Ви знаєте, що наші засоби ураження вже діставали аеродром "Енгельс". Тому, щоб зменшити рівень небезпеки, вони це й роблять – відводять свою стратегічну авіацію подалі.

Крім того, якщо зосередити однотипні літальні апарати в одному місці, якщо це відносно безпечно, їх легше й економічніше експлуатувати. Тому є й така складова.

– Але водночас, якщо в одному місці зосереджена така велика кількість ворожої стратегічної авіації, виникає величезна спокуса знищити її одним махом.

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– Росіяни зважують наші можливості й розуміють, що на таку дальність у нас поки що немає ефективних засобів, окрім організації диверсій. Звісно, вони вже мають негативний досвід операції "Павутина", тому вживають відповідних контрзаходів. Це протистояння. Вони вважають, що таким чином зменшили рівень небезпеки для своїх стратегічних літальних апаратів.

– Але погодьтеся, зі збільшенням відстані також збільшується і час підльоту. Це теж мінус для ворога.

– Так, безумовно. Але тут для них важливіше не пальне, а самі стратегічні літальні апарати, адже їх уже не виробляють, є складнощі із запчастинами тощо. Тому втрата кожного зі старих МС-195 і МС-160 – це безповоротна втрата. Так їм доводиться платити за війну.

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– Президент Зеленський заявив, що під прикриттям гуманітарної операції в Олешках Росія провела масштабну ротацію на Херсонщині, посилила свої позиції додатковим особовим складом і технікою. Як ви оцінюєте перспективи ворога на цьому напрямку? Чи може він здійснити тут прорив, використовуючи ці додаткові сили й засоби?

– Так, є низка моментів, які потребують роз’яснення в цій ситуації. Насамперед, коли проводилася гуманітарна місія, я звертав увагу на те, що з боку росіян був явний пропагандистський компонент, і вони використали його по-своєму. Однак є й прихований, військовий аспект, який полягав у тому, що під виглядом цієї операції вони посилили свої сили й засоби на цій ділянці фронту.

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Їм треба демонструвати результати в Херсонській області, і для цього вони принаймні можуть влаштовувати провокації. Росіяни вже вчинили диверсію – спробу перебратися з лівого берега на правий на чотирьох моторних човнах. Це була свого роду інфільтрація з використанням Дніпра. Але два човни наші Сили оборони знищили ще під час перетину річки. Противник встиг висадитися з двох човнів, але половину з них було знищено, а другу половину взято в полон.

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Тут також варто згадати, що росіяни мають досвід захоплення островів на Дніпрі – у цій зоні, а також досвід висадки десанту в районі Антонівського мосту. Але для успішної операції потрібні серйозні ресурси, і насамперед особовий склад, якого їм бракує навіть на тих ділянках фронту, де вони просуваються вперед і де їм необхідно закріпити результати. Так, їм вдалося здійснити провокації, але з тими силами, які вони мають нині, суттєвих результатів вони навряд чи досягнуть.

– Наступне питання стосується саме дефіциту особового складу. Уже досить давно з тих чи інших джерел надходить інформація про те, що Росія готує масштабну хвилю мобілізації і, можливо, навіть загальну мобілізацію, але поки що ми її не бачимо. Поки що мобілізація в Росії триває у прихованому форматі, але вона все ж не дає того ефекту, який могла б забезпечити загальна мобілізація. Чи вважаєте ви, що ворог усе ж може піти на цей крок? Якщо так, як це змінить ситуацію на фронті і, зокрема, на Херсонщині?

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– Це може погіршити ситуацію. У них уже є плани проведення мобілізації, але для оголошення загальної необхідно запроваджувати інший правовий режим, на що Путін не піде. Військові чинять на нього тиск, запевняють, що для рішучої протидії потрібні військовослужбовці, але в Росії зараз набирають до 30 тисяч. Їм явно потрібно більше, адже за минулий місяць втрати російської армії становили понад 54 тисячі військовослужбовців. Це негативний баланс, і він не сприяє виконанню завдань наступальної кампанії 2026 року. Тому Путін вагається.

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Херсон… Тут є об’єктивні проблеми – високий правий берег Дніпра є серйозною перешкодою для здійснення таких дій. Тому поки що росіяни діють на рівні провокацій, виходячи з наявних у них сил. Однак якщо буде приплив значних ресурсів – і людей, і техніки, і озброєння та боєприпасів, – то, звичайно, вони зацікавлені в тому, щоб активізувати дії й досягти результатів у Херсонській області.

Адже єдиний обласний центр, який вони захопили під час широкомасштабного вторгнення, Херсон, був відбитий Силами оборони України. На п’ятий рік війни їм не вдається захопити жодного великого міста навіть у Донецькій області – Слов’янськ і Куп’янськ. Завдання захопити їх також ставили до кінця поточного року, але очевидно, що цього не вийде, тому терміни знову перенесли – цього разу на весну наступного року.

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– На вашу оцінку, якщо окупаційна армія збільшиться на 200-300 тисяч, чи зможе ворог виконати завдання з окупації Слов’янсько-Краматорської агломерації?

– Вони планували набрати до кінця року 300 тисяч і після Нового року ще 300 тисяч. Але часу до кінця 2026-го залишається мало, лише півтора місяця, тому навряд чи встигнуть. Якщо наберуть пів мільйона, то, згідно із законом філософії, кількість переросте в якість, і тоді можливе багато чого, попри нашу активну оборону, однак цього року їм це точно не вдасться.

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– Чи допускаєте ви, що цю зиму можна буде назвати вирішальною в цій війні?

– Гадаю, що так, адже суттєвих здобутків на сухопутних фронтах у противника немає, і без додаткових ресурсів перспективи доволі складні. Тому він зосередився на завданні повітряних ударів. Тут вони досягли певних результатів і продовжують нарощувати зусилля, особливо у сфері застосування балістичних ракет і реактивних дронів. Але проти таких дронів ми вже знайшли засоби протидії. Ефективність знищення саме реактивних дронів на сьогодні доведено до 70 відсотків, буквально за два місяці.

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Але противник не зупиняється і вже планує застосовувати дешеві малі крилаті ракети дальністю до 1000 кілометрів. Оскільки вони мають і більшу швидкість, і більшу висоту та дальність, ними можна буде накривати фактично всю територію України. Тому нам необхідно масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, реактивних дронів, щоб вони були здатні знищувати й ці крилаті ракети з подібними характеристиками.

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Свого часу ми трохи втратили пильність щодо реактивних дронів, і тепер нам необхідно діяти на випередження, оскільки перші ракети типу "Филин" уже почали застосовувати. Росіяни нарощуватимуть їхнє виробництво й покращуватимуть характеристики.

– У чому вирішальний момент цієї зими?

– У тому, що ми вистоїмо й не піддамося на російські ультиматуми. Якщо Росія не вирішить ці питання до весни, – а я думаю, що за всіма економічними показниками їй це не вдасться, – то суттєві можливості Путіна для здійснення тиску на Україну вичерпаються, зокрема й тому, що його союзники втомилися від війни, той самий Китай, і вже вони ставитимуть йому ультиматуми.