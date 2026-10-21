Три сценарії миру для України. Чи є шанс закінчити війну? Інтерв’ю з Мельником

Останні спроби шаленого тиску на Україну з боку президента США Дональда Трампа й де-факто примус до капітуляції є "нервовою імпровізацією" напередодні проміжних виборів у Сполучених Штатах і можуть призвести до трагічних наслідків для нашої країни. З нестачею ракет до систем Patriot доводиться змиритися, адже навіть передбачених 12 ракет на місяць не вистачить на відбиття російської балістики під час однієї масованої атаки. Припинення надання розвідданих та обмеження швидкості Starlink становлять найбільшу небезпеку, адже позбавляють Україну можливостей оборонятися напередодні зими і в найбільш складний зимовий період.

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Варіанти завершення війни в Україні, що розглядаються союзниками, зокрема, з опцією відмови від членства в НАТО, є такими, що навіть технічно неможливо реалізувати на практиці. Наполеглива рекомендація Україні пожертвувати своїми територіями на сході країни демонструє повне нерозуміння адміністрацією США ситуації.

Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA висловив співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

– Президент Зеленський заявив, що Дональд Трамп чинить тиск на Україну, щоб та капітулювала. Власне, доволі прозорі натяки на це лунали з Вашингтону і раніше. На вашу точку зору, чи дійсно йдеться про примус до капітуляції? Як події розвиватимуться далі?

– Дійсно це далеко не перший раз. Адже сумнозвісна сварка в Овальному кабінеті в лютому минулого року була першою спробою тиску на Україну і примушення її до капітуляції після приходу Трампа в Білий Дім. Згадайте, що він тоді казав Зеленському. Мовляв, в тебе немає карт. Це була дуже добре зрежисована постановка. Були запрошені журналісти, аби на публіку виставити Зеленського слабаком, щоб він визнав, що в України немає карт.

Це була перша спроба. Чим вона відрізняється від сьогоднішньої? Скоріше за все, тим, що, якщо тоді йшлося про зрежисовану постановку, то цього разу це більшою мірою імпровізація, експромт. Якщо тоді це були перші тижні перебування Трампа на посаді на другому терміні, коли в нього був величезний кредит довіри і він відчував свободу робити все, що завгодно, ні на кого не озираючись, то сьогодні це, як відомо, зумовлене проміжними виборами.

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Отже, те, що робить Трамп – це така собі імпровізація, нервова імпровізація. Він розуміє, що на нього можуть очікувати серйозні проблеми, але від цього сьогоднішні дії не є менш небезпечними. Тоді певною мірою йшлося про холодний розрахунок, а сьогодні це емоційні, нервові кроки, які можуть мати більш трагічні наслідки для України. Є багато подібного у цих двох випадках. Тоді теж було призупинення обміну розвідданими, призупинення постачання озброєнь. Сьогодні це може мати ще важчі наслідки.

Інше питання, скільки це триватиме. Є різні думки щодо цього. Чи стане 3 листопада днем, коли тиск піде на спад? Чи це триватиме це до січня, поки збереться новий Конгрес? Чи щось станеться у цей період часу раніше всередині самих Сполучених Штатів, що примусить Трампа зменшити ескалацію американсько-українських відносин? Чи, можливо, радники підкажуть Трампу, що це непродуктивно, отже, давай-но знову будемо демонструвати підтримку України?

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– Дійсно, дуже загрозлива ситуація. Президент Зеленський повідомив, що наразі США припинили постачання ракет-перехоплювачів для Patriot, незважаючи на те, що вони вже оплачені. За вашими оцінками, чи зможе Україна витримати кілька тижнів чи кілька місяців в такій ситуації?

– Давайте будемо відвертими. Можливо, до певної міри треба грати за правилами, які нав’язує. Але Трамп блефує. Він постійно, – я не побоюся цього слова, – бреше. І того, що завжди було характерне для американської політики і для американської журналістики, так званого факт-чекінгу, зараз я взагалі не бачу. Ніхто не заморочується тим, щоб спростовувати абсолютну неправду того, про що говорить Трамп. Найяскравіший приклад – це звинувачення Байдена в тому, що він віддав Україні Tomahawk, яких насправді Україна ніколи не отримувала. Але вже ніхто не вважає за потрібне шукати правду у тому, що говорить Трамп.

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Тому очевидно, що Володимир Зеленський також намагається робити певні заяви, які можуть вплинути на американських політиків, на американську публіку, на міжнародну спільноту тощо. Я маю на увазі дуже сильний акцент на ракетах-перехоплювачах для Patriot. Що таке 12 ракет на місяць, про які говорить президент Зеленський? Це в кращому випадку 12 збитих російських балістичних ракет. Три дні тому Росія випустила по українській столиці 16 балістичних ракет. Тобто одна масована російська атака – і все. Місячний запас цих ракет використано.

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Як відомо, немає 100% попадання, тобто на збиття однієї російської балістичної ракети витрачається півтори-дві ракети. Отже, 12 ракет до Patriot – це навіть не 12 знищених російських ракет. Отже, це не є рішенням сьогоднішньої проблеми вразливості України до російської балістики.

Те, що становить значно більшу небезпеку – це не дефіцит ракет до Patriot. Тому що він просто сьогодні вже об'єктивно є, цей попит задовольнити неможливо, – а те, що американці всіляко намагаються скрутити Україні руки й примусити не завдавати ударів по Росії. Прямо говориться про нафтопереробку.

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Але коли Україні обмежують передачу розвідданих, цим самим ускладнюється практично до неможливого нанесення ударів по позиціях російських балістичних ракет, з яких вони запускаються, по російських підприємствах.

Питання вже навіть не про дозвіл на застосування Starlink для далекобійних ударів, а навіть для ударів по окупованій території. І саме тут завдається неймовірна шкода по спроможностях України захиститися від російських атак саме зараз, у цей надзвичайно критичний період напередодні зими і потім зимою.

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– Видання The Financial Times з посиланням на власні джерела в європейському політикумі заявило про те, що нібито наразі розглядається два варіанти завершення війни, які Європа може запропонувати Путіну. Перший варіант – заморозити війну на нинішній лінії фронту з гарантіями, що Україна не вступає в НАТО. Другий варіант – українська сторона передає Росії всю Донеччину і Луганщину і вступає в НАТО. Як ви розглядаєте реалістичність реалізації таких сценаріїв?

– Давайте почнемо з другого сценарію. Важко собі уявити, що хтось з українських лідерів може піти на крок добровільної здачі цих територій Донбасу. Тому що війна – це не лише про квадратні кілометри чи якісь індустріальні потужності, корисні копалини тощо. Війна – це також про символи.

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Коли американські лідери кажуть, що Зеленський – це перешкода, треба когось іншого, щоб він підписався під тим, що Україні нав'язують, вони або не розуміють, або свідомо кажуть неправду, маніпулюють громадською думкою, – не українською, а світовою громадською думкою. Я просто не розумію, чим керуються ці люди, які таке пропонують.

Наступне – в обмін на членство в НАТО. Давайте згадаємо, як Венс, Рубіо, Трамп в один голос кажуть, що Україна не повинна бути в НАТО. Як вони можуть це сумістити? Тому цей сценарій виглядає як щось зовсім нелогічне, що не пов'язане між собою.

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Що стосується першого варіанту, то, звичайно, він виглядає як більш-менш правдоподібний, але далі який наступний крок? Ну, домовились, ухвалили політичне рішення. Чи є бачення того, як це можна реалізувати? Починаючи з того, щоб отримати згоду від Росії на припинення вогню, замороження по умовній лінії бойового зіткнення. Навіть коли дійде до технічного питання, де розставити географічні точки, на цьому може все і провалитися. Але як примусити Росію на це погодитися?

Заборона на членство України в НАТО. Очевидно, що якимось чином це можна обіграти політично. Україна може це залишити в Конституції, але європейські члени НАТО можуть зробити певну заяву, підписатися, що Україна до завершення врегулювання усіх територіальних та інших суперечок не розглядатиме питання вступу в НАТО. В цьому немає трагедії. Якщо вони це зроблять, це не відмова Україні.

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А росіяни це абсолютно легко продадуть своїй публіці. Адже доки окупований Крим, доки окупований хоч один квадратний кілометр української території, і навіть якщо Росія виведе свої війська, доки в російській Конституції залишатиметься запис про те, що вони включили у свій склад "нові регіони", це все розглядатиметься як територіальна суперечка, яка залишиться на десятиліття, якщо не розвалиться та країна, в конституції якої прописана чужа територія як її власна.

Але питання, як це може реалізуватися. Те, що Європа проводить навчання з 1500 військовослужбовців, які можуть зайти як стабілізаційний контингент – це ні про що. Хто буде контролювати зону протяжністю 1200 кілометрів? Технічно це не реалізується.

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– Отже і перша, і друга пропозиція є просто пропозиціями, які не мають шансу на втілення.

– Так, але є не лише ці дві пропозиції. Є ще й третя – давайте ми знову будемо постачати російський газ "Північним потоком" і через Україну, і тоді не буде війни. Це пропонують люди, які сьогодні претендують на лідерство в світі, на лідерство у врегулюванні конфліктів. Так і хочеться їх запитати: чи давно ви повернулися з Місяця? Адже ви просто не пам'ятаєте чи не знаєте про те, що через Україну свого часу прокачувалося понад 100 мільярдів кубометрів російського газу, але це жодним чином не стримало Росію від агресії.

Підсумовуючи: всі ці пропозиції є абсолютно неадекватними і мають суттєві недоліки. Навіть ті пропозиції, що виглядають в очах людей, які глибоко не розбираються в деталях, досить привабливими, суто технічно неможливі для реалізації.