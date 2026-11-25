Країна-агресорка Росія влаштувала провокацію в Польщі – запустила по цій країні крилаті ракети Х 101. Ракети не були збиті, попри наявність достатніх засобів. Чому? Тому що президент США Дональд Трамп тисне на країни НАТО в Європі, щоб вони не вдавалися до дій, які Кремль може розцінити як ескалацію. На цьому тлі натовське і, зокрема, польське керівництво виявляє нерішучість, а пілоти винищувачів стають заручниками ситуації.

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Кремль активно користується вікном можливостей, яке має до Нового року – поки оновлений склад Конгресу США не приступить до роботи. Попри це, підтримка американським президентом путінської Росії хоча й скоротиться, але все одно триватиме до кінця його каденції, якщо Трампу не буде оголошено імпічмент.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю OBOZ.UA висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

– Мабуть, уперше за весь час широкомасштабної війни до Польщі, країни НАТО, запустили російські крилаті ракети Х-101. Раніше були лише інциденти з російськими дронами в прикордонних районах.

– Ні, раніше вже був випадок – у прикордонні Польщі загинули люди (15 листопада 2022 року під час масованого ракетного обстрілу України з боку Росії у прикордонному польському селі Пшеводув загинули двоє місцевих жителів, – Ред.). Тоді йшлося про ракету, і нас звинувачували в тому, що ракета була нашою – тією, якою збивали російські засоби.

Це було ще за Байдена. Того дня президент США був на саміті G20 на Балі й не дав полякам обговорювати не те що п’яту статтю Статуту НАТО, оскільки загинули люди, а й навіть четверту. Нагадаю, четверта стаття передбачає проведення консультацій. Тож по-своєму Трамп фактично продовжує те, що робив Байден. Але саме за президентства Трампа крилаті ракети справді вперше залетіли на територію країни НАТО, а також реактивний "Шахед".

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– Дуже дивною була реакція Варшави на цю атаку – російські крилаті ракети не збили над країною нібито через дуже складні погодні умови. Чи справді це могло бути причиною?

– Ні, не так. Були погані погодні умови, які не дозволяли пілоту шведського винищувача Gripen 20 ідентифікувати безпосередньо об’єкт. Вони прописали собі таке правило: літатимуть і, поки не ідентифікують, стріляти не будуть. Але в умовах, коли все летить, ми ж теж надаємо інформацію про те, що видно з нашої країни. Вони що, думали, що це якийсь пасажирський літак? Ні. Це спосіб виправдати неприйняття рішення про знищення.

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Це досить погана ситуація, бо військовослужбовці, які виконують завдання, у цьому випадку пілоти, стають заручниками ухвалення або неухвалення рішення політичним керівництвом країни. Але такі рішення має ухвалювати військово-політичне керівництво. Тобто все, що залітає в повітряний простір країни, потрібно знищувати. Але вони так питання не ставлять, тому пілоти мучаться, їхній стан погіршується, що впливає на ефективність застосування зброї для знищення цілей. Це дуже поганий стан, який позначається також і на розрахунках зенітно-ракетних комплексів.

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Тобто спочатку покажіть тип об’єкта, визначте, пілотований він чи безпілотний, який номер, з’ясуйте, чи точно його запустили росіяни, а може, це Україна, і так далі. Але осінь щодо погоди буде вся такою.

Зрозуміло, що американці тиснуть на європейців, вони кажуть: не створюйте приводів, щоб росіяни могли сприйняти ваші дії як ескалацію. У випадку з Польщею Трамп підіграє Росії, каже, що ракети нібито випадково залетіли. Собача маячня. Тому росіяни влаштовують провокацію, Трамп їм підіграє, а польське й натовське керівництво поводяться нерішуче. Таким чином створюють складні умови для виконання бойових завдань розрахунками ракетних комплексів і пілотами

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– У контексті цього інциденту, чи припускаєте ви, що це одна з ознак того, що Путін намагається використати це вікно можливостей, зоряний час, останній шанс – як завгодно – цей період до Нового року, коли оновлений склад Конгресу США почне роботу?

– Звісно. Вони з Трампом це обговорили й намагаються використати. Трамп хоче встигнути набрати хоч щось, хоча б ще одну гуманітарну місію.

Але спочатку необхідно дати повну оцінку тієї місії, яку було проведено в Олешках. З одного боку, людям допомогли, це добре. Але з іншого боку, росіяни захопили позиції, які наші відвойовували протягом року. А тепер розшифруймо. Що означає "відвойовували"? Вели бойові дії, під час яких гинули наші військові, зазнавали поранень, каліцтв тощо. А потім усе це за три дні було здано росіянам. Як так? Добре, що ми допомогли людям. Але тепер покажіть дані про те, скільки українських військовослужбовців загинуло за рік у тих підрозділах, які звільняли ці позиції.

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Тепер же росіяни пропонують Костянтинівку. Чому? Тому що не можуть взяти її під повний контроль. На північному заході тривають важкі бої, і все одно наші там тримаються і навіть у центрі міста.

Наші зробили вдалий хід: вони запропонували 15 інших локацій, де готові провести подібні гуманітарні операції. Нехай росіяни ухвалять рішення хоча б щодо однієї, а можна й більшої кількості. Але вони мовчать, принаймні поки що.

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– Як ви вважаєте, чого ще може досягти Кремль завдяки нинішній політичній підтримці з боку США, яка, як ми розуміємо, закінчиться вже в січні?

– Повною мірою, на жаль, не припиниться, але з Трампа спитають, і організовувати допомогу Росії буде складніше. Зараз вони не надають нам повною мірою розвідувальні дані, обмежують Starlink і Starshield – дають таку швидкість, на якій наші дрони-перехоплювачі не можуть працювати на повну. Швидкість цілей становить близько 800 км на годину і більше, а вони встановлюють для наших перехоплювачів 160 км на годину. Трамп не дає нам навіть протибалістичні ракети, оплачені Європою. Усе це він робить навмисно.

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– На що Путін здатен до Нового року і на що вже не буде здатен після?

– Зараз він використовує все, що може, звісно, для нього це вікно можливостей, адже ситуація в січні погіршиться. Вона не зміниться повністю, адже ще два роки Трамп буде при владі, якщо йому не оголосять імпічмент.

У Путіна є ще й проблема з військовими. Він набирає 30 тисяч на місяць, а втрачає близько 45 тисяч, тобто має дисбаланс, іде в мінус. Але потенціал у засобах озброєння в нього вищий: в авіації, ракетах, зокрема балістичних, і за багатьма іншими показниками. Вони створюють перевагу на окремих ділянках фронту, тому ми змушені вести напружені бойові дії на напрямках Костянтинівки, Добропілля, Покровському напрямку і знову Лимана. Ми проводили там операцію "Вівальді", але тепер росіяни знову відбивають – наступають на Рай-Олександрівку зі сходу.

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Їм не вдалося охопити міста великими оперативними кліщами – Слов’янськ із півночі, а Краматорськ із півдня, – щоб не бити по цих містах у лоб, оскільки це пов’язано з важкими боями та великими витратами. "Вівальді" порушив їхні плани. Росіяни перенесли захоплення Слов’янська та Краматорська на наступний рік, але все одно вже цього року вони проводять наступ із використанням керованих авіаційних бомб. До останнього часу росіяни переважно використовували 250-кілограмові або 500-кілограмові бомби, але зараз – тритонні, такі, якими били по "Азовсталі" в Маріуполі.

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– Західні німецькі розвідки попереджають, що до кінця року Росія може вивести на орбіту супутник із ядерною боєголовкою. Якщо в космосі її підірвуть, це може вивести з ладу велику кількість супутників і дати Росії тимчасову перевагу. На вашу оцінку, чи справді Кремль може піти на такий крок – використати вибух ядерної боєголовки в навколоземному просторі? Особливо з огляду на те, що сказали Путіну в Китаї?

– Ні, я думаю, вони не підуть на підрив боєголовки. Запустити можуть і погрожувати. Але вже зараз у них є засоби тиску на наших союзників. Наприклад, фіни передавали нам відповідні дані зі свого супутника, а росіяни підводили свій супутник до фінського (У жовтні 2026 року російський військовий супутник "Космос-2612" здійснив серію маневрів і демонстративно критично зблизився з фінським радіолокаційним супутником ICEYE-X36, – Ред.).

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Ядерні засоби вони застосовуватимуть лише з метою тиску, але китайці категорично проти застосування ядерної зброї. Тому, думаю, Путін навряд чи на це піде, бо він дуже залежить від Китаю. Після саміту Китай уже не постачає Росії певні двигуни до "Шахедів" і скоротив ще якусь одну позицію. Їм треба було показати Трампу, що вони "закручують" військові поставки Росії, а Трамп – Україні. Але Сі Цзіньпін однозначно попередив Путіна, що Росія не може порушувати питання ядерної загрози навіть у пропагандистській, інформаційній війні.